MACD Divergece Reversal PRO
- Indicateurs
- German Pablo Gori
- Version: 1.0
- Activations: 12
Le MACD Divergence Reversal PRO est un indicateur avancé conçu pour identifier des opportunités d'investissement en analysant les divergences MACD combinées avec des filtres techniques innovants. C'est un outil essentiel pour les traders cherchant à anticiper les changements de tendance sur des marchés volatils, latéraux ou à la fin de tendances prolongées.
Caractéristiques principales :
-
Détection des divergences MACD :
- Divergence haussière régulière : Lorsque le prix forme un plus bas plus bas mais que le MACD montre un plus bas plus haut (faiblesse baissière).
- Divergence baissière régulière : Lorsque le prix atteint un plus haut plus haut mais que le MACD forme un plus haut plus bas (faiblesse haussière).
- Divergences cachées : Pour les stratégies de poursuite de tendance (optionnel).
-
Filtres avancés pour la confirmation des signaux :
- Filtre ADX : Intègre l'Indice de Direction Moyenne (ADX) pour valider la force de la réversion :
- ADX < 25 → Marché latéral (zone de consolidation).
- ADX > 40 → Épuisement de tendance.
- Filtre RSI : Personnalise les niveaux de surachat (70) et de survente (30) pour filtrer les signaux non fiables.
- Filtre de volume : Active les alertes uniquement lorsque le volume dépasse la moyenne mobile (configurable).
-
Gestion intégrée du risque :
- Stop-loss basé sur l'ATR : Calcule automatiquement les niveaux de protection en multipliant l'ATR (valeur vraie) par un facteur ajustable.
-
Visualisation claire et accessible :
- Flèches colorées : Signaux visuels sur le graphique (vert pour haussier, rouge pour baissier).
- Zones de divergence : Remplit les zones entre les pics/vallées pour une meilleure interprétation.
- Panneau d'informations : Affiche en temps réel :
- Valeurs actuelles de MACD, RSI et ADX.
- Dernière divergence détectée et son heure.
- Chronomètre d'expiration de la bougie.
-
Alertes personnalisées :
- Notifications push, sonores et par e-mail.
- Configuration flexible pour activer les alertes par type de divergence (régulière/cachée).
-
Exportation des données historiques :
- Sauvegarde toutes les signaux dans un fichier CSV pour analyse ultérieure (date, type de divergence, prix, force, conditions de volume, etc.).
-
Niveaux dynamiques de support et de résistance :
- Identifie automatiquement les niveaux clés basés sur les minima/maxima locaux (configurables).
Stratégie de réversion avec divergences MACD Cet indicateur est optimisé pour les stratégies de réversion de tendance, idéales dans les scénarios suivants :
- Marchés latéraux : Dans les zones de congestion, les divergences anticipent les ruptures.
- Épuisement de tendances : À la fin des mouvements haussiers ou baissiers prolongés, détecte les faiblesses cachées.
- Graphiques journaliers/semainiers : Parfait pour les traders de position ou le swing trading.
Exemple d'utilisation :
- Divergence haussière sur un graphique journalier : Si le prix chute à un nouveau minimum mais que le MACD forme un minimum plus élevé, l'indicateur marque la zone avec une flèche verte, suggérant une possible achat.
- Filtre ADX : Si ADX > 40, le signal est considéré comme un épuisement, renforçant l'idée de réversion.
Avantages compétitifs :
- Personnalisation totale : Réglage des périodes MACD, seuils de volume, couleurs et styles.
- Intégration avec d'autres indicateurs : Compatible avec RSI, ADX et ATR pour des stratégies multitimescales.
- Mode débogage et exportation : Permet un backtesting rigoureux et l'optimisation des paramètres.