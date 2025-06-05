Solture
- Dina Priyanti
L'incroyable Solture
un algorithme de trading intelligent qui exploite la divergence MACD pour identifier l'épuisement des tendances et les zones de retournement potentielles. Sa logique est conçue pour capturer les signaux précoces que la plupart des traders manquent, offrant des entrées de trade à haute précision basées sur la différence de momentum des prix.
Tarification spéciale de lancement
Pour une durée limitée, Solture est disponible à un $57. Le prix standard sera bientôt ajusté à 150 $ USD. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un conseiller expert haute performance pour une fraction de sa valeur.
Pourquoi choisir Solture ?
- Détecte automatiquement les divergences MACD cachées et classiques
- Idéal pour les défis d'entreprises prop et les comptes de trading personnels
- nécessite une configuration minimale avec des règles de protection du capital intégrées
- Compatible avec la plupart des courtiers et types de comptes
Guide de démarrage rapide
L'installation est simple et prend moins de 5 minutes :
- Ouvrez votre terminal et attachez Solture à un graphique unique (recommandé : EURUSD sur H1)
- Chargez l'un des modèles pré-optimisés ou configurez vos paramètres de risque manuellement
- Activez le trading automatique et laissez Solture prendre le relais
Restez connecté
Nous offrons un soutien et des améliorations continus. Après votre achat :
- Rejoignez notre groupe Telegram pour des mises à jour et discussions en direct
- Accédez à des fichiers de configuration prêts à l'emploi pour divers paires et types de comptes
- Recevez des notifications sur de nouvelles stratégies et améliorations de performance
Canal MQL5 : https://www.mql5.com/en/channels/kiabots
Commencez à trader plus intelligemment. Laissez Solture travailler pendant que vous vous concentrez sur votre stratégie.
The maximum consecutive losses in the backtest since 2015 was 4. And now that I started running it yesterday, it has already hit 4 consecutive losses. Is this just a coincidence? It seems like overfitting or a manipulated backtest. If this EA starts winning in the future, I will update my review.