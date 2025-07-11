Cherma Mt5
- Experts
- Hicham Chergui
- Version: 1.1
- Activations: 15
CHERMA MT5 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle
Cherma MT5 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision.
Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des dizaines de trades chaque jour grâce à des signaux générés en temps réel par IA et à une analyse intelligente du comportement du prix.
Les performances réelles montrent des profits quotidiens constants de $100 à $200, avec plus de 50 opérations par jour, assurant une croissance régulière et évolutive du compte.
Spécifications du système :
-
Symbole : XAUUSD (Or)
-
Unité de temps : M5 (5 minutes)
-
Style de trading : Scalping automatisé
-
Transactions quotidiennes : 50+
-
Profit journalier moyen : $100 à $200
-
Capital minimum : $1200 (Recommandé : $2000 pour des performances optimales)
Remarque importante : Les backtests ne reflètent pas la véritable efficacité de ce système en raison de son processus de prise de décision en temps réel basé sur l’IA. Pour une évaluation précise, fiez-vous uniquement aux résultats de trading en direct — nous fournissons un accès complet au compte investisseur afin que vous puissiez suivre les transactions réelles dans des conditions de marché réelles.
Suivi en direct :
myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Compte réel : Exness-MT5Real19
Identifiant : 157238912
Mot de passe : 111@Meta
Join the public chat group: Click here
Telegram : t.me/EANEXON ou t.me/NEXONEA
Fonctionnalités clés :
-
Algorithmes IA avancés pour des décisions rapides et précises
-
100 % automatisé, aucune expérience requise
-
S’adapte automatiquement aux conditions du marché
-
Gestion des risques intégrée pour protéger le capital
-
Convient aux débutants comme aux traders expérimentés
Environnement recommandé :
-
Plateforme MetaTrader 5
-
Hébergement VPS pour un trading stable et fiable
By far, THE BEST EA that I have ever bought and used. And I used the a lot.. Cherma uses a smart grid strategy; the developer clearly invested a lot of time and energy to make this EA almost flawless. The EA trades very often during the day, and even with a very small lot, you can generate around 100-150 dollars daily. Just don't be greedy, since this is a grid EA, lower that lot size to 0.01 or 0.02, sit back, and enjoy your daily profits. I will update my weekly results, so people can see the EA in real action. And one last thing, the price of this EA is so freakin cheap. My personal opinion is that it's worth at least 3x more. Once again, thanks, Hicham Chergui, for making this money printing machine 😊