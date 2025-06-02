GoldEdge Scalper

GoldenEdge Scalper est un conseiller expert (EA) puissant, conçu pour le trading de l’OR et de ses paires de devises associées — incluant XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Conçu pour les traders Forex individuels comme pour les professionnels de Prop Firm, cet EA se distingue par sa fréquence de trading élevée et sa flexibilité stratégique. Son principal atout réside dans sa capacité à gérer plusieurs devises liées à l’or, en faisant une solution de premier plan pour les marchés des métaux précieux.

Pourquoi choisir GoldenEdge Scalper :
• Spécialisé dans le trading avancé des paires en OR
• Convient aux traders particuliers et aux Prop Firms professionnels
• Fréquence de trading exceptionnelle offrant plus d’opportunités
• Large personnalisation avec de nombreux outils de trading
• Classé parmi les meilleurs EAs pour le trading de l’OR

Caractéristiques principales :

  1. Utilise des outils d’analyse technique avancés

  2. Maintient un drawdown inférieur à 10 %

  3. Aucune stratégie risquée comme Grid ou Martingale

  4. Gestion des risques intégrée avec options personnalisables

  5. Paramètres préconfigurés pour un déploiement rapide

  6. Protocoles robustes de protection du capital

Points forts de la stratégie :
• Analyse intelligente des données : utilise des indicateurs propriétaires pour détecter les modèles en temps réel
• Logique de trading adaptative : ajuste les stratégies aux conditions du marché
• Automatisation avancée : combine méthodes éprouvées et technologie moderne pour une exécution optimale

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

      Important links of the EA?

      Inputs description : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762669

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit : $1000
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!






        Plus de l'auteur
        Euro Vision
        Sahil Mukhtar
        Experts
        Euro Vision Expert Advisor Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité. Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vis
        Dollar Pilot
        Sahil Mukhtar
        Experts
        Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque e
        CryptoEdge Scalper
        Sahil Mukhtar
        1 (1)
        Experts
        Ce conseiller expert (EA) est un robot de trading entièrement automatisé et hautement spécialisé, conçu pour trader le Bitcoin (BTCUSD) avec précision sur le marché des cryptomonnaies toujours actif. Fonctionnant sur l’unité de temps H1 (horaire), il est optimisé pour l’environnement crypto 24h/24 et 7j/7, en analysant le comportement des faiseurs de marché (baleines) et en suivant les flux de capitaux intelligents pour détecter des configurations de trading à forte probabilité. Contrairement a
        Red Berry MT4
        Sahil Mukhtar
        5 (1)
        Experts
        Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
        The Apple MT4
        Sahil Mukhtar
        5 (1)
        Experts
        Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :    Conseiller expert multi-devises    Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique    Conçu pour les traders PropFirm    Écart standa
        Red Berry MT5
        Sahil Mukhtar
        5 (4)
        Experts
        Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
        The Apple
        Sahil Mukhtar
        4.5 (8)
        Experts
        Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :  Conseiller expert multi-devises  Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique  Conçu pour les traders PropFirm  Écart standard infér
