SMZ Apex

Indicateur SMZ Apex

L'indicateur SMZ Apex est conçu pour identifier et visualiser sur le graphique les zones de prix où l'activité des grands traders ou "institutions" a été significative. Ces zones, connues sous le nom de zones institutionnelles et de blocs d'ordres (Order Blocks), représentent des zones de support et de résistance clés que le prix pourrait revisiter à l'avenir.

L'indicateur analyse le prix et le volume sur une période de temps que vous choisissez (par exemple, Journalier ou H4) pour détecter ces zones. Il vous aide à :

  • Identifier les points de retournement potentiels.

  • Visualiser les zones de forte demande (zones d'achat) et de forte offre (zones de vente).

  • Grouper les zones proches pour simplifier le graphique.

  • Recevoir des alertes lorsqu'une nouvelle zone se forme ou lorsque le prix touche une zone existante.

Paramètres clés (Configuration)

Voici les paramètres les plus importants que vous pouvez ajuster pour personnaliser l'indicateur :

1. Configuration du cadre temporel principal (Primary Timeframe Configuration)

  • TimeFrameBase : Définit le cadre temporel principal où l'indicateur recherchera les zones. La valeur par défaut est PERIOD_D1 (journalier), ce qui est idéal pour trouver des zones à long terme. Il est recommandé d'utiliser des cadres temporels plus grands.

2. Visualisation des zones (Zone Visualization)

  • BuyZoneColor : Choisissez la couleur pour les zones d'achat (support).

  • SellZoneColor : Choisissez la couleur pour les zones de vente (résistance).

  • ColorTouchedZone : La couleur qu'une zone prend lorsque le prix la touche pour la première fois.

  • UseThinZones : Si activé (true), les zones seront dessinées comme des lignes fines plutôt que des rectangles solides, ce qui peut rendre le graphique plus propre.

  • GroupCloseZones : Si activé (true), l'indicateur regroupera les zones de la même direction qui sont très proches les unes des autres.

  • MaxPipsToGroup : Uniquement si GroupCloseZones est actif. Définit la distance maximale en pips pour que les zones soient regroupées.

  • MaxVisibleZones : Limite le nombre de zones affichées sur le graphique pour éviter la surcharge visuelle.

3. Paramètres des blocs d'ordres (Order Blocks Settings)

  • EnableOrderBlocks : Active ou désactive la détection des blocs d'ordres, qui sont des zones de grande importance.

  • BuyOBColor/SellOBColor : Couleurs pour les blocs d'ordres d'achat et de vente.

4. Journalisation et alertes (Logging and Alerts)

  • AlertOnNewZone : Si activé (true), vous recevrez une alerte lorsqu'une nouvelle zone est détectée.

  • AlertOnZoneTouch : Si activé (true), vous recevrez une alerte lorsque le prix touche une zone pour la première fois.

Interprétation des zones

  • Zone d'achat (Buy Zone) : Une zone de support où il y a une forte probabilité que les acheteurs entrent sur le marché. On recherche une confirmation d'achat lorsque le prix la touche.

  • Zone de vente (Sell Zone) : Une zone de résistance où il y a une forte probabilité que les vendeurs entrent sur le marché. On recherche une confirmation de vente lorsque le prix la touche.

  • Zone touchée (Touched Zone) : Une zone que le prix a déjà visitée. Sa couleur changera pour indiquer qu'elle a déjà été activée. On considère qu'elle a perdu une partie de sa force, il est donc préférable d'être plus prudent en la tradant à nouveau.

  • Bloc d'ordres (Order Block) : Un type spécial de zone qui représente le dernier mouvement haussier ou baissier avant un changement de direction agressif. Souvent, ces zones sont plus fortes et offrent de meilleures opportunités.


Produits recommandés
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicateurs
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicateurs
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (16)
Indicateurs
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
WA_PV_BOX_EFFORT X RÉSULTAT pour MT5 L'indicateur WAPV Box Effort x Result fait partie du groupe Package Indicators (Wyckoff Academy Wave Market). L'indicateur WAPV Box Effort x Result pour MT5 vous aide à lire le prix et le volume. Sa lecture consiste à aider à l'identification effort x résultat dans les vagues créées par le graphique. L'indicateur WAPV Box Effort x Result pour MT5 lorsque la case est verte signifie que le volume est en faveur de la demande et lorsque la case est rouge le volum
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicateurs
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Uni Volume Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Uni Volume Delta Indicator for MetaTrader 5 The   Uni Volume Delta Indicator for MetaTrader 5   is a technical oscillator designed to evaluate volume dynamics in financial markets. It generates its output in a dedicated panel beneath the main price chart. This tool illustrates the net difference between buying and selling volumes using color-coded bars. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Uni Volume Delta Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best
FREE
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicateurs
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.54 (59)
Indicateurs
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicateurs
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicateurs
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (1)
Indicateurs
Ratio Indicator - User Guide Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! This Ratio indicator between assets allows you to monitor and trade the price relationship between two assets selected by the user. It calculates the ratio between the prices of two assets, referred to as Asset1 and Asset2 (e.g., "GBPUSD" and "EURUSD"), and plots a moving average of the ratio along with Bollinger Bands . These bands are used to
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicateurs
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
Volume NextGen
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indicateurs
The Advanced Volume Flow Indicator is a free and practical tool  who want to clearly see the balance between buying and selling pressure in the market. Instead of just showing total volume, this indicator separates volume into Up Volume (green bars) and Down Volume (red bars), making it easy to understand which side of the market is stronger at any moment. The indicator also calculates a Relative Volume Line (blue), which shows whether the current trading activity is higher or lower than usual
FREE
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicateurs
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicateurs
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicateurs
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.7 (10)
Indicateurs
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicateurs
Simple QM Pattern   is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential   reversals   by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes d
FREE
TPO Trading Analyzer Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
TPO Trading Analyzer Indicator MetaTrader 5 The TPO Trading Analyzer Indicator is a specialized tool designed to analyze market behavior using the principles of Time, Price, and Opportunity (TPO). Built upon the Market Profile methodology, this indicator detects and visualizes high-volume trading zones along with hidden support and resistance levels. It uses color-coded histograms to display trading volumes at various price points, with the intensity of the bars indicating the volume traded at
FREE
VSA Wyckoff Volume
Nguyen Huu Chung
Indicateurs
Volume indicator judging level of volume per bar accordingly to Volume Spread Analysis rules. It allows either to set static volume levels or dynamic ones based on ratio comparable to Moving Average. Bars are coloured based on ratio or static levels, visually presenting level of Volume (low, average, high, ultra high). Release Notes - Fixed and optimised calculations of Session Average Volume - added predefined settings for time to calculate Session Average for EU and US markets
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicateurs
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
Pip Calculator
Breneer Jacinto
Indicateurs
Pip Value Calculator - Instant Risk Assessment on Your Chart This powerful and lightweight utility instantly calculates the precise monetary value for any pip movement, displaying it directly on your chart so you can assess risk and potential profit at a glance. At its core, the indicator's sophisticated calculation engine runs silently with every price tick, ensuring the information you see is always up-to-date. It automatically detects the instrument you are trading—whether it's a Forex pair,
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Plus de l'auteur
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX L' indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX est un outil technique avancé qui combine les bandes de Bollinger (BB) , le MACD et l' Average Directional Index (ADX) . Il intègre désormais un système complet d'analyse directionnelle avec +DI et -DI , ainsi que des options de confirmation croisée avec le MACD. Il est conçu pour offrir des signaux de trading précis et filtrés, optimisés pour le scalping , le trading intraday et le swing trading , aidant à ide
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Qu'est-ce que Pi Cycle Projections ? Pi Cycle Projections est un système de trading complet pour MetaTrader 5 qui vous offre un double avantage : il identifie non seulement des signaux d'entrée à haute probabilité (croisement de moyennes mobiles) dans le moment présent, mais il trace également une carte visuelle des scénarios futurs possibles du marché. Pensez-y comme à un système deux-en-un : Un générateur de signaux intelligent qui vous dit quand agir, via les croisements de moyennes mobiles P
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Oscillateur de Momentum StochW%R – Votre Indicateur de Momentum Hybride Intelligent Précision. Filtrage du Bruit. Plus Fiable. Fatigué(e) des oscillateurs traditionnels qui génèrent de faux signaux sur les marchés volatils ? L' Oscillateur de Momentum StochW%R est l'évolution pour analyser le momentum, combinant le meilleur du Stochastique et du Williams %R en un seul indicateur puissant et personnalisable. Avantage clé : Il réduit le bruit du marché et offre des signaux plus clairs grâce à son
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Scalping Timer – Précision en Temps Réel pour les Scalpers Exigeants Le Scalping Timer est un indicateur visuel compact conçu spécifiquement pour les scalpers et les day traders qui dépendent d'un timing parfait et d'un coût de transaction minimal . Ce tableau de bord en temps réel affiche deux métriques essentielles pour le scalping : Le compte à rebours exact du temps restant avant la clôture de la bougie définie sur le graphique. La visualisation immédiate du spread actuel du symbole. Avec ce
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Changeur de Thème - Personnalisez votre Terminal de Trading Description Le Changeur de Thème est un panneau interactif qui vous permet de modifier rapidement le jeu de couleurs de votre graphique dans MetaTrader 5. Conçu pour les traders à la recherche d'un environnement visuel confortable et personnalisé, cet indicateur propose une variété de styles thématiques inspirés de marques, de films et de designs professionnels. Comment l'utiliser ? Ouvrir le panneau : Ajoutez simplement l'indicateur à
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Advisor - Un coup de main Cet indicateur est conçu pour conseiller et accompagner le trader dans ses opérations, en offrant une analyse quantitative du marché en temps réel. Ce n'est pas un outil de prise de décision automatique, mais un assistant intelligent qui fournit : Diagnostic du marché (tendance haussière/baissière, range, volatilité) Recommandations générales (quand acheter, vendre ou attendre) Gestion des risques suggérée (Stop Loss et Take Profit basés sur l'ATR) Conseils psyc
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
L'indicateur Adaptive Fibonacci Zones est une version améliorée et dynamique du retracement de Fibonacci classique de MetaTrader 5. Sa principale différence avec l'outil natif est que vous n'avez pas besoin de tracer manuellement les niveaux , ni de décider à l'œil de quel point à quel point mesurer le retracement. L'indicateur fait ce travail pour vous : il détecte automatiquement les swings (points hauts et points bas pertinents) du marché en utilisant des fractales et un filtre de volatilité
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour exporter des données de trading complètes et structurées au format JSON. Son objectif est de permettre à tout assistant d'Intelligence Artificielle (IA) — qu'il soit gratuit ou payant, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — d'analyser ces informations et de fournir des recommandations, des stratégies et des explications personnalisées. Recommandation spé
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Le Laguerre RSI : Un Oscillateur Avancé pour l'Analyse de Marché Le Laguerre RSI est un oscillateur avancé basé sur des filtres numériques, développé par John Ehlers . Cet indicateur lisse les fluctuations de prix en utilisant une technique appelée filtre de Laguerre , ce qui permet de détecter avec plus de précision les zones de surachat et de survente , tout en réduisant le bruit du marché. Le Laguerre RSI oscille entre 0 et 1 , et ses niveaux standard sont : Surachat : au-dessus de 0.75 Surve
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
MarketCrack – Whale Detector : S'aligner avec l'argent intelligent MarketCrack – Whale Detector est un indicateur professionnel conçu pour détecter visuellement et de manière anticipée l'activité des grands acteurs du marché, connus sous le nom de « baleines ». Son objectif est d'identifier les moments clés de pression institutionnelle significative, permettant au trader de s'aligner avec la direction de l'argent intelligent et de prendre des décisions stratégiques avec une plus grande confiance
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Regression Zones n'est pas un indicateur comme les autres. C'est le point d'équilibre où les "baleines" accumulent ou distribuent des liquidités, et où le prix a tendance à revenir avant de continuer sa trajectoire. Il identifie les ZONES CLÉS que le prix doit toucher, des zones marquées par l'accumulation et la distribution institutionnelle. Combinez-le avec MarketCrack - Whale Detector pour : Voir en temps réel comment les baleines poussent le prix vers ces zones. Entrer sur le marché avec ell
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Cet indicateur est un moniteur avancé des positions en perte , conçu pour vous aider à réagir à temps et à protéger votre capital. Il analyse en temps réel toutes les opérations ouvertes sur le symbole actuel, calcule la volatilité à l'aide de l'ATR sur plusieurs échelles de temps et détermine à quelle distance le prix se trouve de votre Stop Loss. Il affiche des lignes visuelles ( Stop Loss dynamique et Break-Even ) ainsi qu'un panneau de style Bloomberg avec des informations clés pour chaque o
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Advanced ADX Pro : Amenez votre analyse ADX au niveau supérieur  L' Advanced ADX Pro est un outil de trading avancé conçu pour transformer votre expérience avec l'indicateur traditionnel Average Directional Index (ADX) . Créé pour offrir plus de confort, de contrôle et de clarté visuelle et auditive , cet indicateur va bien au-delà des capacités de l'ADX natif de MetaTrader 5 (MT5).  Qu'est-ce que l'ADX et pourquoi est-il crucial ?  L'ADX est un indicateur technique vital qui mesure la force de
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Panneau Advanced Market Insight Le Advanced Market Insight est un panneau d'information visuel conçu pour les traders à la recherche d'un accès rapide et organisé aux métriques clés du marché , directement sur leur graphique MetaTrader 5 . Avec une esthétique soignée et professionnelle, inspirée des terminaux financiers avancés, ce panneau consolide les données essentielles pour compléter votre analyse et votre prise de décision. Avantages et fonctionnalités améliorées Plage quotidienne plus pré
FREE
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
TDI Laguerre Le TDI Laguerre est une évolution du populaire indicateur Traders Dynamic Index (TDI) . Il remplace le RSI classique par un filtre de Laguerre pour offrir une lecture plus fluide, sensible et précise de l'action des prix. Cette version avancée combine des éléments de volatilité, de moyennes mobiles et de détection de signaux visuels avec des alertes configurables.  Que fait cet indicateur ? Cet indicateur représente : Une ligne de Laguerre lissée basée sur le prix de clôture. Une l
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GapDetector Pro - Intelligent Multi-Timeframe Gap Detection   Unlock trading opportunities with this powerful MetaTrader indicator that detects price gaps in real-time    Key Features:   GapDetector Pro is an advanced tool that identifies:   -  Potential gaps (yellow signal) based on low volume, wide spreads, and low-liquidity sessions   -  Confirmed gaps (white signal) when price jumps significantly between candles   -  Customizable filters to adapt to any trading strategy and currency pair
FREE
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
"La Stratégie d'Échecs Appliquée au Trading Forex" Imaginez le marché comme un échiquier. Chaque indicateur technique est une pièce unique et puissante, avec une fonction distinctive. Ce système intelligent combine six "pièces" clés qui travaillent en harmonie pour détecter des signaux d'entrée à haute probabilité : Pion (EMA 50) : Votre éclaireur agile, détecte les changements rapides dans la tendance à court terme. Tour (EMA 200) : Une forteresse inébranlable, confirme la tendance principale
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
DominoSync DoubleSix : Un Indicateur Avancé pour des Signaux de Trading Fiables DominoSync DoubleSix est un indicateur avancé qui aide les traders à identifier des signaux d'entrée plus fiables en analysant plusieurs temporalités et en filtrant les bougies à faible volume ou à la fourchette atypique. Les signaux d'entrée sont affichés dans l' histogramme de l'indicateur , ce qui permet une analyse plus claire et moins intrusive sur le graphique des prix. Ce Qui Rend DominoSync DoubleSix Unique A
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Pro MA 5 – La Suite Professionnelle des Moyennes Mobiles  Le système de moyennes mobiles le plus complet sur MetaTrader 5 Pro MA 5 révolutionne l'analyse technique en offrant une interface puissante, personnalisable et efficace pour détecter les tendances avec une précision chirurgicale.  Qu'est-ce que Pro MA 5 ? C'est un indicateur avancé qui intègre jusqu'à 5 moyennes mobiles configurables avec des alertes intelligentes, un panneau interactif et un design optimisé pour opérer sur n'importe que
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Instinct Artificiel ATTENTION : Ce bot N'EST PAS fait pour vous si vous recherchez des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Ce bot est conçu uniquement pour une rentabilité ANNUELLE . Donc, si vous n'êtes pas prêt à le laisser travailler tranquillement pendant une année entière sans intervenir, il n'est pas fait pour vous. Comment fonctionne ce bot ? Le bot analyse de multiples facteurs du marché à différentes temporalités pour prendre des décisions très strictes. Il n'en
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI AG Silver – Ultra Instinct Artificiel Spécialisé en XAG/USD (Argent) IMPORTANT : Ce bot N'EST PAS POUR VOUS si vous vous attendez à des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. AUI AG Silver a été conçu pour fonctionner en silence, avec une vision 100 % annuelle. Il peut passer des mois sans opérer, étudiant le marché en profondeur. Il n'agit que lorsqu'il détecte le moment exact pour entrer avec une force maximale.  Que fait ce bot ? AUI AG Silver est un système spécialisé en XAG/USD (a
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
LCD Laguerre Convergence Divergence : Une version améliorée du MACD classique Le LCD Laguerre Convergence Divergence est un indicateur technique avancé conçu pour améliorer le MACD classique, offrant une détection de l'élan plus rapide, plus sensible et plus adaptable. Son principal avantage est l'utilisation de filtres de Laguerre , qui réagissent aux changements de prix avec plus de précision que les moyennes mobiles traditionnelles. Avantages clés Sensibilité accrue et moins de décalage : Les
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicateur Avancé de Volatilité et de Compression La BB KC Hybrid Squeeze Band est un indicateur technique de nouvelle génération qui combine intelligemment les Bandes de Bollinger (BB) et le Canal de Keltner (KC) en une structure hybride unique. Conçu pour offrir une lecture plus précise de l'environnement de volatilité, de compression et d'expansion du marché, cet indicateur permet de détecter les zones clés d'opportunité avec une plus grande anticipation et moins d
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Virtual Candle Blocks – Visualisez le marché sans limites Virtual Candle Blocks est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui vous permet de créer et de visualiser des bougies de n'importe quelle période personnalisée, même celles qui n'existent pas nativement sur la plateforme. Caractéristiques principales : Périodes personnalisées : Regroupez les bougies de base en blocs de la durée que vous souhaitez (ex. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) pour créer une nouvelle bougie virtuelle. Cela vous donne accè
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Signaux intelligents basés sur l'action des prix avec des filtres avancés GoGo Breaker est un puissant indicateur de trading qui utilise le modèle "Master Candle" pour identifier en temps réel des opportunités à haute probabilité. Conçu pour les traders recherchant des entrées rapides et précises , il est idéal pour le scalping, l'intraday et le swing trading . Détecte automatiquement les signaux d'achat/vente avec des flèches claires. Fonctionne sur tous
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur MultiFrame Momentum Le MultiFrame Momentum est un indicateur avancé qui analyse la force et la direction du momentum sur plusieurs temporalités, combinant les patterns de prix avec la volatilité dynamique pour générer des signaux plus précis. Il utilise un système de pondération intelligent qui ajuste automatiquement l'influence de chaque timeframe en fonction de son activité récente (basée sur l'ATR), ce qui le rend idéal pour opérer sur des marchés à volatilité changeante comme le F
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Correlation Nexus Correlation Nexus : Maîtrisez la Relation entre les Paires de Manière Directe ou Inverse Correlation Nexus est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 qui détecte des opportunités de trading basées sur la corrélation statistique entre deux instruments financiers. Ce système permet au trader de tirer profit des corrélations positives (directes) et des corrélations négatives (inverses) , en s'adaptant dynamiquement à différentes paires de devises, indices ou matières pre
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Smart Volume Flow (Flux de Volume Intelligent) Smart Volume Flow est un outil d'analyse de volume professionnel qui élève l'interprétation du flux d'ordres à un niveau supérieur. Il est conçu pour aller au-delà du simple comptage de barres, en combinant le volume hybride , le contexte de tendance , des filtres multi-périodes et la validation par la force directionnelle (ADX et +DI/-DI) . Son objectif est de décomposer, pondérer et contextualiser l'activité du marché, transformant les données bru
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Legion of Soldiers – Manuel d'utilisation Approche principale L'indicateur Legion of Soldiers est conçu pour être un indicateur de re-entrées au sein de stratégies de tendance déjà établies . Cet indicateur ne définit pas la tendance par lui-même, mais il est utilisé pour accompagner et renforcer un système de tendance préalablement identifié. La direction de la tendance doit être confirmée au préalable en utilisant des outils tels que : MarketCrack – Whale Detector (recommandé). Ou toute autre
Cycle Spectrum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Cycle Spectrum Cycle Spectrum est un indicateur avancé d'analyse des cycles et de la volatilité du marché. Son objectif est de détecter : Les cycles dominants qui influencent le prix sur une période donnée. La volatilité structurelle du marché. Les signaux potentiels d' entrée ou de sortie (haussiers, baissiers ou neutres). Il est utile pour les traders de tout actif et de toute temporalité, et permet d'adapter les stratégies aux marchés en tendance ou en range. C'est un outil de confirmation id
