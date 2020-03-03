MarketTrader AI mt5

Arrival Yuriy Bykov Experts

Facile à configurer et à installer conseiller automatique. Pas de grille et pas de martingale. Mis et oublié. Négocie simultanément sur plusieurs instruments. Analyse la volatilité et la présence de tendances et de flets pour former des signaux d'ouverture de positions. Avec un dépôt de 100 $ à 800$, un ensemble de stratégies agressives est utilisé. Pour une taille de compte supérieure à 800$, le conseiller passe automatiquement à des stratégies modérées. Il est recommandé d'installer sur EURGB