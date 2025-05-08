MACD Divergece Reversal PRO

Fractals Mikhail Nazarenko Indicateurs

The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t