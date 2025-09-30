Miracle No 8
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Ручная торговля советником (панель и визуальный сигнал)
Welcome, professional traders!
Now you can experience a new way of manual trading with our innovative EA.
Вот что он делает:
- - Предоставляя важную информацию, он помогает трейдерам принимать более обоснованные решения.
- - Он был создан аналитиками мирового уровня с использованием сотен автономных алгоритмов.
- - Его легко использовать людям любого уровня подготовки, включая специалистов-самоучек, использующих «подсознательный» метод.
- - Он отображает информацию в реальном времени для анализа трендов, разворотов и даже стратегий скальпинга.
- - Это помогает вам принимать правильные торговые решения, например, получая секретные советы от «инсайдеров».
- - Он прекрасно работает со всеми символами, доступными в MetaTrader вашего брокера.
- - Вы можете поделиться им со своей командой на 5 устройствах в пределах максимального лимита лицензии.
Функции:
Анализ и автоматизация нескольких диаграмм:
- «8 СИМВОЛОВ»: автоматически переключает 8 валютных пар каждые 18 секунд.
- «ТАЙМФАРЕТЫ»: плавное переключение между таймфреймами для динамического анализа.
- «8 SHADOWS»: отображает рейтинги пар в реальном времени для быстрого сравнения.
- «JUSTIFIED»: Автоматически выравнивает диаграмму, обеспечивая аккуратный и организованный вид.
- «КОД ОБНОВЛЕНИЯ» и «ОБНОВЛЕНИЕ»: интеллектуальный пересчет для разворота тренда и оптимизации системы.
Функция «SWAP» — это быстрый способ заменить кнопку заполнения 8 пар новой парой, которую вы берете непосредственно из «Market Watch». И еще множество других функций, которые вы можете обнаружить самостоятельно во время тестирования или использования.
Блог по установке >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286
Исполнение: блог >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325
------------------------------------Почему стоит выбрать «Чудо № 8» ?
- Никаких скрытых стратегий — прозрачно, честно и информативно.
- Научитесь торговле как профессионал — освойте ее всего за одну неделю с помощью интуитивно понятных визуальных подсказок.
- Убедитесь, что MetaTrader активен во время работы рынка.
- Запустите программу на активном графике и подождите 10 минут для стабильной загрузки исторических данных.
- Если система зависла, перезапустите MetaTrader, пока все 8 пар не загрузятся идеально.
- Для достижения наилучших результатов используйте последнюю версию MetaTrader.
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Мы рекомендуем участникам, совершившим транзакцию, немедленно связаться с нами, чтобы получить идентификационный код, который позволит этому продукту подключиться к центру обработки данных, необходимому для работы ИИ в сети Google. Мы также предоставляем рекомендации по правильной и беспроблемной установке. | Для удобства клиентов доступна недельная пробная версия продукта. Сначала обязательно активируйте файл «БЕСПЛАТНАЯ ДЕМО-ВЕРСИЯ» здесь, так как он активирует тестировщика продукта. | Найдите «Miracle No. 8 Tester» в разделе MT4.
Основные характеристики:
Панель интеллектуального исполнения → легко размещайте заказы с помощью перетаскивание , ручной ввод не требуется.
Полные визуальные сигналы → понятный анализ, отображаемый на экране, который поможет вам спрогнозировать тенденции рынка на ближайшие дни.
Мультитаймфрейм и мультипара → анализируйте до 8 пар и таймфреймов с помощью мощных «теневых волн».
На базе искусственного интеллекта → WYSIWYG в реальном времени (что видишь = то и получаешь).
Идеально подходит для профессиональных и ручных трейдеров, которые хотят:
Получите доступ к готовому к использованию визуальному анализу.
Обучайте клиентов или сообщества быть более независимыми.
Сосредоточьтесь на крупных стратегиях и маркетинге, сохраняя при этом контроль.
Включает в себя 1 неделя бесплатного тестировщика → Докажите эффективность сами!
Полная поддержка и обновления через наш официальный Telegram-бот
Некоторые начальные настройки Metatrader для продуктов Expert Advisor: Меню МТ4 | МТ5 Отметить и снять отметку 1. Удалите звуки оповещения, если они кажутся вам тревожными. //Инструменты/Параметры/События [Снять отметку] Включить звуковые события 2. Включить функцию исполнения торговых операций программой: //Инструменты/Опции/Торговля [Проверить] Торговля в один клик ---------------------- следующий ---------------------- //Инструменты/Параметры/Советники [Проверить] Разрешить алгоритмическую торговлю 3. Включите функцию бота Telegram для вашего chatID: //Инструменты/Параметры/Советники [Проверить] Разрешить WebRequest для указанного URL ----------------------следующий ---------------------- + добавить: https://api . telegram . org ----------------------следующий ---------------------- + добавить: https://script . google . com
Мы рекомендуем вам не спешить и эффективно загрузить «БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО-ВЕРСИЮ», расположенную в левой колонке этого экрана. Вы можете протестировать её, следуя подробному презентационному видео, которое мы предоставили. Если вы хотите сразу перейти к аренде, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения инструкций — это обеспечит максимально гладкий процесс. Кроме того, если фактический продукт не соответствует презентационному видео, мы предлагаем «гарантию возврата денег», о которой можно узнать в колонке «Комментарии». Мы надеемся, что наша продукция представляет интересы вашего бизнеса и способствует успеху, соответствующему вашей страсти.
[ F Версия MT5 будет выпущена в следующем месяце. ] Недельную бесплатную пробную версию (аналогичную основному продукту) можно найти в описании в нашей биографии, нажав «здесь».