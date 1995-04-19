TradeGuard

TradeGuard – Indicateur léger de surveillance des comptes et des positions

TradeGuard affiche les données de compte et de transaction en temps réel directement sur votre graphique.


Aperçu du compte :

  • Équilibre   – Solde du compte courant.

  • Équité   – Capitaux propres du compte en temps réel (solde + P/L flottant).

  • Marge   – Marge utilisée pour les positions ouvertes.

  • Marge libre   – Marge disponible pour les nouvelles transactions.

  • Risque total %   – Exposition totale au risque en pourcentage du solde du compte.

  • Total flottant   – Bénéfice/perte combiné de toutes les positions ouvertes (dans la devise du compte).

Données spécifiques aux symboles (mises à jour automatiques lors du changement de graphique) :

  • Valeur du Stop Loss (SL)   – Niveau de stop loss (converti en devise du compte).

  • Valeur du Take Profit (TP)   – Niveau de prise de profit (converti en devise du compte).

  • Symbole Risque %   – Exposition au risque pour le symbole actuel.

  • Symbole flottant   – Bénéfice/perte pour la position ouverte sur ce symbole (dans la devise du compte).


