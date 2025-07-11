Cherma Mt5

3.75

CHERMA MT5 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle

Cherma MT5 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision.

Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des dizaines de trades chaque jour grâce à des signaux générés en temps réel par IA et à une analyse intelligente du comportement du prix.

Les performances réelles montrent des profits quotidiens constants de $100 à $200, avec plus de 50 opérations par jour, assurant une croissance régulière et évolutive du compte.

Spécifications du système :

  • Symbole : XAUUSD (Or)

  • Unité de temps : M5 (5 minutes)

  • Style de trading : Scalping automatisé

  • Transactions quotidiennes : 50+

  • Profit journalier moyen : $100 à $200

  • Capital minimum : $1200 (Recommandé : $2000 pour des performances optimales)

Remarque importante : Les backtests ne reflètent pas la véritable efficacité de ce système en raison de son processus de prise de décision en temps réel basé sur l’IA. Pour une évaluation précise, fiez-vous uniquement aux résultats de trading en direct — nous fournissons un accès complet au compte investisseur afin que vous puissiez suivre les transactions réelles dans des conditions de marché réelles.

Suivi en direct :

myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Compte réel : Exness-MT5Real19
Identifiant : 157238912
Mot de passe : 111@Meta

Join the public chat group: Click here
Telegram : t.me/EANEXON ou t.me/NEXONEA

Fonctionnalités clés :

  • Algorithmes IA avancés pour des décisions rapides et précises

  • 100 % automatisé, aucune expérience requise

  • S’adapte automatiquement aux conditions du marché

  • Gestion des risques intégrée pour protéger le capital

  • Convient aux débutants comme aux traders expérimentés

Environnement recommandé :

  • Plateforme MetaTrader 5

  • Hébergement VPS pour un trading stable et fiable


Avis 4
DoMMiniK
157
DoMMiniK 2025.08.13 20:58 
 

By far, THE BEST EA that I have ever bought and used. And I used the a lot.. Cherma uses a smart grid strategy; the developer clearly invested a lot of time and energy to make this EA almost flawless. The EA trades very often during the day, and even with a very small lot, you can generate around 100-150 dollars daily. Just don't be greedy, since this is a grid EA, lower that lot size to 0.01 or 0.02, sit back, and enjoy your daily profits. I will update my weekly results, so people can see the EA in real action. And one last thing, the price of this EA is so freakin cheap. My personal opinion is that it's worth at least 3x more. Once again, thanks, Hicham Chergui, for making this money printing machine 😊

Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.31 19:35 
 

Esta es una de los mejores asesores expertos que he utilizado nunca, su sistema de apertura de operaciones es muy adecuado y fiable. Ciertamente genera muy buenos beneficios con un capital bastante razonable, me resulta difícil definir su estrategia que no es una martingala al uso, pero si usa la eficiente apertura de nuevos operaciones para subsanar errores. Felicito al señor Hicham por esta increíble creación.

thompsonalmeida
242
thompsonalmeida 2025.08.29 01:52 
 

It was profitable for a week, then the account exploded.

Matias Hernan Nulman
472
Matias Hernan Nulman 2025.08.18 04:56 
 

Very dangerous bot. Keep stacking against the trend. My account was almost wiped out and luckily I went out manually with a very short loss. I don't recommend at all.

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.18 17:53
Thank you for sharing your opinion, but I must strongly disagree with your conclusion. 👉 First of all, Cherma MT5 is not a typical grid bot. It is powered by AI-driven algorithms that carefully select entry points and use a smart reinforcement mechanism (not random grids) to adapt to market conditions and optimize trade timing. This makes it very different from a standard grid system. 👉 Secondly, this EA runs on a real, fully verified and transparent account that anyone can track live here: Server: Exness-MT5Real19 Account ID: 157238912 Investor Password: 111@Meta This is clear proof that the EA is not only safe, but also consistently profitable when used with the recommended settings. 👉 Regarding your claim of blowing an account, I openly challenge you to provide any proof that you used my official recommended settings and still lost your account — because with proper risk management and a 0.01 lot size, such a blow-up is simply not possible. In short, with all due respect, your review does not reflect the true performance of Cherma MT5. The real verified results and the many satisfied users are the best evidence of its reliability and profitability. 🔹 My advice to anyone interested: don’t rely on this single negative comment — test the EA yourself on a demo or cent account and see the steady profits with your own eyes.
DoMMiniK
157
DoMMiniK 2025.08.13 20:58 
 

By far, THE BEST EA that I have ever bought and used. And I used the a lot.. Cherma uses a smart grid strategy; the developer clearly invested a lot of time and energy to make this EA almost flawless. The EA trades very often during the day, and even with a very small lot, you can generate around 100-150 dollars daily. Just don't be greedy, since this is a grid EA, lower that lot size to 0.01 or 0.02, sit back, and enjoy your daily profits. I will update my weekly results, so people can see the EA in real action. And one last thing, the price of this EA is so freakin cheap. My personal opinion is that it's worth at least 3x more. Once again, thanks, Hicham Chergui, for making this money printing machine 😊

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.08.13 21:46
Thank you very much for this wonderful and detailed review!
I’m truly glad that the Cherma MT5 Expert Advisor has delivered the results you were looking for — and even more.
This bot was developed with precision and patience, after many hours of testing and fine-tuning, to operate reliably and adapt to different market conditions.
Your advice about lot size is absolutely correct; risk management is the key to long-term success, especially with the smart system this bot uses.
I’m happy to know you’re enjoying daily profits, and I look forward to your weekly updates, which will surely inspire others to achieve similar results.
Wishing you continued success and many more profitable days ahead.
Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.31 19:35 
 

Esta es una de los mejores asesores expertos que he utilizado nunca, su sistema de apertura de operaciones es muy adecuado y fiable. Ciertamente genera muy buenos beneficios con un capital bastante razonable, me resulta difícil definir su estrategia que no es una martingala al uso, pero si usa la eficiente apertura de nuevos operaciones para subsanar errores. Felicito al señor Hicham por esta increíble creación.

Hicham Chergui
938
Réponse du développeur Hicham Chergui 2025.07.31 20:10
Thank you so much for your kind and encouraging comment. I'm truly glad to hear that the Expert Advisor met your expectations and delivered solid results. My goal has always been to provide smart and reliable tools that help traders succeed with confidence. It’s an honor to earn your trust, and I promise to keep improving. Thanks again
