Indicateur SMZ Apex

L'indicateur SMZ Apex est conçu pour identifier et visualiser sur le graphique les zones de prix où l'activité des grands traders ou "institutions" a été significative. Ces zones, connues sous le nom de zones institutionnelles et de blocs d'ordres (Order Blocks), représentent des zones de support et de résistance clés que le prix pourrait revisiter à l'avenir.

L'indicateur analyse le prix et le volume sur une période de temps que vous choisissez (par exemple, Journalier ou H4) pour détecter ces zones. Il vous aide à :

Identifier les points de retournement potentiels.

Visualiser les zones de forte demande (zones d'achat) et de forte offre (zones de vente).

Grouper les zones proches pour simplifier le graphique.

Recevoir des alertes lorsqu'une nouvelle zone se forme ou lorsque le prix touche une zone existante.

Paramètres clés (Configuration)

Voici les paramètres les plus importants que vous pouvez ajuster pour personnaliser l'indicateur :

1. Configuration du cadre temporel principal (Primary Timeframe Configuration)

TimeFrameBase : Définit le cadre temporel principal où l'indicateur recherchera les zones. La valeur par défaut est PERIOD_D1 (journalier), ce qui est idéal pour trouver des zones à long terme. Il est recommandé d'utiliser des cadres temporels plus grands.

2. Visualisation des zones (Zone Visualization)

BuyZoneColor : Choisissez la couleur pour les zones d'achat (support).

SellZoneColor : Choisissez la couleur pour les zones de vente (résistance).

ColorTouchedZone : La couleur qu'une zone prend lorsque le prix la touche pour la première fois.

UseThinZones : Si activé (true), les zones seront dessinées comme des lignes fines plutôt que des rectangles solides, ce qui peut rendre le graphique plus propre.

GroupCloseZones : Si activé (true), l'indicateur regroupera les zones de la même direction qui sont très proches les unes des autres.

MaxPipsToGroup : Uniquement si GroupCloseZones est actif. Définit la distance maximale en pips pour que les zones soient regroupées.

MaxVisibleZones : Limite le nombre de zones affichées sur le graphique pour éviter la surcharge visuelle.

3. Paramètres des blocs d'ordres (Order Blocks Settings)

EnableOrderBlocks : Active ou désactive la détection des blocs d'ordres, qui sont des zones de grande importance.

BuyOBColor/SellOBColor : Couleurs pour les blocs d'ordres d'achat et de vente.

4. Journalisation et alertes (Logging and Alerts)

AlertOnNewZone : Si activé (true), vous recevrez une alerte lorsqu'une nouvelle zone est détectée.

AlertOnZoneTouch : Si activé (true), vous recevrez une alerte lorsque le prix touche une zone pour la première fois.

Interprétation des zones

Zone d'achat (Buy Zone) : Une zone de support où il y a une forte probabilité que les acheteurs entrent sur le marché. On recherche une confirmation d'achat lorsque le prix la touche.

Zone de vente (Sell Zone) : Une zone de résistance où il y a une forte probabilité que les vendeurs entrent sur le marché. On recherche une confirmation de vente lorsque le prix la touche.

Zone touchée (Touched Zone) : Une zone que le prix a déjà visitée. Sa couleur changera pour indiquer qu'elle a déjà été activée. On considère qu'elle a perdu une partie de sa force, il est donc préférable d'être plus prudent en la tradant à nouveau.

Bloc d'ordres (Order Block) : Un type spécial de zone qui représente le dernier mouvement haussier ou baissier avant un changement de direction agressif. Souvent, ces zones sont plus fortes et offrent de meilleures opportunités.



