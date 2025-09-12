Silver Echo MT4

Silver Echo


Offre limitée dans le temps : Copies restantes à ce prix : (9/10) , prix final : $599.


Silver Echo est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent allier automation et précision. cet EA n'est pas sans risque, mais c'est l'un des plus équilibrés et intelligemment conçu systèmes sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur, Silver Echo vous met aux commandes tandis qu'il s'occupe du gros du travail.

La fondation de cette stratégie tourne autour de la compression de la volatilité. En suivant les phases de contraction de la volatilité à l'aide d'un indicateur personnalisé basé sur l'ATR, il vise à entrer en position juste avant que des cassures majeures ne se produisent.


Principales capacités et personnalisations :

  • Flexibilité des symboles : Vous pouvez facilement définir quels paires de trading utiliser, que ce soit XAGUSD(SILVER), ou un panier de vos favoris. Les symboles par défaut sont :(XAGUSD(SILVER))
  • Gestion des risques intelligente : Choisissez parmi des tailles de lots fixes ou des calculs basés sur les risques (par exemple, % du solde du compte) pour s'adapter à votre profil de trading.
  • Protection contre les baisses : La protection intégrée contre les baisses arrête les nouvelles transactions et peut optionnellement clôturer toutes les positions ouvertes si l'équité tombe en dessous de votre seuil prédéfini.


Commencer est simple :

Attachez Silver Echo à n'importe quel graphique (nous vous recommandons de commencer avec XAGUSD(SILVER) sur M15) une seule fois, entrez vos paramètres de risque préférés, et laissez-le gérer les opérations selon vos règles. Pas besoin de s'attacher à plusieurs graphiques : l'EA scanne et exécute des transactions sur tous les symboles à partir d'un seul graphique instance.

Pourquoi les traders aiment Silver Echo

Ce EA se distingue par son mélange de stabilité et d'adaptabilité. Alors que les EAs habituels nécessitent une manipulation soigneuse, Silver Echo offre l'une des implémentations les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctionnalités de sécurité, il est conçu pour ceux qui veulent une automation intelligente sans complexité inutile.

Astuces pro pour les meilleures performances :

  • Utilisez un seul graphique : L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une seule instance de graphique.
  • Par défaut : Commencez avec les paramètres par défaut car ils sont les mieux adaptés et changez uniquement le paramètre de risque si nécessaire.
  • Restez informé : Suivez le canal MQL5 et Telegram pour les mises à jour de version et les informations de la communauté. (contactez pour le lien)






Produits recommandés
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experts
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
Experts
Project Maximum Heat   is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit,
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Experts
MAIN FEATURES - Index Master is a 100% automated system. - Not martingale! Not Grid! Not Hedge! No dangerous strategies are used! - Every orders has a StopLoss and a TakeProfit. - This Expert will win and will lose but in the long run will produce a good profit with quite low temporary drawdown. - Recommended broker : low spread; low comission; not market maker:  https://bit.ly/38hfs2D   - No need set files . Just attach to the following charts and let it work. - Designed for US30 - USTEC and
FREE
Time Range Sweep EA MT4
Andrii Hurin
2 (1)
Experts
The strategy is quite simple but extremely effective. For Smart Money and ICT traders it may also be known as "Asian Range Sweep", "London Session Sweep" or a "Liquidity Raid". First of all, the EA marks high and low of the chosen time range and then waits for the price to sweep high or low. Now when a liquidity of a high/low is taken, EA waits for the Market Structure Shift (MSS) and enters a trade on an imbalance (FVG) formed in the displacement. MT5 version: CLICK The bot includes many func
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche sur l'action des prix ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. (v25_11) L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action des prix puissant - OutsideBar ! Price Action OB Trader EA est un très bon investissement - il fonc
EurUsd CUP MT4
Artem Grishchenko
Experts
EURUSD CUP   is a scalper for the EURUSD currency pair, with an author's trading algorithm. Unlike similar strategies that show excellent results on a Demo account, but lose money on a real one, this trading advisor works stably on a real account, which is confirmed by monitoring. Entry into the market is carried out by pending orders, after analyzing the market situation of the previous trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are accustome
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Stealth MT4
Agus Santoso
Experts
Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2331538 Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144741 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144742 STEALTH - Puissance invisible, profit visible STEALTH est un Expert Advisor nouvelle génération conçu pour les traders souhaitant opérer discrètement. Doté d'un mécanisme unique d'ordres en attente cachés, cet EA élimine la détection précoce des courtiers et les glissements dus aux faux mouvements du marché. Au lieu
Reiona
Ubaidillah
Experts
Reiona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. The RSI, iClose, iHighest and iLowest indicators are used for entries. The highest and lowest prices are to indicate the range of new orders, where the next order, with same type must be higher than 75% of difference between this lowest and highest prices. When the bu
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken As
DynamicGrid
Paranchai Tensit
Experts
Key concepts of Dynamic grid trading system -Dynamic Grid uses a simple grid basis from dynamic grid development, the number of orders that vary according to data. -Take advantage of the volatility of the product.  -Use volatility to help in zone consolidation and manage position sizes. -Trading grids according to price directions can use the advantage to adjust costs and can reduce the increase of drawdown. -Not stoploss is a zone management. -Do not need a martingale, double lot. -Can trade
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experts
Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
Meta Scalping Pro
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with EURUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPAUD. For timeframe 1H. Minimum recommended deposit is $1000  for initial lot set to 0.01, ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy.  Simply run the EA on a pair H1 chart (Money Management) Lot                              0.01 Distance Pips                  15 Close Money                   25 (Mode ADX) ADX Period                     20 (Mode Break even) Pips on Profit                 20 Br
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
3 (1)
Experts
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
FREE
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision   est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les trader
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Holiday Space Reliability and Quality
Nikolay Shorin
Experts
Holiday Space Reliability and Quality  est un système de trading entièrement automatique. Le conseiller négocie selon une stratégie classique basée sur le niveau des prix équitables. Ce système a fait ses preuves en passant par les crises de 2008 et 2018, la pandémie COVID-19, et montre des résultats positifs à l'heure actuelle. Avant d’acheter un conseiller de trading, consultez l’historique de trading de cette stratégie dans compte réel et abonnez-vous au signal de trading ! Surveillance du
Scalper Marti 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
S imple scalping EA which uses martingale lot system. Scalping happens on candlestick pattern and candle size in pips. This is a full automatic trading system which has auto money management option too. FEATURES: 1. Martingale 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Easy Take Profit 6. Uses Candlestick Pattern Important Note : - As name suggests it is a Martingale System. Always better to use minimal/proper martingale settings and proper trading capital otherwise it can easily blow your acco
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Experts
HEDGING AND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This Expert will hedge your trade position automatically. There are 2 buttons on chart for you to enter a trade. Blue button for buy entry and Red button for sell entry. It also can trail stop all hedged positions. It can also open its own trades with auto entry feature. How It Works :   (1) By Clicking Button. When you found a setup, click the button (blue for buy and red for sell). Expert will immediately open a stop
News Robot MT4
Andrey Tatarinov
4.48 (42)
Experts
News Robot 4.0 Lors de la publication de nouvelles économiques, le prix ne peut dépasser des dizaines de points que dans la première minute après la publication. Le trading manuel en période de forte volatilité est très risqué, car il est difficile de réagir rapidement aux évolutions rapides des cotations et des indicateurs de communiqués de presse actuels. Pour trader sur l'actualité, vous devez préparer un scénario à l'avance, prescrire le risque maximum. Utilisez un robot professionnel spé
The Gold Titan
Viktoriia Liubchak
Experts
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Plus de l'auteur
GoldenEye MT5
Fahril Zainal Arifin
1 (1)
Experts
GoldenEye Offre à durée limitée :  Exemplaires restants à ce prix : ( 9 /10) ,  prix final :   $599. Bonus :   Envoyez-nous un message après votre achat pour accéder à notre canal Telegram privé. Instructions d'installation :   Guide de blog complet disponible pour une installation et une configuration sans accroc. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Chaîne MQL5 :   Rejoignez ici pour des mises à jour GoldenEye est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiqu
GoldenEye MT4
Fahril Zainal Arifin
Experts
GoldenEye Offre à durée limitée :  Exemplaires restants à ce prix : ( 9 /10) ,  prix final :   $599. Bonus :   Envoyez-nous un message après votre achat pour accéder à notre canal Telegram privé. Instructions d'installation :   Guide de blog complet disponible pour une installation et une configuration sans accroc. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Chaîne MQL5 :   Rejoignez ici pour des mises à jour GoldenEye est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiqu
Zyra EA MT4
Fahril Zainal Arifin
Experts
Zyra Limited-Time Offer:  Copies left at 95 USD: ( 9 /10) ,  Next price:   118. Bonus :   Contactez-nous après votre achat pour accéder à notre canal Telegram privé. Instructions de Configuration :   Guide complet disponible pour une installation et une configuration en douceur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5 :   Rejoindre ici pour les mises à jour Zyra est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent mêler
Mirova
Fahril Zainal Arifin
2 (3)
Experts
Mirova Mirova est un expert advisor puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent mélanger automatisation et précision. Construite autour d'un moteur Martingale stable , cet EA n'est pas exempt de risques, mais c'est l'un des systèmes Martingale les plus équilibrés et intelligemment conçus disponibles sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur de son fonctionnement, Mirova vous met aux commandes pendant qu'il s'occupe
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Experts
Silver Echo Offre limitée dans le temps :  Copies restantes à ce prix : ( 9 /10) ,  prix final :   $599. Bonus :   Envoyez-nous un message après votre achat pour accéder à notre canal Telegram privé. Instructions d'installation :   Guide complet disponible pour une installation et une configuration sans accroc. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5 :   Rejoignez ici pour des mises à jour Silver Echo est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiqueme
Zyra EA
Fahril Zainal Arifin
Experts
Zyra Limited-Time Offer:  Copies left at 95 USD: ( 9 /10) ,  Next price:   118. Bonus :   Contactez-nous après votre achat pour accéder à notre canal Telegram privé. Instructions de Configuration :   Guide complet disponible pour une installation et une configuration en douceur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5 :   Rejoindre ici pour les mises à jour Zyra est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent mêler
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis