HFT AOs GOLD

HFT AOs 

Signal de Trading en Direct - https://www.mql5.com/en/signals/2324741

HFT AOs est un système de trading à haute fréquence (HFT) entièrement automatisé, conçu pour une exécution rapide et adaptative sur les marchés volatils. L'algorithme utilise une analyse avancée du flux d’ordres et des stratégies de momentum à court terme pour identifier des micro-opportunités tout au long de la journée.

Caractéristiques principales :

  • Trading entièrement automatisé sans intervention manuelle

  • Exécution à faible latence et prise de décision rapide

  • Fonctionne mieux sur les faibles unités de temps (M1–M5)

  • Gestion des risques intégrée et logique de stop-loss dynamique

  • Optimisé pour les faibles spreads et les instruments très liquides

Ce signal en direct reflète la performance du robot dans des conditions réelles de marché. Idéal pour ceux qui recherchent un trading cohérent, à faible drawdown, basé sur une logique algorithmique et des principes HFT.


Produits recommandés
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders wh
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
YM Bollinger bands EA
Yassine Mouhssine
Experts
YM Bollinger bands Pro EA Description: Our trading robot is designed for traders who want a smart automated tool that combines the simplicity of classic strategies with the power of advanced money management. Basic Version (Free/Standard): • Uses Bollinger Bands to detect overbought and oversold levels. • Works with pending order scaling (Martingale strategy) to recover drawdowns and balance risk. • Easy to use and effective on most currency pairs. Pro Version (Paid): • Enhanced accurac
FREE
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experts
GoldStorm - Advanced Gold Trading Algorithm (XAU/USD) After intensive research, programming, and testing, GoldStorm was created – an innovative Expert Advisor (EA) developed in MQL5. This advanced trading algorithm is designed specifically for trading gold (XAU/USD) and fully utilizes market dynamics and price volatility. How Does GoldStorm Work? GoldStorm uses a strategy based on precise pending orders. After a position is activated, one of two actions occurs: Pyramiding Positions – If the mark
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (4)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (305)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.3 (20)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (480)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (3)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : un nouveau set pour XAUUSD est disponible. Beaucoup d’EAs fonctionnent jusqu’au changement de régime. La raison est simple : des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Elles marchent un temps puis deviennent aveugles quand le régime change. NEXUS combine règles quantitatives et validation hors échantillon (OOS) : il construit des combinaisons en temps réel à partir des données. Il analyse une histoire configurable (par ex. 50
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.38 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.73 (15)
Experts
AI Neuro Dynamics EA Architecture de Signaux Adaptative pour XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics n’est pas un simple Expert Advisor — c’est un système de trading cognitif modulaire , conçu pour offrir une précision extrême et une adaptabilité optimale sur la paire XAU/USD (Or) . Développé pour fonctionner dans des environnements à forte volatilité, il est parfaitement conforme aux exigences strictes en matière de performance et de gestion du risque des prop firms . Grâce à une architecture propriétai
GoldStream
Marek Stanislaw Zygala
Experts
Le prix de GoldStream augmentera progressivement avec chaque paire de ventes. Si vous souhaitez l'acheter au prix que vous voyez maintenant, c'est le moment. Performance Prouvée sur XAUUSD 83.25% Taux de Réussite | 3.32 Facteur de Profit | 4.35% Drawdown Maximum GoldStream  fournit des résultats constants dans le trading de l'or grâce à une détection systématique des entrées et une gestion disciplinée des risques. Testé en arrière sur 209 trades, cet algorithme a réalisé un profit net de 144.9%
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.74 (57)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique,
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.84 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec un
Plus de l'auteur
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Experts
Caractéristiques principales du Vineski HFT Gold Scalper MT5 Analyse ultra-rapide du marché Ce robot dispose d’un puissant moteur algorithmique capable d’analyser et d’interpréter instantanément les données du marché. Cela lui permet de prendre des décisions en temps réel et de réagir immédiatement aux changements du marché. Exécution automatique des transactions Le robot effectue des transactions automatiquement selon des stratégies et des critères prédéfinis. Cela élimine l'impact émotionne
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Experts
GOLD EP est un Expert Advisor spécialement conçu pour trader l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M15. Il analyse les mouvements de prix et ouvre, gère et clôture automatiquement les positions en utilisant des niveaux de stop loss et take profit prédéfinis. Le principe de base du robot est de capter les impulsions de prix à court terme sur des graphiques de 15 minutes de l’or. Lorsqu’un signal de trading apparaît, l’expert place des ordres en tenant compte des paramètres spécifiés pour la gestion
FREE
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Experts
Ce robot de trading est conçu pour automatiser les transactions sur les marchés de l’or (XAU) et du Forex. Il analyse les tendances du marché, les corrélations entre actifs et les facteurs macroéconomiques afin d’identifier les meilleurs points d’entrée et de sortie. Son objectif principal est de minimiser les risques et d’optimiser les profits grâce à un rééquilibrage dynamique du portefeuille. Principales fonctionnalités Analyse du marché en temps réel Surveillance continue des prix de l’or e
FREE
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Experts
Gold Prop Breaker est un robot de trading automatisé innovant, conçu spécifiquement pour relever tous les défis du prop trading. Il se concentre sur le trading de l’or en utilisant une stratégie méticuleusement élaborée et optimisée pour des périodes de 15 minutes et 1 heure. Caractéristiques clés : Polyvalence face aux défis : Conçu en tenant compte des exigences strictes des programmes de prop trading, le robot est capable de naviguer avec succès dans toutes les conditions de test et d'offrir
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experts
Hetzer News Trading est un robot de trading intelligent conçu spécifiquement pour fonctionner lors des publications de nouvelles clés. Il vous permet de planifier vos transactions à l'avance en définissant des intervalles de temps précis pour entrer sur le marché lorsque des données économiques et financières importantes sont publiées. Avantages clés de Hetzer News Trading : Configuration flexible : Définissez votre calendrier de trading à l'avance en fonction du calendrier des nouvelles. Par e
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indicateurs
The ICT Zone Arrow Indicator is an innovative tool developed based on ICT principles. It provides ease and efficiency in identifying key trading areas in the market. Based on the 'killzone' concept, this indicator provides traders with important support and resistance levels by identifying places where large changes in price direction could potentially occur. The ICT Zone Arrow Indicator provides visual graphical markers that help traders identify trade entry zones with a high probability of s
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experts
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Experts
The new era of trading automation is here with Nemiga Prop Scalper! Our robot is not just software; it's a powerful tool that takes your trading strategy to new levels of efficiency and effectiveness. Prop Firm Ready. Requirements Trading pairs EURUSD,XAUUSD Timeframe 1H Minimum deposit  $100 Leverage 1:200 Brokers PRO,ECN,LOW Spread Features: Advanced Trading Algorithms: Nemiga Prop Scalper is equipped with cutting-edge algorithms that analyze the market in real-time, forecast trends, an
Krembo Action
Murad Nagiev
Experts
Description: The Krembo Action Trading Robot is an innovative trading assistant designed for those seeking efficient and automated trading in financial markets. Named after the legendary Israeli dessert, this robot combines boldness and reliability, providing traders with a powerful tool to achieve their financial goals. Features: Price Action and RSI Strategies: Krembo Action is based on the effective combination of Price Action and RSI strategies. Analyzing price movements and overbought/overs
Lamar Gray
Murad Nagiev
Experts
MT5 Version   - ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy: Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode: In case of unforeseen circumstances o
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indicateurs
Trend Arrow Reaper   est un indicateur de tendance affichant des signaux d'entrée via des flèches. Il analyse le prix et identifie les retournements potentiels. Caractéristiques principales: Flèches de trading: Flèche bleue vers le haut   – Signal d'achat (long). Flèche jaune vers le bas   – Signal de vente (short). Moins de faux signaux   – Filtre intégré pour plus de précision. Fonctionne sur tous les timeframes   – De M1 à MN. Facile à utiliser   – Pas de réglages complexes. Comment l'utilise
Space Cake
Murad Nagiev
Experts
We present to you a unique offer - an innovative product called   Space Cake   that will change your approach to trading in the market! This product is designed specifically for experienced traders and investors who want to increase their efficiency and reduce risks. Thanks to its unique functions and features, it will become an indispensable assistant in your trading activities. Without martingale, grids, and other high-risk strategies. MT5 Version - Click   Main advantages : 1 - Trade only
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experts
Bienvenue dans le monde du trading avec Trend Candle Pumper – votre allié fiable sur les marchés financiers ! Trend Candle Pumper est un bot de trading intelligent conçu pour ceux qui veulent investir sans être des experts. Comment ça fonctionne : Trend Candle Pumper utilise des algorithmes d’intelligence artificielle avancés pour analyser les tendances des marchés financiers. Mais qu’est-ce qu’une tendance ? En bref, c’est la direction générale dans laquelle évolue le prix d’un actif. Notre bo
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Experts
Royko Gold Scalper est un robot de trading automatique haute performance conçu pour le marché de l'or, basé sur une stratégie de scalping par cassure sur une unité de temps de 5 minutes. Il est optimisé pour les conditions de marché dynamiques où les prix connaissent de fortes fluctuations, permettant de saisir rapidement des opportunités de trading à court terme. Caractéristiques principales : 5M ICmarkets Set – Cliquez ici Chat – Messages MQL5 Stratégie de cassure : Le robot identifie les nive
Lamarius AI
Murad Nagiev
Experts
Ce bot de trading en scalping est conçu pour un trading hautement précis et efficace, en utilisant l’intelligence artificielle pour identifier les points d’entrée les plus favorables sur le marché. Il intègre une stratégie avancée d’auto-apprentissage, lui permettant de s’adapter aux conditions changeantes du marché et d’ajuster son approche en temps réel. Chaque transaction est protégée par un stop-loss strict, minimisant les pertes potentielles et garantissant un trading à faible risque. Le bo
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Experts
MT4 Version -  ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray   - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy:   Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode:   In case of unforeseen circumstan
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experts
Nous vous présentons une offre unique - un produit innovant appelé Space Cake qui changera votre approche du trading sur le marché! Ce produit est spécialement conçu pour les traders et investisseurs expérimentés qui souhaitent augmenter leur efficacité et réduire les risques. Grâce à ses fonctions et fonctionnalités uniques, il deviendra un assistant indispensable dans vos activités de trading. Sans martingale, grilles et autres stratégies à haut risque. Version MT4- Cliquez sur Principaux
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experts
Crystal Prop Passer — robot de trading sur l’or (XAU/USD) en 5 minutes, conçu pour réussir les défis des prop firms Crystal Prop Passer est un algorithme de trading intelligent, conçu pour réussir automatiquement les challenges des prop firms comme FTMO, MyForexFunds ou The5ers. Il opère uniquement sur l’or (XAU/USD) avec une stratégie basée sur un graphique en 5 minutes, assurant des entrées rapides et précises. Grâce à une logique adaptative et une gestion stricte des risques, il convient auss
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" est un robot de scalping à haute fréquence conçu pour trader l'indice NASDAQ 100 (US100). Le robot se concentre sur des opérations à court terme, exploitant les fluctuations mineures du marché pour générer des profits. Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que le grid ou la martingale, ce qui le rend plus sûr et plus résistant à la volatilité du marché. Caractéristiques principales : Scalping à haute fréquence :   Le robot est conçu pour des opérations rapides avec
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indicateurs
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indicateurs
Automatic Trendline Indicator The Automatic Trendline Indicator is a powerful tool designed to simplify technical analysis by automatically identifying and drawing trendlines on a price chart. It analyzes price movements to detect key support and resistance levels, plotting ascending and descending trendlines based on historical price action. This indicator helps traders identify market trends, potential breakout points, and reversal areas with minimal effort. Key features: Automatic Detection
Lamar XL
Murad Nagiev
Experts
Lamar XL   is an advanced trading robot designed for automated trading in financial markets. The robot combines highly efficient market analysis algorithms with a unique balance recovery mode (Recovery Bot), making it an ideal tool for traders looking to minimize risks and maximize profits in the long term. Key Features: Recovery Bot Mode : Built-in balance recovery algorithm that automatically adjusts the trading strategy after drawdowns. Helps minimize losses and gradually recover lost balanc
VendoBot
Murad Nagiev
Experts
Robot de Swing Trading Price Action sur Forex en H1 Stratégie Price Action Identification des niveaux clés de support et résistance via les motifs de chandeliers. Détection et confirmation des figures de retournement et de continuation (pin bars, englobantes, inside bars). Trading uniquement sur le comportement du prix, sans indicateurs retardés, pour minimiser les délais de signal. Timeframe Swing (H1) Exécution sur le graphique horaire pour capturer des mouvements de 20 à 100 pips selon la vo
Cobra G
Murad Nagiev
Experts
Cobra G est un robot de trading d’or entièrement automatisé et avancé, conçu pour naviguer avec précision, rapidité et fiabilité dans les complexités du marché de l’or. Destiné aussi bien aux investisseurs novices qu’aux professionnels aguerris, Cobra G s’appuie sur des algorithmes de pointe, une analyse de données en temps réel et des techniques d’apprentissage automatique adaptatif pour identifier et exploiter les inefficacités de prix à court terme ainsi que les tendances à long terme. Fonct
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Experts
US30 NovaBid Scalper est un robot de trading automatisé pour indices, centré sur la spéculation court terme et la réalisation rapide de gains. Il combine : Taille de position dynamique : ajuste le volume selon volatilité et solde, pour une gestion de risque flexible. Stops fixes & adaptatifs : pose immédiatement des niveaux de protection, puis serre le stop pour maximiser les profits. Objectifs clairs : clôture partiellement ou totalement à l’atteinte du but, alliant rendement stable et maîtris
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis