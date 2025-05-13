Forex Radar Pro
- Indicateurs
- Vitali Platonov
- Version: 4.8
- Mise à jour: 2 juillet 2025
- Activations: 5
Fatigué de rater des opportunités rentables à cause de la surcharge d'informations ? Forex Radar Pro est votre assistant intelligent qui transforme le chaos des marchés en signaux de trading précis ! Cet indicateur avancé pour MetaTrader 4 combine un tableau interactif, une analyse automatique des divergences, des alertes et l'exportation de données pour trader avec confiance et efficacité maximale. Oubliez l'analyse manuelle - avec Forex Radar Pro, vous avez toujours une longueur d'avance !
Pourquoi choisir Forex Radar Pro ?
Surmonte la surcharge d'informations
Affiche jusqu'à 8 actifs (paires de devises, indices, matières premières) avec données en pips et % de variation
Détecte les motifs cachés grâce aux lignes de divergence et à la normalisation ATR
Signaux en temps réel
Alertes push/email pour :
-
Divergences haussières/baissières
-
Niveaux extrêmes
-
Mouvements clés
Analyse approfondie
Comparez les actifs de base avec les actifs corrélés
Filtrez par volatilité
Suivez la performance des signaux (profit maximal/drawdown)
Exportation des données
Enregistrez les signaux et alertes au format CSV pour analyse ultérieure
Personnalisation avancée
Adaptez :
-
Le tableau (position/couleurs/polices)
-
Les modes de calcul (ouverture/fermeture/haut-bas)
-
Les seuils d'alerte
Fiabilité professionnelle
Validation des paramètres
Journalisation détaillée
Code stable même en forte volatilité
Comment ça marche ?
-
Configurez votre paire de base et votre liste de surveillance (ex : EURUSD, #CAC40, XAUUSD)
-
Personnalisez le tableau, les alertes et les paramètres d'analyse
-
Recevez les données en temps réel
-
Réagissez instantanément aux signaux
Pour qui ?
-
Traders expérimentés : Optimisez des stratégies complexes
-
Scalpers et swing traders : Surveillez plusieurs actifs simultanément
-
Analystes : Exportez des données pour vos modèles
Téléchargez Forex Radar Pro dès maintenant !
Installation :
-
Copiez ForexRadarPro.mq4 dans le dossier MQL4/Indicators
-
Compilez dans MetaTrader 4
-
Ajoutez au graphique et configurez
Configuration requise :
-
MetaTrader 4
-
Événements souris activés ("Propriétés" → "Général" → "Autoriser les événements souris")
Astuce : Testez Forex Radar Pro sur un compte démo pour voir son efficacité !
Transformez le marché en votre allié avec Forex Radar Pro !