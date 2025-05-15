Luxor The Oscillators Engine

Luxor – Précision & Performance pour Traders Exigeants

Luxor est un indicateur avancé de trading basé sur une combinaison puissante de deux algorithmes reconnus : ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) et PCH (Percentage Change). Il fournit des signaux clairs et fiables d'achat, de vente et de sortie, accompagnés de bandes RMS dynamiques et de notifications push en temps réel.

Points Forts :

Signaux d'entrée et de sortie précis : Achetez, vendez ou sortez de position avec confiance.

Algorithme ALMA avancé : Filtrage efficace du bruit de marché.

PCH dynamique : Détection des accélérations de tendance.

Bandes RMS (Root Mean Square) : Estimation intelligente de la volatilité pour ajuster les seuils d'entrée.

Alertes push automatiques : Recevez des signaux en temps réel sur votre smartphone.

Interface claire : Indicateur en fenêtre séparée pour une lecture facile et intuitive.

Paramètres Personnalisables :

input_length , input_smooth : Contrôle de la sensibilité du signal.

offset , sigma : Réglage fin de la courbe ALMA.

blen , bmult : Ajustement des bandes RMS.

ShowSignals , EnableNotifications : Activez ou désactivez les signaux visuels et les alertes push.

Utilisation :

Compatible avec toutes les paires Forex, indices, cryptos et actions.

Recommandé sur les unités de temps M15 à H4 pour une efficacité optimale.

Peut être intégré dans des stratégies discrétionnaires ou automatiques.

Notifications Push :

Recevez instantanément des alertes :

BUY : Cassure haussière confirmée

SELL : Cassure baissière confirmée

EXIT : Fin de momentum détectée

Important : Activez les notifications push dans votre terminal pour recevoir les alertes.

Informations Complémentaires :

Développé par : Titouan Cadoux

Version : 1.00

Support : Pour toute question, envoyez un message privé sur MQL5.

Adoptez Luxor et donnez un coup d’avance à votre trading

Téléchargez l’indicateur dès maintenant. Testez-le en version démo et passez au réel avec confiance.



