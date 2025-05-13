Forex Radar Pro : Votre arsenal professionnel pour dominer le Forex !

Fatigué de rater des opportunités rentables à cause de la surcharge d'informations ? Forex Radar Pro est votre assistant intelligent qui transforme le chaos des marchés en signaux de trading précis ! Cet indicateur avancé pour MetaTrader 4 combine un tableau interactif, une analyse automatique des divergences, des alertes et l'exportation de données pour trader avec confiance et efficacité maximale. Oubliez l'analyse manuelle - avec Forex Radar Pro, vous avez toujours une longueur d'avance !

Pourquoi choisir Forex Radar Pro ?

Surmonte la surcharge d'informations

Affiche jusqu'à 8 actifs (paires de devises, indices, matières premières) avec données en pips et % de variation

Détecte les motifs cachés grâce aux lignes de divergence et à la normalisation ATR

Signaux en temps réel

Alertes push/email pour :

Divergences haussières/baissières

Niveaux extrêmes

Mouvements clés

Analyse approfondie

Comparez les actifs de base avec les actifs corrélés

Filtrez par volatilité

Suivez la performance des signaux (profit maximal/drawdown)

Exportation des données

Enregistrez les signaux et alertes au format CSV pour analyse ultérieure

Personnalisation avancée

Adaptez :

Le tableau (position/couleurs/polices)

Les modes de calcul (ouverture/fermeture/haut-bas)

Les seuils d'alerte

Fiabilité professionnelle

Validation des paramètres

Journalisation détaillée

Code stable même en forte volatilité

Comment ça marche ?

Configurez votre paire de base et votre liste de surveillance (ex : EURUSD, #CAC40, XAUUSD) Personnalisez le tableau, les alertes et les paramètres d'analyse Recevez les données en temps réel Réagissez instantanément aux signaux

Pour qui ?

Traders expérimentés : Optimisez des stratégies complexes

Scalpers et swing traders : Surveillez plusieurs actifs simultanément

Analystes : Exportez des données pour vos modèles

Téléchargez Forex Radar Pro dès maintenant !

Installation :

Copiez ForexRadarPro.mq4 dans le dossier MQL4/Indicators Compilez dans MetaTrader 4 Ajoutez au graphique et configurez

Configuration requise :

MetaTrader 4

Événements souris activés ("Propriétés" → "Général" → "Autoriser les événements souris")

Astuce : Testez Forex Radar Pro sur un compte démo pour voir son efficacité !

Transformez le marché en votre allié avec Forex Radar Pro !