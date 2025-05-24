Trend Sigma X

Trend Sigma X est une stratégie de suivi de tendance multi-timeframe basée sur le croisement EMA, le filtrage ADX et les canaux Sigma dynamiques, conçue pour MT5. Idéale pour l'or (XAUUSD).

🔹 Avantages:

  • Triple confirmation de tendance

  • Mécanisme de sortie intelligent

  • Pas de martingale

  • Dépôt min: $200

  • Timeframe: 30 min

  • Courbe de profits réaliste

🔹 Marchés recommandés:

  • Or (XAUUSD, XAUJPY)

  • Trading moyen terme (30 min - 3 jours)

🔹 Gestion des risques:

  • Mode de trading ajustable

  • Taille de position dynamique

  • Durée: 30 min - 3 jours

🔹 Pour:
✔ Suiveurs de tendance
✔ Utilisateurs d'EA


