GdeAsset Blackbox

GdeAsset использует стратегию автономного пакетного управления, которая ограничивает финансовую стоимость убытков в соответствии с колебаниями рынка.

Это означает, что потери финансово ограничены, а прибыль составляет почти 85% точности в 1x1 Target.

GdeAsset всегда следует использовать при активном взаимодействии с пользователем, которое должно включать Algotrade при появлении сигнала коррекции Фибоначчи после подтверждения стратегии на большем таймфрейме: Пересечение полос Боллинджера или пересечение скользящих средних Настраивает GdeAsset для работы на нижнем таймфрейме.

Просмотрите стратегию на таймфрейме в 4 раза больше.

Пример: включите индикаторы: Скользящая средняя открыта 3 периода. Просмотр через 4 минуты. Тройная экспоненциальная скользящая средняя открыта 7 периодов Gator Oscillator 7;4, 4;4, 3;1 настраивают экспертный индикатор одинаково.

Просматривая 4-минутный график и запуская эксперта на 1-минутном графике, пользователь должен включить Algotrade при появлении сигнала коррекции Фибоначчи, после подтверждения того, что цена на 4-минутном графике пересекает среднюю или полосу Боллинджера.

используйте эту методику совместно с профессиональным управлением рисками GdeAsset. Эта эксклюзивная стратегия заставляет оператора корректировать риск максимального проседания чистого капитала на 10% и позволяет GdeAsset совершать 85% сделок с очень хорошей прибылью.

Рекомендации: · Индексы: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, HK50, SP500, BOVESPA B3 IND, DOL, WIN, WDO и др. Срок: 1М · Минимальный депозит для конфигурации по умолчанию: 1000 реалов · Тип счета: Низкие спреды · Брокеры: все активны на бразильской фондовой бирже ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!

Тип счета: хедж Дополнительные характеристики: · Торговля мини-индексом или индексом · Упор регулируется автоматически · Цель может быть установлена или закрыта полностью Очень прост в установке, не требует изменения конфигурации, настройки по умолчанию идеально подходят для большинства брокеров в Бразилии.

Если у вашего брокера другое время сервера, необходимо будет внести небольшие изменения в настройки времени. VPS не является обязательным, но рекомендуется Результаты бэктестинга вы можете найти в разделе комментариев!

Подробности: Поскольку рынок колеблется на пункты больше «Окна 1», то сокращение лотов начинается, так как Колебание больше «Окна 4».

А «Окно3» определяет, сколько лотов будет сокращено.

Просто отрегулируйте механизмы: Окно 1: Минимальное количество баллов.

Окно2: Количество лотов для минимального количества точек.

Это максимальное количество обрабатываемых партий.

Окно 3: Корректировка контракта с учетом колебаний.

На сколько лотов уменьшено количество.

Окно4: Величина колебания в пунктах.

Каждые несколько пунктов Колебание уменьшает количество Лотов.

Частичный лот 1: 100% Частичный лот 2: 1,1618% Частичный лот 3: 2,618% Выведите итог в точке 2: Истина x Ложь (Итого ноль) Проверьте маржу для работы: True x False (маржа, требуемая брокером) Магия 2 Лот для повторного входа: (Средняя цена лотов) SMA: настройка экспертного среднего ATR: период ATR подтверждает низкую волатильность на предыдущем баре для отмены сделки. Gator Oscillator: проверьте изменение тренда на баре входа, чтобы отменить сделку ПОШАГОВЫЙ ЧЕРТЕЖ Показать линии PBO: отображает линии формирования экспертного сигнала. Используйте Шаг 4 (сравните цены, чтобы отменить транзакцию) Используйте Шаг 5 (Проверьте, является ли это минимальным или максимальным периодом для отмены операции) Используйте Шаг 6 (проверьте, есть ли волатильность у последнего бара ATR, чтобы отменить операцию) Использует Шаг 9 (Точка безубыточности) Фактор ATR (проверяет колебания ATR для достижения точки безубыточности) Фактор тика (проверяет необходимость компенсации спреда для работы эксперта) Использует осциллятор Gator (проверяет изменение тренда на баре входа для отмены сделки) КЛАССИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ



