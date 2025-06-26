Golden Land EA

Libérez la Puissance de la Tendance avec l'EA "Golden Land"

"Golden Land" est un Expert Advisor (EA) sophistiqué, conçu pour le suivi de tendance et spécifiquement optimisé pour le trading de l'Or (XAUUSD). S'appuyant sur une stratégie de gestion de l'argent robuste basée sur le hedging, cet EA vise à capturer des profits significatifs sur les marchés en tendance tout en contrôlant méticuleusement le risque.

Caractéristiques Clés & Avantages :

  • Trading Dédié à l'Or (XAUUSD) : Optimisé pour les dynamiques uniques du marché XAUUSD (Or), "Golden Land" excelle à identifier et à capitaliser sur ses puissantes tendances.
  • Suivi de Tendance Intelligent : L'EA utilise une combinaison stratégique d'indicateurs populaires, notamment les Moyennes Mobiles (MAs), le MACD et l'Awesome Oscillator, pour confirmer la direction et la force de la tendance.
  • Gestion de Couverture (Hedging) Sophistiquée : Au cœur de "Golden Land" se trouve une approche de hedging "sûre et efficace" plus avancée. L'EA ouvre stratégiquement des positions de couverture et augmente les tailles de lots lorsque le marché évolue contre la position initiale, gérant ainsi efficacement les drawdowns et transformant les mouvements défavorables en opportunités de profit potentielles.
  • Optimisation Cruciale de la Distance de Couverture : Un paramètre d'entrée clé configurable est la distance de couverture (hedging distance), vous permettant d'ajuster précisément l'agressivité de la couverture de l'EA, s'adaptant ainsi aux différentes volatilités du marché et appétits pour le risque.
  • Contrôle Dynamique du Risque avec Basket Stop : Vous pouvez facilement définir votre risque initial en pourcentage directement via les paramètres d'entrée de l'EA. De plus, "Golden Land" intègre un Basket Stop en pourcentage, offrant un filet de sécurité complet pour gérer le risque global de vos positions couverte.
  • Prise de Profits Ciblée : Les trades sont programmés pour se clôturer lorsque le profit atteint la moitié du pourcentage de risque initial, garantissant des gains constants et protégeant les profits accumulés sur l'ensemble du panier.
  • Capture des Marchés Volatils avec Filtre ATR : Pour s'assurer que l'EA opère dans des conditions favorables, "Golden Land" intègre un filtre Average True Range (ATR). Cette fonction aide spécifiquement à capturer les marchés volatils, permettant à l'EA d'entrer en jeu lorsqu'il y a suffisamment de mouvement pour que ses stratégies de suivi de tendance et de couverture prospèrent.
  • Paramètres Flexibles et Personnalisables : La plupart des réglages de l'EA sont exposés en tant qu'inputs, vous offrant la flexibilité d'optimiser et d'adapter son comportement à votre style de trading spécifique et aux conditions du marché.
  • Potentiel Multi-Devises : Bien que principalement conçu et optimisé pour le XAUUSD, "Golden Land" peut être utilisé sur d'autres paires de devises, bien qu'une optimisation spécifique pour chaque paire soit nécessaire pour libérer tout son potentiel.

Pour Commencer :

"Golden Land" est livré pré-configuré avec des paramètres recommandés pour le graphique XAUUSD en 15 minutes, vous permettant de démarrer rapidement. Découvrez une solution de suivi de tendance puissante et adaptative qui vous donne le contrôle sur votre risque et vos récompenses.


Produits recommandés
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Infinity Trader EA MT5
Lachezar Krastev
4.55 (33)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI , providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive po
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
Experts
Pounds Lifter EA is a fully automated trading robot that uses complex algorithm mainly based on several Moving Averages, Candlesticks Formations, Support Resistance and several other indicators as confirmations. This trading advisor uses fixed stop loss and take profit. This robot advisor works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   GBPUSD  H1  timeframe. Setting Parameters: Expert Name  - EA name.  Magic Number  - EA magic number  Fixed Lots  - Base fixed lot size
Super Gold Trend
Sugianto
Experts
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal |    Setfile Launch promo! 10 spots available at current price! Next Price 1449$ Final price 3,000$ N
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Acl gold
Ehsan Amini
Experts
ACL GOLD is a complete automated expert advisor for trading on Gold/USD market. Price domain has been predicted by logical equations and calculations that provide a reasonable and reliable trend and consider the dynamic momentum to take positions. ACL GOLD brings safe position management with low risk trades to keep user properties safe and makes minimum loss. At the same time profits levels could be developed on the trades at any tikes of market to catch any opportunities. It must be noticed t
TopAI Gold Let AI Trade Gold for You
Teh Chin Han
Experts
TopAI Gold Trader – AI Smart Auto Gold Trading System （Short description） AI-based smart trading robot for Gold (XAUUSD). Auto trend entry, trailing profit, dynamic lot, and reversal after TP. （Full description） Overview TopAI Gold Trader is a next-generation AI-style auto trading robot for Gold (XAUUSD) . It combines trend-following logic with real-time Stochastic analysis, trailing lock profit, and dynamic lot sizing. The system trades 24/7 with strict risk control — suitable for bot
Splash EA
Mikhail Golubev
Experts
Splash EA is a long-awaited implementation of my trading system in a fully automated form. The algorithm is based on the analysis of the symbiosis of the trading volume and the movement of the price of the instrument, as a result of which we get points with a high probability of a reversal. My trading system will always work as long as the market exists. Honest advisor with honest tests. Join your team, you won't regret it! Timeframes: M5-   H 1 Basic pairs:   GBPUSD ,   EURUSD ,   AUDUSD .   EA
EurUsd Master Robot MT5
Lars Victor Drott
Experts
Introducing the EUR/USD Master Robot: Stability and Consistency in Forex Trading Tired of unpredictability? Do you want a trading strategy you can truly rely on? Meet the EUR/USD Master Robot – your new partner for secure and consistent forex trading. This advanced trading robot is engineered with an unwavering philosophy: stability above all else. With the EUR/USD Master Robot , you gain: Proven Stability: The robot is meticulously developed to navigate market fluctuations with remarkable calm.
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap repose sur un principe fondamental : chaque paire de devises a sa propre "personnalité", ses modèles de volatilité et ses conditions de trading optimales. Plutôt que d’appliquer des stratégies génériques à tous les marchés, Full Snap utilise huit stratégies algorithmiques distinctes, chacune calibrée spécifiquement pour maximiser l’efficacité de sa paire cible. Cet Expert Advisor (EA) se concentre sur des stratégies parfaitement adaptées, où chaque algorithme exploite les caractéristi
EA i MT5
Indra Maulana
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Experts
!!BLACK FRIDAY!! - PRICE MIGHT CHANGE DUE TO DEMANDS - THE BEST BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast is a Full Algorithm Expert Advisor This EA operate based on Break Out of high or low of the last candles, you could change all the setting up to your preferences. The EA also have Time Management, you could time your orders based on time start and finish of let it run the whole time. There are Fix Lot and Auto Lot (Please adjust to your Risk Profile) There is Spread Input in order to
RamonXZ
Natalia Nikolova
Experts
The “RamonX” Expert Advisor is designed to automate trading based on a simple and reliable strategy of crossing two moving averages (Moving Averages). This approach is widely used by traders to identify trends in the market and find entry and exit points. Functionality: 1. Basic strategy:    - The Expert Advisor analyzes the crossovers of two moving averages (fast and slow) on the selected timeframe.     - Trade opening:      - Buy: occurs when the fast moving average crosses the slow moving a
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3 (2)
Experts
Liquid Pours Xtreme EA est un Expert Advisor qui automatise le trading en se basant sur des schémas de liquidité, tout en offrant une gestion du risque configurable et une grande flexibilité dans ses réglages. Contrairement à de nombreux EAs qui prennent des risques excessifs, cet EA n'utilise pas la stratégie Martingale ni les grilles illimitées – il se concentre sur la protection du capital et sur la promotion d'une croissance progressive du compte. Principales Caractéristiques 1. Schémas de
Gold NightFall
Thang Chu
Experts
This EA will capture small gold movement at night. It is based on certain sideway pattern of gold which has been persisting for many years. Tracking Account Gold Nightfall Features : No Martingale, grid or averaging. All trades have Stop Loss and Take Profit. Only one or two trades most of the time Currency: Gold/ XAUUSD Low exposure to the market, short holding time, perfect to work together with other EAs for diversification No over weekend holding Customizable risks: fixed lot, lot per x $ of
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.84 (44)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
Experts
This EA specializes in trading gold on the M5 time frame. I have meticulously optimized it, so you just need to start it and let it run without doing anything else. This is a trading strategy adapted from my very successful manual trading, which helps to make money in both trending and sideways markets. - The EA has been optimized, just turn it on, and it will run without needing to do anything else. - Only trades with XAU/USD. -  Minimum balance of $200. - Only works and makes money on the 5-
Mean Reversion Monster MT5
Scott Fredeman
Experts
MEAN REVERSION MONSTER  This Expert will open trades at a specified distance from the moving average and close trades either when the price reach back to the moving average or at a set Virtual Pips value in the settings. In order to Maximize potential profits additional grid trades are open as the price moves further away from the specified distance in pips from the moving average. There are 3 Grid Levels that can be set to reduce your overall drawdown.  Defaults settings were optimized from
Astra Ea
Muhammad Huraira
Experts
Offre de Lancement Exclusive – Astra EA Prix de lancement : $199.99 Prochain prix : $1199.99 Offre limitée — dépêchez-vous avant l’augmentation du prix ! ⸻ Astra EA – Précision. Puissance. Perfection. Développé par Faizan & Huraira – L’équipe Astra Astra EA est un moteur de trading modulaire conçu pour des performances robustes sur les principales paires de devises et XAUUSD (Or). Il combine plusieurs stratégies d’entrée indépendantes avec des mécanismes de sortie disciplinés e
Gold Hedging Scalper Mt5
Harsh Tiwari
Experts
**2025 Hedging Scalper - Next-Gen Trading Precision**   The **2025 Hedging Scalper** is a state-of-the-art trading expert advisor designed for traders who demand consistent performance and precision in volatile markets. Engineered with advanced algorithms, it combines **scalping and hedging strategies** to capitalize on market fluctuations with minimal risk exposure.   ### Key Features: - **Dynamic Scalping:** Identifies micro-trends and executes high-frequency trades with pinpoint accuracy t
Borneo BTC
Sugianto
Experts
Borneo BTC — Expert Advisor for Bitcoin Trading Borneo BTC is a powerful Expert Advisor (EA) designed to capture high-precision moves in Bitcoin by leveraging advanced pattern recognition . Using the fractal indicator to detect breakout zones, the EA executes fully automated trades with built-in smart risk management to help protect your capital while maximizing trading opportunities. LIVE SIGNAL | SETFILE   Launch promo! 10 spots available at current price! Next Price 549$ Final price 3,000$
Market Prop MT5
Ian Plakushko
Experts
Market Prop est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé basé sur l'intelligence artificielle. Cet EA analyse plusieurs unités de temps simultanément, ce qui permet de trouver des points d'entrée dans les transactions avec une probabilité de gain de 90 %. L'EA Market Prop est idéal pour le trading sur des comptes de sociétés de trading prop grâce à sa stratégie algorithmique avancée, qui réussit à passer les défis des sociétés de trading prop. Dans chaque transaction, l'EA définit automatiq
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Konoha is a simple breakout EA designed for XAUUSD. When you specify a custom period (in number of H1 candles), the EA places pending stop orders at the high and low of that period, including the current candle at the time of order placement. By default, the parameter is set to 180, meaning the EA will look back 180 hours from the current time to determine the highest and lowest prices, and place stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer tight spreads on
FREE
Aero Gold
Fazlan Rahman
5 (1)
Experts
>> The next price will be $599 << Aero Gold EA is Smart, Simple and Powerful EA. This EA not using any dangerous strategy. Analisys base on Trend Following Strategy using some default mt5 indicator.  Recommendation Please use Aero Gold EA on M5 or M15 or M30 timeframes. You can run simultaneously on each timeframe with the same or different MagicNumber You can start to trade with $ 200 Minimum initial Deposit The recommended account leverage is 1:100 or more VPS hosting 24/7 is strongly advised
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Introducing the "Range Breaker". Range Breaker is a daily breakout EA that allows you to define a custom daily time range. Once the designated time range elapses, the "Range Breaker" place two STOP/LIMIT orders at the upper and lower limits of the range. This approach allows to automate daily ORB strategies. Once the day range is over, you can decide whether to keep the orders or to close/delete them. It also counts with several filters such as  - News - Inside Bar range - Trend - Narrow range
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Experts
This is an aggressive  price-action Expert Advisor suitable for multiple symbols and timeframes. Due to minimal drawdown , it is suitable for small accounts using Fixed, Growth, Aggressive or Brutal risk models. See screenshot. The default parameters work best on USDJPY, GBPUSD, EURUSD on H1 timeframe. You can tweak the settings of the Scalper and find the best parameters for a given symbol and timeframe. Stop-loss of 50 points is recommended. WARNING : Minimum account balance is $50. Before us
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experts
Tic Tac Toe Scalper est un scalper automatisé pour la plateforme MetaTrader 5. Sa stratégie tire parti des "fausses évasions", des "évasions" et des "raids sur la liquidité" au-dessus et en dessous des prix actuels du marché. Il est efficace à la fois sur les marchés en consolidation et en movement. Il montre des résultats prometteurs lors du backtesting en utilisant le mode "chaque tick basé sur le vrai tick". il fait également ses preuves sur un compte réel. Les paramètres par défaut sont opt
Gold Surge AI
Dominic Dufort
Experts
Gold Surge AI – Buy-Only EA for XAU/USD OPTIMIZATION MADE FOR THE  VTMARKETS BROKER!!! Precision auto-trading with trend logic, hybrid stop loss and intelligent risk management Launch Price: 149 USD (for a limited time) What is Gold Surge AI? Gold Surge AI is a fully automated Buy-Only Expert Advisor designed specifically for XAU/USD on MetaTrader 5. It trades bullish momentum using a multi-timeframe strategy and conservative risk logic suitable for prop firm trading and long-term consistency.
Femto Ground
Imam Nasrudin
Experts
[Femto Ground] Professional, reliable & safe GBPUSD trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the GBPUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M12, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle s
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (310)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (8)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.25 (20)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Remstone
Remstone
5 (4)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoignez u
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (482)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.52 (23)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.9 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (18)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 390 $, 20 exemplaires suivants : 550 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.23 (90)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.33 (63)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
AEgis FX
Peter Robert Grange
Experts
AEGIS FX — Le Bouclier du Trading Intelligent AEGIS FX représente une nouvelle étape dans l’évolution des systèmes de trading algorithmique, développé sur la base de la série Dynamics. En réunissant les atouts de Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics et DeepLayer Dynamics , AEGIS FX introduit un cadre unique de protection du capital, spécialement conçu pour les exigences du trading moderne. Signal en Direct & Performance Comme les autres conseillers de la série Dynamics, AEGIS FX est suivi sur des
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : également disponible avec un nouveau set pour XAUUSD. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas la rentabilité attendue, envoyez-moi un message et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans aucune question . Mon objectif est que vous puissiez le tester sereinement et l’évaluer dans des conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : htt
Plus de l'auteur
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
Experts
Market Beast Dominator EA: Where Strategy Meets Verifiable Performance They say a picture is worth a thousand words. In algorithmic trading, a single statistic is worth infinitely more. Before we describe the strategy, we invite you to scrutinize the only thing that truly matters: real, live, and verified trading results. View the Live Verified Performance Here:  members/Fried/market-beast-dominator-ea-for/11685996 at myfxbook for live results Don't just take our word for it—see the proof for y
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis