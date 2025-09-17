Bright Harbor MT5

Élevez Votre Trading avec Bright Harbor

Êtes-vous prêt à prendre le contrôle du marché ? L'EA Bright Harbor offre des outils de pointe pour vous aider à naviguer sur les marchés avec précision, combinant flexibilité, fonctionnalités avancées et sécurité. Que vous visiez une croissance stable ou une récupération rapide, cet EA est conçu pour les deux.

Fonctionnalités Principales :

  • Filtre d'Actualités : Restez en sécurité en évitant les événements à fort impact. Bright Harbor met automatiquement en pause le trading pendant les actualités cruciales du marché, garantissant que vous êtes protégé contre une volatilité inattendue.
  • Contrôle du Temps Avancé : Définissez vos propres heures de trading pour correspondre aux meilleures conditions du marché pour votre stratégie. Réglez des heures et des jours spécifiques pour que l'EA trade, vous donnant un contrôle total.
  • Zone de Récupération : Pour ceux qui veulent un avantage supplémentaire, l'EA comprend une fonction de zone de récupération puissante. Si vous tradez avec un dépôt plus petit (au moins 100 $), vous pouvez commencer sans mode de récupération. Cependant, pour activer la récupération, il est recommandé d'avoir au moins 2000 $ ou plus sur votre compte pour des performances optimales.

Stratégie

L'EA Bright Harbor est construit autour de la puissante combinaison de Dynamic Trend Shifter. En analysant plusieurs intervalles de temps à la fois, l'EA utilise l'IA pour passer entre les tendances majeures et mineures. Cette stratégie garantit que l'EA identifie quand le marché passe d'une tendance à une autre, offrant des points d'entrée à haute probabilité au fur et à mesure que la tendance change.

Votre Compagnon de Trading Flexible

Conçu avec une configuration simplifiée, l'EA Bright Harbor facilite la tâche des traders de tous niveaux d'expérience. Attachez-le à un seul graphique (AUDUSD) M15, configurez les paramètres de base et laissez la magie opérer. Vous bénéficierez de sa capacité à s'adapter à des styles à la fois conservateurs et agressifs, avec des outils avancés de reconnaissance du marché qui garantissent que les meilleures opportunités sont capturées.

"Le succès en trading consiste à travailler plus intelligemment, pas plus durement."

Détails Importants :

  • Dépôt Minimum :
    • Sans Mode de Récupération : 100 $
    • Avec Mode de Récupération : 2000 $+
  • Symboles Supportés : AUDUSD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,AUDNZD
  • Intervals de Temps : M15

Contrôle de Risque Intelligent

Avec des fonctionnalités intégrées pour gérer et atténuer le risque, Bright Harbor garantit que chaque trade est soutenu par un plan stratégique. Que vous cibliez des défis de sociétés de prop ou que vous construisiez une croissance de compte à long terme, l'EA fournit des réglages fiables de stop-loss, take-profit et de gestion des risques qui fonctionnent dans toutes les conditions du marché.


Avertissement : Une bonne compréhension des réglages de risque est cruciale. Assurez-vous de lire le manuel de l'utilisateur ou de nous consulter avant d'activer le mode de récupération sur des comptes plus petits.

Prêt à Commencer ?

Téléchargez l'EA, configurez les paramètres faciles à utiliser et mettez Bright Harbor au travail. Optimisez votre stratégie avec un effort minimal et un maximum de retours.

Offre Spéciale :

Pour une durée limitée, obtenez votre copie de Bright Harbor à un tarif réduit. Ne manquez pas de maximiser votre potentiel sur le marché !


