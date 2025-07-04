GdeAsset Blackbox

Получите бесплатно! Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5 Получите алгоритм этого эксперта, зарегистрировавшись в Gdeasset Blackbox. Сотрудничество с GdeAsset BlackBox: учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, возникает это совместное предложение по распространению инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия глобальной инфляционной девальвации. GdeAsset ищет партнёров для разработки инструментов ценообразования и финансовых расчётов в рамках своего алгоритма с целью защиты активов инвесторов, которым необходимо перевести свою местную валюту. GdeAsset Position разрабатывается как платформа для поглощения валют с целью обеспечения ликвидности рынка криптовалют. Внесите свой вклад, подписавшись на один из наших продуктов, разработав наши алгоритмы или отправив предложения. Социальное неравенство влияет на жизнь людей по всему миру, а число конфликтов растет с каждым днем. Станьте агентом изменений в этой реальности, сотрудничайте с нашими инструментами. GdeAsset использует стратегию автономного пакетного управления, которая ограничивает финансовую стоимость убытков в соответствии с колебаниями рынка. Это означает, что потери финансово ограничены, а прибыль составляет почти 85% точности в 1x1 Target. GdeAsset всегда следует использовать при активном взаимодействии с пользователем, которое должно включать Algotrade при появлении сигнала коррекции Фибоначчи после подтверждения стратегии на большем таймфрейме: Пересечение полос Боллинджера или пересечение скользящих средних Настраивает GdeAsset для работы на нижнем таймфрейме. Просмотрите стратегию на таймфрейме в 4 раза больше. Пример: включите индикаторы: Скользящая средняя открыта 3 периода. Просмотр через 4 минуты. Тройная экспоненциальная скользящая средняя открыта 7 периодов Gator Oscillator 7;4, 4;4, 3;1 настраивают экспертный индикатор одинаково. Просматривая 4-минутный график и запуская эксперта на 1-минутном графике, пользователь должен включить Algotrade при появлении сигнала коррекции Фибоначчи, после подтверждения того, что цена на 4-минутном графике пересекает среднюю или полосу Боллинджера. используйте эту методику совместно с профессиональным управлением рисками GdeAsset. Эта эксклюзивная стратегия заставляет оператора корректировать риск максимального проседания чистого капитала на 10% и позволяет GdeAsset совершать 85% сделок с очень хорошей прибылью. Рекомендации: · Индексы: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, HK50, SP500, BOVESPA B3 IND, DOL, WIN, WDO и др. Срок: 1М · Минимальный депозит для конфигурации по умолчанию: 1000 реалов · Тип счета: Низкие спреды · Брокеры: все активны на бразильской фондовой бирже ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ! Тип счета: хедж Дополнительные характеристики: · Торговля мини-индексом или индексом · Упор регулируется автоматически · Цель может быть установлена или закрыта полностью Очень прост в установке, не требует изменения конфигурации, настройки по умолчанию идеально подходят для большинства брокеров в Бразилии. Если у вашего брокера другое время сервера, необходимо будет внести небольшие изменения в настройки времени. VPS не является обязательным, но рекомендуется Результаты бэктестинга вы можете найти в разделе комментариев! Подробности: Поскольку рынок колеблется на пункты больше «Окна 1», то сокращение лотов начинается, так как Колебание больше «Окна 4». А «Окно3» определяет, сколько лотов будет сокращено. Просто отрегулируйте механизмы: Окно 1: Минимальное количество баллов. Окно2: Количество лотов для минимального количества точек. Это максимальное количество обрабатываемых партий. Окно 3: Корректировка контракта с учетом колебаний. На сколько лотов уменьшено количество. Окно4: Величина колебания в пунктах. Каждые несколько пунктов Колебание уменьшает количество Лотов. Частичный лот 1: 100% Частичный лот 2: 1,1618% Частичный лот 3: 2,618% Выведите итог в точке 2: Истина x Ложь (Итого ноль) Проверьте маржу для работы: True x False (маржа, требуемая брокером) Магия 2 Лот для повторного входа: (Средняя цена лотов) SMA: настройка экспертного среднего ATR: период ATR подтверждает низкую волатильность на предыдущем баре для отмены сделки. Gator Oscillator: проверьте изменение тренда на баре входа, чтобы отменить сделку ПОШАГОВЫЙ ЧЕРТЕЖ Показать линии PBO: отображает линии формирования экспертного сигнала. Используйте Шаг 4 (сравните цены, чтобы отменить транзакцию) Используйте Шаг 5 (Проверьте, является ли это минимальным или максимальным периодом для отмены операции) Используйте Шаг 6 (проверьте, есть ли волатильность у последнего бара ATR, чтобы отменить операцию) Использует Шаг 9 (Точка безубыточности) Фактор ATR (проверяет колебания ATR для достижения точки безубыточности) Фактор тика (проверяет необходимость компенсации спреда для работы эксперта) Использует осциллятор Gator (проверяет изменение тренда на баре входа для отмены сделки) КЛАССИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ


Robô Animus. Animus é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Sua estratégia funciona exclusivamente no ativo WIN, apresentando uma ótima sequência de ganhos com suas duas operações diárias. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai completamente configurado com os parâmetros da estratégia, pronto para realizar as operações diárias. ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de
EURUSD London Breakout Pro Développé avec le soutien d’outils avancés d’intelligence artificielle, EURUSD London Breakout Pro offre un code propre et efficace, optimisé pour la vitesse et la stabilité. Cet Expert Advisor applique un cadre de gestion des risques de niveau institutionnel et évite les stratégies à haut risque telles que le martingale, le grid averaging ou le hedging non contrôlé. Conçu pour les traders exigeant à la fois précision et sécurité, le système combine un concept éprouvé
Steady Runner NP EA
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
Trader Panel Alpha
Transform Your Manual Trading with the Best Free Order Ticket for MT5! Tired of the default MetaTrader ticket—slow and short on information? Trader Panel Grid Alpha is a professional-grade order panel built to give discretionary traders speed, control, and clarity. This free tool isn’t just another ticket; it’s a command station that puts your most important actions and data right on the chart, letting you focus on what really matters: your analysis. FREE VERSION FEATURES Lightning-Fast Execut
Gold News AI
Gold News AI - Système de Trading Professionnel Alimenté par l'IA Recherche d'Actualités en Direct de Niveau Institutionnel Rencontre la Technologie IA Avancée Gold News AI représente le summum de la technologie de trading automatisé de l'or, combinant l'analyse d'actualités financières en direct avec des systèmes d'intelligence artificielle pour livrer des décisions de trading précises sur XAUUSD. Cet Expert Advisor de niveau professionnel dispose de capacités de recherche web en temps réel, de
NO DLL NEEDED ! English Description (for MQL5 Market) Title : ENOCH – The Guardian of Automated Trading Description : ENOCH is a powerful Expert Advisor designed for traders who demand discipline, automation, and consistency. With a flexible risk management structure and a smart lot increment system , ENOCH acts as a true guardian of your account , protecting your capital while seeking the best trading opportunities. ️ Main Features : Risk Management : customizable lot size, Stop Los
TLDR: Named after the star Antares as being our ace EA, giving optimal entry to ensure winning trade. It comes with Fund Protection Stop Loss (FPSL) system to ensure profits are protected. Try it, love it, own it. Scalp Antares uses an in-house developed signal guided by trend anchorage to find the best entry point. There is a martingale investment system to ensure you reap the most profit from the on-going trend, just in case entry point was less optimal. A martingale system was built but we
Simple, fiable, pas de bugs RACCOURCIS CLAVIER !! L’Expert Advisor vous donne la permission d’utiliser les HotKeys pour accélérer l’achat, la vente et la sortie des transactions ! Clés: A- Acheter 1 lot S- Vendre 1 lot D- Fermer toutes les transactions ouvertes Supplémentaire: Q - Acheter 3 lots W - Vendre 3 lots Z -Acheter 0,5 lots X- Vendre 0,5 lots *Vous pouvez utiliser ces raccourcis clavier à partir de votre clavier ou, si vous avez un appareil qui utilise des macros comme une so
The Gold Sniper
Introducing  The Gold Sniper EA . It is a Gold Breakout System. Price Rise in 1  day to $249 as Fundednext passed with this EA  No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signal   https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only and Sell only Settings  Individual TSL and SL settings for Buy and Sell Orders Trading on XAUUSD Pair This is a Daily Breakout Strategy. Each order is always protected by Stop-Loss and Trailing SL. Easy to use with Default settings. 1 T
Fundamentação teórica Rate of Change - taxa de mudança (ROC) O ROC é um oscilador que flutua acima e abaixo de uma linha de zero, medindo a variação percentual de preços ao longo de determinado período. O ROC de 20 períodos mede a variação percentual de preços ao longo de 20 períodos, quanto maior a diferença entre o preço atual e o de 20 períodos atrás, maior o valor do ROC. Quando o indicador está acima de zero, a variação percentual é positiva indicando tendência bullish, se o indicador está
Zpai
ZProfit Ai – Adaptive Trading Intelligence Overview ZProfit Ai is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies adaptive algorithmic intelligence to capture market opportunities with precision. It is designed for traders who want a clean, reliable, and professional trading system that responds dynamically to market changes. Backtest results will never match as entries and exits will be within the candle sensitively. Recommended Settings: 1H timeframe, 125s wait, 10candles SL...... Ke
Dynamic Linear Regression EA
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
Ea Fibo Grid Hedge
Galaxy MT5
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
The Expert Advisor trades only Forex currencies on hedge accounts. The strategy depends on the selected trading mode. Trade mode - Weekly/Daily. This means that the trading cycle is limited by a week or a day. Lot size - fixed lot size. Set manually. The bar number of open positions - bar index from the start of the selected trading period for opening Limit or Stop orders. In case of Weekly mode, Н4 bars are considered. In case of Daily, Н1 bars are considered. The closing hour of trade - keep i
« Gold Trader » est un robot financier conçu pour aider les investisseurs et les traders à prendre des décisions d'investissement plus cohérentes et plus rentables sur le marché de l'or. Le robot utilise des algorithmes d'analyse de données avancés pour analyser les tendances du marché de l'or en temps réel et fournir des informations sur le moment d'acheter, de vendre ou de conserver des actifs en or. Avec « Gold Trader », les investisseurs peuvent bénéficier de l’expérience et des connaissan
Start Midas Fibo Bands
Here we have the Start Midas Fibo Bands , I confess that it is an indicator that excited me enough to operate because I was able to find more defined rules. Well, the indicator has the functions of the other indicators of the Start line , which is a possibility to plot several Midas on the screen, you can move the anchor point using keyboard shortcuts and use the legend to differentiate one anchor from another. The rules that I have analyzed for my possible setup are recommended to the entry, st
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
ToughBot BETA
Overview Please read the description carefully.  Toughbot (Free BETA Version) is an aggressive, martingale-based Expert Advisor (EA) designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies - or high-risk, constant small wins, and occasional big wins so to speak. Built for MetaTrader 5, Toughbot employs a Bollinger Bands breakout strategy combined with a grid-based, hardcore-martingale approach to amplify position sizes heavily during adverse market movements. This EA is optimized
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA Unleash your trading potential with the BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , a meticulously crafted Expert Advisor designed for MetaTrader 5, tailored specifically for the high-octane Boom and Crash indices. This EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a robust scalping strategy, offering traders a dynamic tool to capitalize on rapid market movements. Whether you're a seasoned scalper or a newcomer to synthetic indices, this EA
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
Long Waiting
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
Algo Edge Boost Buy MT5
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
Cybertrade
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Shoryuken Trader é o robôs especialista em daytrade em miniíndice WIN - B3 Bolsa do Brasil. O robô tem como estratégia a análise de candlesticks procurando padrões de alta ou baixa para entrada nos trades. Ainda é possível configurar entre ordens a mercado e/ou ordens limit, bem como configurar os stops para fixos ou dinâmicos. O robô conta também com função de trailling stop, parcial, horários de trades e configurações de médias de tendências. O robô está configurado para miniíndice WINFUT em t
Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
STF Shadow Timer FX
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
Estratégia de negociação MACD O cálculo do MACD é executado uma vez a cada tick, e são considerados para fim de cálculo os três últimos resultados, para analisar o cruzamento da linha de zero, ou seja quando o último resultado for maior que 0 e o antepenúltimo não então há um cruzamento para cima e analogamente para baixo, quando um cruzamento é constatado o estado de uma variável de controle é alterado de "false" para "true", permitindo o abertura de uma posição caso a média de sinal também cru
Grid Engulfing MT5
Grid Engulfing is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small bea
Arrow Strategy Builder
Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor qui mémorise les flèches haut/bas placées par l’utilisateur sur le graphique et génère des signaux de trading lorsque les mêmes conditions se répètent. Convient aux débutants comme aux traders expérimentés, avec une interface intuitive et des fonctions d’automatisation sur tout instrument financier. La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici . Caractéristiques principales Création facile de stratégies : Placez des flèche
