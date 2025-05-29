MACD Gold Pro
Experts
Teng Fei Zhu
Version: 1.1
Mise à jour: 29 mai 2025
- Activations: 5
MACD Gold Pro est un système de trading avancé basé sur un indicateur MACD amélioré et le canal DSNA (Dynamic Stochastic Noise Adaptive). Cet EA intègre des technologies innovantes pour offrir des solutions intelligentes de suivi de tendance et de swing trading.
Avantages clés
Canal dynamique intelligent : L'algorithme breveté DSNA ajuste automatiquement la largeur du canal en fonction de la volatilité, capturant avec précision les opportunités dans les marchés tendanciels et de range.
Système de triple filtrage : Combine les signaux de croisement MACD, les filtres de volatilité et temporels pour ne trader que les opportunités à haute probabilité.
Gestion des risques adaptive : Calcule automatiquement la taille des positions en fonction du solde du compte et de la tolérance au risque.
Pas de martingale/grid : Protège vos profits.
Stratégie ultra-court terme : 10 000 trades en 5 ans.
Caractéristiques techniques
Indicateur MACD amélioré avec paramètres optimisés par algorithme génétique
Canal de bruit dynamique s'adaptant aux conditions du marché
Système de stop-loss/take-profit basé sur l'ATR
Filtre horaire intégré pour éviter les périodes de faible liquidité
Calcul automatique de la taille des lots
Marchés recommandés
Instruments : XAUUSD, XAUJPY, etc.
Unité de temps : 5 minutes
Convient particulièrement aux brokers avec des spreads et commissions faibles
De légères variations peuvent exister entre différents brokers.