Expert Conseil One-Chart: Quiet Storm doit fonctionner sur un seul graphique (NZDUSD) H1 et négocie automatiquement sur tous les symboles.

Extra details on set-up: (link) - Veuillez nous contacter pour le lien de signal en direct après achat. - Veuillez nous contacter pour le lien de signal en direct après achat.

Quiet Storm - L'avenir du trading

Gestion des Risques: De solides caractéristiques intégrées de stop-loss et take-profit garantissent que vos trades sont toujours protégés.

De solides caractéristiques intégrées de stop-loss et take-profit garantissent que vos trades sont toujours protégés. Configuration Simple: Aucun réglage compliqué nécessaire. Il suffit de charger le EA sur votre graphique, et il est prêt à l'emploi!

Stratégie: Basée sur la technique "Heikin-Ashi Trend Smoothing", qui filtre le bruit du marché pour une direction de tendance plus claire.



Quiet Storm?

Algorithmes avancés pour une prise de décision plus rapide.

Optimisé pour des marchés volatils comme NZDUSD.

Prend en charge divers courtiers avec des spreads faibles.

Fonctionne parfaitement avec des défis de prop-firm et des comptes financés.

En utilisant nos stratégies sophistiquées, Quiet Storm garantit un trading stable, efficace et rentable sous différentes conditions de marché. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet EA s'adapte à vos besoins.

Installation et Configuration

Installez le EA sur votre plateforme MetaTrader et appliquez-le à un graphique (NZDUSD). Sélectionnez la période (H1), ajustez la taille du lot si nécessaire, et laissez le EA faire le reste. Assurez-vous que votre compte fonctionne sur un VPS pour un trading continu.

Dépôt Minimum: Nous recommandons au moins 200 $ pour obtenir les meilleurs résultats.

Contactez-nous

Après l'achat, veuillez nous envoyer un message privé pour accéder au canal Telegram privé, où vous recevrez les dernières mises à jour, nouvelles et instructions. Ce canal exclusif est uniquement disponible pour nos clients!