PowerTrend Radar

Power Trend Radar – Détection avancée des tendances basée sur le volume et la plage

L'indicateur Power Trend Radar combine les dynamiques de volume haussières et baissières autour d'un axe central pour visualiser les points de croisement et les biais généraux du marché. La ligne centrale marque non seulement l'intersection des forces haussières et baissières, mais reflète également le mouvement directionnel moyen (haussier ou baissier), offrant ainsi une vision claire de la dynamique de la tendance.

Outre l'analyse des volumes, l'indicateur améliore ses indices visuels en fonction du comportement de l'ATR (Average True Range) . Il propose deux modes de plage – Normal et Étendu – offrant une analyse plus approfondie des conditions de volatilité.

Dans la plage normale , l'intensité des couleurs se renforce avec une dynamique croissante, signalant une activité accrue du marché et un fort mouvement de prix.

Lorsque l'action des prix atteint la plage étendue , la couleur de l'indicateur passe au jaune , une zone d'alerte critique qui peut signifier deux scénarios potentiels : Une cassure et un possible renversement de tendance . Une hausse des prix à contre-courant de la tendance dominante, souvent suivie d’une continuation du mouvement existant.



Le Power Trend Radar offre une méthode dynamique et visuellement intuitive pour suivre le sentiment du marché, identifier les inversions potentielles et confirmer la force de la dynamique, aidant ainsi les traders à garder une longueur d'avance sur les tendances en évolution.

L'indicateur est entièrement personnalisable , permettant aux traders d'ajuster son comportement et son apparence visuelle grâce à un ensemble complet de paramètres d'entrée , directement depuis la plateforme MetaTrader. Cette flexibilité facilite l'adaptation de Power Trend Radar à différents styles de trading, instruments et unités de temps.



