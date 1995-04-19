TradeGuard
- Indicateurs
- Tuomas Tirroniemi
- Version: 1.0

TradeGuard – Indicateur léger de surveillance des comptes et des positions
TradeGuard affiche les données de compte et de transaction en temps réel directement sur votre graphique.
Aperçu du compte :
Équilibre – Solde du compte courant.
Équité – Capitaux propres du compte en temps réel (solde + P/L flottant).
Marge – Marge utilisée pour les positions ouvertes.
Marge libre – Marge disponible pour les nouvelles transactions.
Risque total % – Exposition totale au risque en pourcentage du solde du compte.
Total flottant – Bénéfice/perte combiné de toutes les positions ouvertes (dans la devise du compte).
Données spécifiques aux symboles (mises à jour automatiques lors du changement de graphique) :
Valeur du Stop Loss (SL) – Niveau de stop loss (converti en devise du compte).
Valeur du Take Profit (TP) – Niveau de prise de profit (converti en devise du compte).
Symbole Risque % – Exposition au risque pour le symbole actuel.
Symbole flottant – Bénéfice/perte pour la position ouverte sur ce symbole (dans la devise du compte).