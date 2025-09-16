The Eye MT5

TheEye

Le prix actuel est proposé avec une remise spéciale de 30 % pour les premiers acheteurs chanceux, disponible pour une durée limitée uniquement.


Bienvenue dans un nouveau monde de profits excellents avec un effort minimal sur le marché des changes.



Nos avantages sont :

  1. Très adapté pour passer le prop (Défis des sociétés de prop trading).
  2. Dernière version de l'EA. Couvre un XAGUSD.
  3. Adapté à tout capital même pour des comptes à petit capital.
  4. Pas de grille, pas de martingale.
  5. Expert entièrement automatisé.


Cadre temporel: M15

Négociez automatiquement sur le symbole suivant pour de meilleures performances : XAGUSD

you only need to run it once on Silver and on M15 chart

you can read more about it here and discounts here.

  • Notre stratégie consiste à analyser les modèles de prix avec des indicateurs propriétaires développés par notre équipe, et des niveaux de support et de résistance spécialisés.

  • Distribution exclusive : Notre produit est uniquement disponible sur le site MQL5 pour assurer l'authenticité et le support.

Nous reconnaissons les défis auxquels les traders sont confrontés, notamment en répondant aux normes rigoureuses des défis des sociétés de prop trading.

Notre robot est conçu pour fournir un avantage concurrentiel, semblable à avoir un trader chevronné à vos côtés. Il offre des perspectives stratégiques et des efficacités opérationnelles pour vous aider à exceller dans des conditions de marché complexes.


*Après l'achat du produit, rejoignez notre canal Telegram pour nous contacter et recevoir les dernières mises à jour et offres exclusives.

"Nous sommes à vos côtés les jours les plus rentables."




