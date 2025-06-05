Solture

1

L'incroyable Solture


un algorithme de trading intelligent qui exploite la divergence MACD pour identifier l'épuisement des tendances et les zones de retournement potentielles. Sa logique est conçue pour capturer les signaux précoces que la plupart des traders manquent, offrant des entrées de trade à haute précision basées sur la différence de momentum des prix.


Tarification spéciale de lancement

Pour une durée limitée, Solture est disponible à un $57. Le prix standard sera bientôt ajusté à 150 $ USD. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un conseiller expert haute performance pour une fraction de sa valeur.


Pourquoi choisir Solture ?

  • Détecte automatiquement les divergences MACD cachées et classiques
  • Idéal pour les défis d'entreprises prop et les comptes de trading personnels
  • nécessite une configuration minimale avec des règles de protection du capital intégrées
  • Compatible avec la plupart des courtiers et types de comptes


Guide de démarrage rapide

Guide de l'utilisateur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760177

L'installation est simple et prend moins de 5 minutes :

  1. Ouvrez votre terminal et attachez Solture à un graphique unique (recommandé : EURUSD sur H1)
  2. Chargez l'un des modèles pré-optimisés ou configurez vos paramètres de risque manuellement
  3. Activez le trading automatique et laissez Solture prendre le relais


Restez connecté

Nous offrons un soutien et des améliorations continus. Après votre achat :

  • Rejoignez notre groupe Telegram pour des mises à jour et discussions en direct
  • Accédez à des fichiers de configuration prêts à l'emploi pour divers paires et types de comptes
  • Recevez des notifications sur de nouvelles stratégies et améliorations de performance

Canal MQL5 : https://www.mql5.com/en/channels/kiabots


    Commencez à trader plus intelligemment. Laissez Solture travailler pendant que vous vous concentrez sur votre stratégie.






    Produits recommandés
    PREngulfing
    Slobodan Manovski
    Experts
    PR EA - Système de trading basé sur les motifs Engulfing Détection automatique des chandeliers Engulfing avec confirmation par moyenne mobile Le PR EA est un expert advisor pour MetaTrader 5 qui identifie et trade les motifs Engulfing haussiers/baissiers lorsqu'ils sont confirmés par un filtre de moyenne mobile. Optimisé pour le timeframe M30, compatible avec M15 et H1. Caractéristiques principales : Reconnaissance de motifs - Détecte les formations Engulfing valides Confirmation de tend
    Rainbow EA MT5
    Jamal El Alama
    Experts
    Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
    Manus Pro
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    Experts
    MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
    Mini Sniper EA
    Tomasz Marek Cieckiewicz
    1 (1)
    Experts
    Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
    Specialist E1
    Slaven Kresic
    Experts
    Automatic Expert Advisor. Night scalp system, with trend detection and pullback entry. Dynamic exit signal, for SL or TP. Every trade has fix SL. No usage of risky strategies like martingale, hedge, grid etc. About EA Scalper strategy Technical strategy Can use with small deposits Pairs with best rezults: AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD, USDCHF, CADCHF, EURNZD, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, EURCHF Time Frame: M15 Recommendations Broker account with ECN and low spread Test it first to find out
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experts
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    DYJ BoS EA
    Daying Cao
    Experts
    DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Experts
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Experts
    New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
    Net Z
    Sugianto
    5 (1)
    Experts
    NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
    MultiTf Firmar
    WebWAVE Technologies Sdn. Bhd.
    Experts
    1) This expert advisor is based on a MACD indicator to determine trend with multi-timeframe analysis. 2) Among the inputs that can be adjusted are:-    i) Lot type (dropdown list) - Lot size                                            - Risk per trade     ii) Lot size - Minimum value is 0.01    iii) Risk per trade - Means the value of money lost if hit by a stoploss for each position    iv) Stoploss - Stop loss value in pips    v) Takeprofit - Take profit value in pips    vi) Multi-timeframe filt
    YenSync
    Michael Prescott Burney
    1 (1)
    Experts
    YenSync is an advanced trading system for the USDJPY H1 chart, evolving from the core logic of the proven Fuji Wave system. Designed specifically to adapt to the unique rhythm of the USDJPY pair, YenSync emphasizes precise entry timing, trend synchronization, and controlled exposure across varying volatility conditions. This system leverages internal momentum tracking and directional alignment filters to engage with clean, sustained market movements while minimizing reaction to short-term noise.
    MACDivergence MTF MT5
    Pavel Zamoshnikov
    4 (5)
    Indicateurs
    Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    Experts
    Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
    Sonic R Pro Enhanced
    Huu Thuong Nguyen
    Experts
    Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Experts
    Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
    Pro Trader EA
    Igor Widiger
    Experts
    As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
    Trend Sentry Pro
    K2021665571 (SOUTH AFRICA)
    Experts
    Product Description Trend Sentry Pro est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé et sophistiqué, conçu pour tirer parti des tendances haussières grâce à un indicateur de ligne de tendance avancé. L'EA ouvre des positions d'achat lorsque le prix clôture au-dessus de la ligne de tendance, signalant une tendance haussière confirmée, et clôture les transactions lorsque le prix tombe en dessous de la ligne de tendance, indiquant un renversement potentiel de la tendance. Cette approche permet à
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.7 (231)
    Experts
    Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
    Granite Anvil NQ MT5
    Marco Mendez Antuña
    Experts
    This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Experts
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
    Trend Hedge Master MT5
    Arkadii Zagorulko
    Experts
    Trend Hedge Master MT5 : L’évolution d’une stratégie éprouvée Le EA Trend Hedge Master MT5 est un système professionnel de grid et hedge, issu de plus de dix ans d’expérience. Il identifie les tendances avec précision et gère les drawdowns pour protéger le capital et viser des profits constants sur le Forex et l’or. Pourquoi la version MT5 est supérieure : Logique de tendance améliorée : signaux plus précis Récupération intelligente : s’adapte à la volatilité, pas d’ajout d’ordres aveugle Gestio
    Dynamic Trader EA MT5
    Jamal El Alama
    Experts
    Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
    Noize Absorption Index
    Ekaterina Saltykova
    Indicateurs
    Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.65 (34)
    Experts
    PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experts
    The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (281)
    Experts
    Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (8)
    Experts
    Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Experts
    AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Experts
    Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (17)
    Experts
    Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Experts
    Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Experts
    PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (8)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (119)
    Experts
    Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Experts
    Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (18)
    Experts
    VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.89 (9)
    Experts
    Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (3)
    Experts
    Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Experts
    EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Experts
    Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Experts
    VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.25 (56)
    Experts
    SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Experts
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Experts
    AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Experts
    Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.93 (42)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Experts
    Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Experts
    Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (86)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Experts
    FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Experts
    IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (23)
    Experts
    Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
    Plus de l'auteur
    Clear Horizon MT4
    Dina Priyanti
    Experts
    L'incroyable Clear Horizon Stratégie Breakout Box : Un système de trading intelligent qui capitalise sur les consolidations et les ruptures de prix. Il dessine des boîtes de support et de résistance dynamiques basées sur des plages de prix récentes et place des transactions lorsque le marché sort de zones étroites. Cette logique cible des mouvements à forte dynamique souvent manqués par les traders manuels. Tarification de lancement spéciale Pour une durée limitée, Clear Horizon est disponibl
    Clear Horizon
    Dina Priyanti
    Experts
    L'incroyable Clear Horizon Stratégie Breakout Box : Un système de trading intelligent qui capitalise sur les consolidations et les ruptures de prix. Il dessine des boîtes de support et de résistance dynamiques basées sur des plages de prix récentes et place des transactions lorsque le marché sort de zones étroites. Cette logique cible des mouvements à forte dynamique souvent manqués par les traders manuels. Tarification de lancement spéciale Pour une durée limitée, Clear Horizon est disponibl
    Solture MT4
    Dina Priyanti
    Experts
    L'incroyable Solture un algorithme de trading intelligent qui exploite la divergence MACD pour identifier l'épuisement des tendances et les zones de retournement potentielles. Sa logique est conçue pour capturer les signaux précoces que la plupart des traders manquent, offrant des entrées de trade à haute précision basées sur la différence de momentum des prix. Tarification spéciale de lancement Pour une durée limitée, Solture est disponible à un   $57 . Le prix standard sera bientôt ajusté à
    Droven
    Dina Priyanti
    Experts
    L'incroyable Droven Action de Prix Pin Bar Sniper : Cet EA est conçu pour détecter des modèles de bougies inverses à haute probabilité, en particulier les pin bars, à des niveaux de support et de résistance clés. En analysant l'action des prix sans se fier à des indicateurs retardés, il offre des entrées précises aux points de retournement, idéal pour le scalping et le trading de swing. Prix de Lancement Spécial Pour une durée limitée, Droven est disponible à un   100 . Le prix standard sera
    Filtrer:
    ken2pa
    409
    ken2pa 2025.06.11 06:01 
     

    The maximum consecutive losses in the backtest since 2015 was 4. And now that I started running it yesterday, it has already hit 4 consecutive losses. Is this just a coincidence? It seems like overfitting or a manipulated backtest. If this EA starts winning in the future, I will update my review.

    Dina Priyanti
    411
    Réponse du développeur Dina Priyanti 2025.06.23 05:03
    Hello , im sorry for your bad experience , i hope it worked fine after this review as its been two more weeks, hope you update your review thank you.
    Répondre à l'avis