GOLD Forex Hammer XAUUSD ict power of three

Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GOLD XAUUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT PO3 POWER OF THREE et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un objectif et un stop loss fixes définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque.





Modes de fonctionnement :



Lot fixe : dans ce mode, vous entrez le lot fixe que vous souhaitez.

Cible : dans ce mode, vous entrez la valeur en USD comme cible de prise. La perte sera 4 fois cette valeur.

Pourcentage : dans ce mode, vous entrez le pourcentage du solde comme cible de prise. La perte sera 4 fois ce pourcentage.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (XAUUSD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (XAUUSD) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (XAUUSD), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





La stratégie principale de cet expert est - ICT PO3 POWER OF THREE - par Michael J. Huddleston





La technique PO3 (Power of Three), développée par ICT (Inner Circle Trading), est une stratégie avancée d'analyse de marché basée sur l'idée que les mouvements de prix suivent souvent un schéma en trois étapes avant un renversement ou une continuation significative. Cette approche combine les concepts de flux d'ordres institutionnels, de manipulation du marché et de psychologie des traders, dans le but d'identifier les points d'entrée et de sortie à forte probabilité. La technique PO3 est particulièrement utile sur des marchés tels que le Forex et les contrats à terme, où la liquidité et les actions des grands acteurs créent des schémas récurrents qui peuvent être exploités par des traders attentifs.

La technique PO3 se distingue par sa simplicité et son efficacité, intégrant des éléments tels que la structure du marché, les niveaux clés de support et de résistance, et l'analyse multi-périodes. Cette technique est souvent utilisée en complément d'autres concepts ICT, tels que le Fair Value Gap (FVG) et les pools de liquidité, afin d'améliorer la fiabilité des transactions. Nous détaillons ci-dessous trois aspects spécifiques de cette stratégie.





STRUCTURE DU MODÈLE À TROIS POUSSES

Le PO3 identifie un modèle récurrent dans lequel le prix effectue trois poussées dans une direction avant de s'inverser ou de se consolider. Ces mouvements reflètent l'épuisement de la liquidité et l'intervention potentielle des grands acteurs du marché. La troisième poussée signale souvent une opportunité de contre-tendance, en particulier lorsqu'elle s'aligne sur les zones de liquidité ou les niveaux de Fibonacci.





CONFLUENCE AVEC LES LIQUIDITY POOLS ET LE FGV

Cette technique gagne en puissance lorsqu'elle est combinée avec les liquidity pools ou les Fair Value Gaps (FVG). Ces éléments permettent de confirmer les points de retournement, indiquant où les institutions peuvent agir pour collecter des stops ou exécuter des ordres importants. La combinaison du PO3 avec ces outils augmente la précision de l'entrée.





APPLICATION MULTITEMPORELLE

Le PO3 est plus efficace lorsqu'il est analysé sur différentes périodes, ce qui permet d'avoir une vue hiérarchique du marché. Par exemple, un trader peut identifier le modèle à trois poussées sur un graphique d'une heure et confirmer l'entrée en utilisant une période plus courte (par exemple 15 minutes). Cette approche multitemporelle permet de filtrer les faux signaux et de trader avec plus de confiance.

En résumé, la technique PO3 d'ICT est un outil puissant pour les traders qui cherchent à aligner leurs transactions sur les flux institutionnels, en combinant les modèles de prix, les niveaux de liquidité et l'analyse multi-cadres temporels pour prendre des décisions plus précises.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



