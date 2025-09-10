Xendro MT4

Offre de lancement : Obtenez Xendro maintenant à un prix spécial réduit 55, prochain prix : 75 (9/10 exemplaires restants).


Bienvenue dans le trading intelligent, structuré, sans stress

Xendro n'est pas juste un autre conseiller expert - c'est votre partenaire commercial silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous soyez en train de développer un petit compte ou de travailler avec une société de prop trading, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie avec une exécution des transactions basée sur la logique et une protection du capital intelligente.


Moteur cœur : Ce qui alimente Xendro

Composant Objectif
Moteur de momentum Analyse le momentum des prix et des volumes ensemble pour localiser les meilleures entrées de trading
Couche de risque Logique de SL, TP et stop suiveur intégrée - pas de martingale, pas de grilles


Pourquoi utiliser Xendro ?

  • Déploiement ultra-simple : Chargez sur un seul graphique - XAUUSD sur M15. Pas de jonglage avec plusieurs paires ou modèles.
  • Entièrement autonome : De l'entrée à la sortie, Xendro gère chaque transaction sans intervention manuelle.
  • Intelligence adaptable : Que le marché soit en tendance ou en range, la logique interne s'ajuste pour maintenir la cohérence.


Spécifications

Paramètre Détails
Graphique requis XAUUSD (Intervalle de temps : M15)
Dépôt minimum $100
Symboles supportés All Gold pairs(XAUUSD,XAUCHF,XAUAUD,XAUJPY,XAUEUR)
Types de comptes Standard, ECN, Comptes de société de prop trading


    Pour qui est-ce ?

    Xendro est idéal pour :

    • Celleux recherchant des solutions de trading passif fiables
    • Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les transactions manuelles
    • Les débutants cherchant une introduction à faible maintenance au trading algo

    Comment commencer

    Commencer est simple :

    1. Attachez Xendro à un seul graphique : XAUUSD sur M15
    2. Définissez votre risque désiré et vos heures de trading
    3. Activez et laissez l'EA gérer vos transactions


