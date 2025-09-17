Nexidy for MT5

Nexidy - L'Expert Advisor Ultime Présentation de Nexidy

IMPORTANT : Après l'achat, veuillez envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation complet et les instructions de configuration.


Découvrez la technologie de trading de pointe avec Nexidy, l'expert advisor qui redéfinit le succès dans le monde du trading automatisé. cet EA garantit précision et cohérence dans l'exécution des trades.


Le prix de Nexidy augmente de 100 $ après chaque 10 achats. Agissez maintenant pour verrouiller votre tarif avant que le prix n'atteigne sa valeur finale de 1200 $.


Stratégie Innovante

Contrairement aux EA conventionnels, Nexidy utilise une stratégie de trading multi-niveaux qui s'adapte aux conditions dynamiques du marché.

Cette approche unique offre une performance supérieure, faisant de Nexidy un choix de confiance pour les traders cherchant à optimiser leurs rendements.


Recommandations Clés

Pour des résultats optimaux, assurez-vous des conditions suivantes :

  • Symbole de Trading : All CAD symbols(USDCAD,CADJPY,EURCAD,GBPCAD,NZDCAD,CADCHF,AUDCAD)
  • Intervalle de Temps : H1
  • Dépôt Minimum : 200 $ (Recommandé : 500 $)
  • Type de Compte : Comptes ECN ou Raw Spread
  • Brokers : Utilisez des brokers avec des spreads faibles pour de meilleurs résultats.
  • Effet de Leverage : 1:100 ou plus (1:200 recommandé pour une performance optimale).


    Spécifications et Configuration

    Nexidy est facile à configurer et nécessite une configuration minimale. Les principales caractéristiques incluent :

    • Fonctionnalité automatique de taille de lot pour la scalabilité.
    • Configuration d'un seul graphique
    • Utilisation de VPS recommandée pour un fonctionnement 24/7.


    Plus de détails sur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    Rejoignez notre chaîne MQL5 pour les dernières nouvelles : https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor





