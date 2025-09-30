Miracle No 8

Ручная торговля советником (панель и визуальный сигнал)

Welcome, professional traders!
Now you can experience a new way of manual trading with our innovative EA.

Вот что он делает:

  • - Предоставляя важную информацию, он помогает трейдерам принимать более обоснованные решения.
  • - Он был создан аналитиками мирового уровня с использованием сотен автономных алгоритмов.
  • - Его легко использовать людям любого уровня подготовки, включая специалистов-самоучек, использующих «подсознательный» метод.
  • - Он отображает информацию в реальном времени для анализа трендов, разворотов и даже стратегий скальпинга.
  • - Это помогает вам принимать правильные торговые решения, например, получая секретные советы от «инсайдеров».
  • - Он прекрасно работает со всеми символами, доступными в MetaTrader вашего брокера.
  • - Вы можете поделиться им со своей командой на 5 устройствах в пределах максимального лимита лицензии.

Функции:

Анализ и автоматизация нескольких диаграмм:

  • «8 СИМВОЛОВ»: автоматически переключает 8 валютных пар каждые 18 секунд.
  • «ТАЙМФАРЕТЫ»: плавное переключение между таймфреймами для динамического анализа.
  • «8 SHADOWS»: отображает рейтинги пар в реальном времени для быстрого сравнения.
  • «JUSTIFIED»: Автоматически выравнивает диаграмму, обеспечивая аккуратный и организованный вид.
  • «КОД ОБНОВЛЕНИЯ» и «ОБНОВЛЕНИЕ»: интеллектуальный пересчет для разворота тренда и оптимизации системы.
    Дополнительные возможности:

    Функция «SWAP» — это быстрый способ заменить кнопку заполнения 8 пар новой парой, которую вы берете непосредственно из «Market Watch».     И еще множество других функций, которые вы можете обнаружить самостоятельно во время тестирования или использования.

    ------------------------------------

    Блог по установке >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286

    Исполнение: блог >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325

    ------------------------------------

    Почему стоит выбрать «Чудо № 8»    ?
    • Никаких скрытых стратегий — прозрачно, честно и информативно.
    • Научитесь торговле как профессионал — освойте ее всего за одну неделю с помощью интуитивно понятных визуальных подсказок.
    Советы по установке для оптимальной производительности:
    1. Убедитесь, что MetaTrader активен во время работы рынка.
    2. Запустите программу на активном графике и подождите 10 минут для стабильной загрузки исторических данных.
    3. Если система зависла, перезапустите MetaTrader, пока все 8 пар не загрузятся идеально.
    4. Для достижения наилучших результатов используйте последнюю версию MetaTrader.

      ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Мы рекомендуем участникам, совершившим транзакцию, немедленно связаться с нами, чтобы получить идентификационный код, который позволит этому продукту подключиться к центру обработки данных, необходимому для работы ИИ в сети Google. Мы также предоставляем рекомендации по правильной и беспроблемной установке. | Для удобства клиентов доступна недельная пробная версия продукта. Сначала обязательно активируйте файл «БЕСПЛАТНАЯ ДЕМО-ВЕРСИЯ» здесь, так как он активирует тестировщика продукта. | Найдите «Miracle No. 8 Tester» в разделе MT4.

      Основные характеристики:  

      • Панель интеллектуального исполнения   → легко размещайте заказы с помощью   перетаскивание , ручной ввод не требуется.

      • Полные визуальные сигналы   → понятный анализ, отображаемый на экране, который поможет вам спрогнозировать тенденции рынка на ближайшие дни.

      • Мультитаймфрейм и мультипара   → анализируйте до 8 пар и таймфреймов с помощью мощных «теневых волн».

      • На базе искусственного интеллекта   → WYSIWYG в реальном времени (что видишь = то и получаешь).

      Идеально подходит для профессиональных и ручных трейдеров, которые хотят:

      • Получите доступ к готовому к использованию визуальному анализу.

      • Обучайте клиентов или сообщества быть более независимыми.

      • Сосредоточьтесь на крупных стратегиях и маркетинге, сохраняя при этом контроль.

      Включает в себя   1 неделя бесплатного тестировщика   → Докажите эффективность сами!

      Полная поддержка и обновления через наш   официальный Telegram-бот :   @YourTelegramBot

      Внимание: участники CyberBot, используя «CyberBot Project» для реальной торговли, вы сможете улучшить свои решения, опираясь на опыт и распознавание паттернов основных валютных пар. Фундаментальные принципы и психология торговли от GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai и Google AI Gemini поддерживают разумные действия. --- Если у вас возникли помехи или программа не может выполнять свои функции, убедитесь, что ваш MetaTrader подтвердил следующее:

      		Некоторые начальные настройки Metatrader для продуктов Expert Advisor: Меню МТ4 | МТ5 Отметить и снять отметку
      1. Удалите звуки оповещения, если они кажутся вам тревожными. //Инструменты/Параметры/События [Снять отметку] Включить звуковые события
      2. Включить функцию исполнения торговых операций программой: //Инструменты/Опции/Торговля [Проверить] Торговля в один клик

      		---------------------- следующий ----------------------   //Инструменты/Параметры/Советники [Проверить] Разрешить алгоритмическую торговлю
      3. Включите функцию бота Telegram для вашего chatID: //Инструменты/Параметры/Советники [Проверить] Разрешить WebRequest для указанного URL
      ----------------------следующий ----------------------   + добавить: https://api . telegram . org
      ----------------------следующий ----------------------   + добавить: https://script . google . com

      Мы рекомендуем вам не спешить и эффективно загрузить «БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО-ВЕРСИЮ», расположенную в левой колонке этого экрана. Вы можете протестировать её, следуя подробному презентационному видео, которое мы предоставили. Если вы хотите сразу перейти к аренде, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения инструкций — это обеспечит максимально гладкий процесс. Кроме того, если фактический продукт не соответствует презентационному видео, мы предлагаем «гарантию возврата денег», о которой можно узнать в колонке «Комментарии». Мы надеемся, что наша продукция представляет интересы вашего бизнеса и способствует успеху, соответствующему вашей страсти.

      [ F Версия MT5 будет выпущена в следующем месяце. ] Недельную бесплатную пробную версию (аналогичную основному продукту) можно найти в описании в нашей биографии, нажав «здесь».

