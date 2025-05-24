Trend Sigma X
- Experts
- Teng Fei Zhu
Trend Sigma X est une stratégie de suivi de tendance multi-timeframe basée sur le croisement EMA, le filtrage ADX et les canaux Sigma dynamiques, conçue pour MT5. Idéale pour l'or (XAUUSD).
🔹 Avantages:
-
Triple confirmation de tendance
-
Mécanisme de sortie intelligent
-
Pas de martingale
-
Dépôt min: $200
-
Timeframe: 30 min
-
Courbe de profits réaliste
🔹 Marchés recommandés:
-
Or (XAUUSD, XAUJPY)
-
Trading moyen terme (30 min - 3 jours)
🔹 Gestion des risques:
-
Mode de trading ajustable
-
Taille de position dynamique
-
Durée: 30 min - 3 jours
🔹 Pour:
✔ Suiveurs de tendance
✔ Utilisateurs d'EA