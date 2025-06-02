GoldEdge Scalper

GoldenEdge Scalper est un conseiller expert (EA) puissant, conçu pour le trading de l’OR et de ses paires de devises associées — incluant XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Conçu pour les traders Forex individuels comme pour les professionnels de Prop Firm, cet EA se distingue par sa fréquence de trading élevée et sa flexibilité stratégique. Son principal atout réside dans sa capacité à gérer plusieurs devises liées à l’or, en faisant une solution de premier plan pour les marchés des métaux précieux.

Pourquoi choisir GoldenEdge Scalper :

• Spécialisé dans le trading avancé des paires en OR

• Convient aux traders particuliers et aux Prop Firms professionnels

• Fréquence de trading exceptionnelle offrant plus d’opportunités

• Large personnalisation avec de nombreux outils de trading

• Classé parmi les meilleurs EAs pour le trading de l’OR

Caractéristiques principales :

Utilise des outils d’analyse technique avancés Maintient un drawdown inférieur à 10 % Aucune stratégie risquée comme Grid ou Martingale Gestion des risques intégrée avec options personnalisables Paramètres préconfigurés pour un déploiement rapide Protocoles robustes de protection du capital

Points forts de la stratégie :

• Analyse intelligente des données : utilise des indicateurs propriétaires pour détecter les modèles en temps réel

• Logique de trading adaptative : ajuste les stratégies aux conditions du marché

• Automatisation avancée : combine méthodes éprouvées et technologie moderne pour une exécution optimale

Important links of the EA? Inputs description : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762669 Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $1000

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



















