Bienvenue dans Trend Tracer Pro – l’aboutissement de plus de 10 ans de développement de technologies de trading en collaboration avec des courtiers, des banques et des hedge funds.

Trend Tracer Pro n’est pas un simple robot « one-trick ». C’est un moteur de niveau professionnel qui vous permet de composer des variations de stratégies illimitées pour n’importe quel symbole ou unité de temps. Que vous pratiquiez le scalping intraday, le carry trade hebdomadaire ou les portefeuilles multi-actifs diversifiés, sa conception modulaire s’adapte à votre style et à votre profil de risque – votre créativité est la seule limite.

TOUS LES FICHIERS DE CONFIGURATION

Inclus à l'achat

Licence à vie et toutes les futures mises à jour — payez une fois, tradez à vie.

Fichiers de configuration prêts pour les principales paires FX, XAUUSD et indices.

Guide des paramètres Découvrez tous les paramètres et leur fonctionnement pour créer votre avantage.

Tutoriel vidéo en HD Démonstration en temps réel de la gestion des trades et du développement de stratégie.

Canal privé de support pour des questions directes avec le développeur.

Fonctionnalités clés utilisées par les traders

Construction modulaire de règles – combinez des filtres MA doubles, des fenêtres d’entrée minutées, du stacking DCA, une logique break-even et des stops suiveurs pour créer le comportement désiré.

Trois modes de lot intelligents – Taille fixe, Correspondance au solde ou Pourcentage de risque, chacun automatiquement adapté aux exigences de votre courtier.

Couche de décision consciente des swaps – évitez ou sortez des positions lorsque le financement overnight devient défavorable.

Mécanismes de sécurité intégrés – limites de trading, vérification de marge, SL/TP en points ou %, et vérification des niveaux de gel et de stop du courtier avant chaque ordre.

Indépendant du marché – Forex, métaux, énergies, indices, crypto ; comptes à couverture et à netting pris en charge.

Des templates prêts aujourd’hui, de la créativité demain – exécutez les profils fournis immédiatement, puis itérez et perfectionnez au fil de vos idées.

Essayez-le sans risque

Téléchargez la démo gratuite et connectez-la à votre testeur de stratégie ou compte démo.

Chargez un profil existant ou créez-en un nouveau en quelques minutes.

Revoyez vos propres backtests.

Lorsque vous serez convaincu qu’il convient à votre workflow, verrouillez le tarif actuel et mettez Trend Tracer Pro au travail.

Risk Disclaimer: The material provided is for educational and informational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Trading and investing involve significant risk of loss. This content is not financial advice and you are responsible for all decisions.



