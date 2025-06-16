Candle Overlay MT5

Superposition de bougies

Candle Overlay est un indicateur MetaTrader polyvalent et précis qui permet aux traders de superposer des chandeliers de n'importe quelle unité de temps sur n'importe quel autre graphique. Cette fonctionnalité améliore la visibilité du marché en aidant les traders à mieux visualiser les niveaux de prix clés et le comportement structurel, quelle que soit l'unité de temps du graphique.

L'un des avantages majeurs de cet indicateur réside dans sa capacité à intégrer directement des données sur des périodes plus longues aux graphiques sur des périodes plus courtes. Ces périodes offrent des niveaux de prix plus fiables et plus significatifs grâce au nombre plus important de participants et au volume plus important de leur formation. Par conséquent, les plus hauts, les plus bas et les corps de bougies sur des périodes plus longues constituent des points de référence plus solides, notamment pour les cassures, où les faux signaux sont beaucoup plus fréquents sur les périodes plus courtes.

L'indicateur trace le ou les chandeliers actuels et précédents d'une période donnée et indique les niveaux importants, notamment les plus hauts, les plus bas, le point médian et les niveaux trimestriels, ainsi que les niveaux ADR (Average Daily Range) intégrés. Ces zones de prix ont des objectifs distincts :

Les hauts et les bas de la période la plus élevée agissent souvent comme des limites extérieures ou des extrêmes de plage.

Les points médians et les niveaux de quart fonctionnent comme une structure interne au sein de la gamme, mettant en évidence les zones d'équilibre ou le potentiel de réaction à court terme.

Les niveaux ADR sont des cibles dynamiques pour les cassures et peuvent également signaler des zones de retournement potentielles, en particulier lorsque le prix dépasse la volatilité quotidienne typique.

En présentant visuellement ces références multi-niveaux, Candle Overlay aide les traders à anticiper plus efficacement l'évolution des prix, qu'ils anticipent une cassure, un affaissement ou une inversion. Sa capacité à afficher plusieurs bougies précédentes permet également de mieux identifier les zones clés récurrentes et les évolutions des prix au fil du temps.

Idéal pour les traders intraday et swing, Candle Overlay comble l'écart entre les unités de temps et fournit des informations exploitables sans avoir à changer constamment de graphique. Il met en lumière la puissance de la structure globale du marché, aidant les traders à prendre des décisions fondées sur le contexte, la précision et les probabilités.





Caractéristiques principales

Sélection flexible des unités de temps : L'indicateur prend en charge toutes les unités de temps MetaTrader standard, permettant aux utilisateurs de superposer n'importe quelle bougie de M1 à MN1 sur n'importe quel graphique. Par exemple, vous pouvez afficher une bougie journalière sur un graphique M15 ou une bougie hebdomadaire sur un graphique H1.

Instances multiples avec ID personnalisé : un paramètre d'ID intégré permet d'ajouter plusieurs versions de l'indicateur au même graphique sans interférence. Cela permet d'afficher simultanément, par exemple, les bougies quotidiennes et hebdomadaires, chacune avec son apparence et ses niveaux distincts.

Visualisation complète de la bougie : met en évidence la gamme complète, le corps et les mèches.

Calculs de niveau automatiques : trace automatiquement des lignes horizontales pour : Haut et bas Milieu et quarts de la gamme totale Niveaux ADR personnalisables

Fonctionnalité de décalage : la superposition peut être décalée vers le côté droit de la barre actuelle, ce qui la rend idéale pour une analyse prospective ou le marquage des zones de session précédentes.

Nettoyage automatique : tous les éléments graphiques sont supprimés proprement lorsque l'indicateur est détaché du graphique.





Logique technique

Candle Overlay calcule :

Le corps de la bougie (entre ouverture et fermeture)

Les mèches supérieures et inférieures (entre le corps et le haut/bas)

Niveaux internes importants (Quartiers et Milieu)

Atr a calculé les niveaux d'ADR



