Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !

Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de trading :

Cet EA peut être utilisé comme indicateur avec une variété d'options de notification, y compris le courrier électronique, ainsi que des EA entièrement fonctionnels et personnalisables.

1. Logique de trading rentable :

Nos Expert Advisors disposent d'algorithmes sophistiqués qui utilisent des indicateurs techniques avancés tels que la moyenne mobile exponentielle (EMA) et les indicateurs MACD. Déterminez intelligemment les meilleurs points d'entrée et de sortie pour les positions longues et courtes.

2. Gérez les risques d'une simple pression sur un bouton :

Contrôlez les risques grâce à des paramètres externes personnalisables. Définissez la taille de votre lot préféré, déterminez le risque maximal par transaction et ajustez le comportement de l'Expert Advisor en fonction de votre tolérance au risque. Notre système de trading intelligent vous place dans le siège du conducteur.

3. Stop suiveur intelligent :

Protégez vos profits grâce à un mécanisme intelligent de stop-loss suiveur. Surveillez l'élan alors qu'EA s'adapte aux conditions du marché, génère des revenus et crée un espace pour une croissance potentielle.

4. Seuil de rentabilité :

L'Expert Advisor comprend une fonction unique de « seuil de rentabilité » qui ajuste automatiquement le stop loss pour protéger votre investissement initial lorsque le niveau de profit défini est atteint.

5. Calculez la taille optimale du lot :

Il n'y a pas de conjecture lors de la détermination de la taille du lot. Nos conseillers experts calculeront la taille optimale du lot en fonction de votre tolérance au risque et vous fourniront une stratégie de trading personnalisée et efficace.

6. Facile à utiliser et facile à mettre en place.

Que vous soyez un trader expérimenté ou un débutant, nos conseillers experts sont opérationnels en un rien de temps, faciles à utiliser et entièrement personnalisables. Vous pouvez facilement le personnaliser en fonction de votre style de trading et de vos préférences.

7. Assistance et mises à jour d'experts :

Rejoignez une communauté de traders prospères qui comptent sur nos conseillers experts pour obtenir des résultats cohérents. Bénéficiez d'un soutien d'experts et de mises à jour régulières pour garder une longueur d'avance sur votre stratégie de trading.

Libérez tout le potentiel de votre parcours de trading grâce à nos Expert Advisors exclusifs. Tradez en toute confiance, minimisez les risques et augmentez vos bénéfices. Ne manquez pas l'occasion de transformer votre expérience de trading - obtenez votre copie maintenant !

Voici une liste d'options personnalisables qui sont toujours à portée de main.

1. Paramètres de base

1.1 Définissez un nombre magique unique.

1.2 Tous les indicateurs utilisés dans cette évaluation environnementale sont entièrement personnalisables.

1.3 Il est utilisé comme indicateur pour un Expert Advisor entièrement automatisé ou pour indiquer une position dans laquelle vous négociez.

1.4 Envoi de notifications par e-mail à la fois lorsque vous travaillez avec un Expert Advisor et lorsque vous l'utilisez comme indicateur

1.5 Lecture personnalisée de la séquence audio/de l'exécution

1.6 Affectation des couleurs pour identifier les ordres d'achat/vente

1.7 Activer/désactiver les popups de messages (toutes les notes seront toujours imprimées dans l'onglet « Historique »)

2. Gestion de la bankroll

2.1 リスク管理の有効化/無効化

2.2 Définition du rapport de risque

2.3 Jéhovah-Jéhovah

2.4 Definir réalise des bénéfices.

2.5 Détermination du facteur d'attrition

3. Date limite

3.1 Profondeur d'amplitude des réglages possibles

3.2 EAの起動と有効期(時間単位)

3.3 Date limite de négociation

3.4 Heure d'ouverture des marchés

3.5 Heure de fin de trading

3.6 Déterminer le nombre de barres/ticks à compter

Cet Expert Advisor offre aux utilisateurs un large éventail d'options pour sécuriser des transactions rentables avec des points d'équilibre ou des stops suiveurs entièrement personnalisables.

Lorsque la transaction en attente reçoit la configuration de pip sélectionnée, le stop loss est déplacé vers le prix d'entrée de la transaction sans risque. Ensuite, lorsque le trade obtient plus de pips, la fonction de stop loss suiveur entre en jeu.

Un stop suiveur maintient la distance entre le prix du marché et le stop loss de la transaction. Finalement, le prix atteindra le stop loss ajusté ou prendra le profit que vous avez fixé.

Dans les deux cas, l'opération s'est soldée par un bénéfice.

Observation:

Le trading Forex est de nature spéculative et ne convient pas à tous les investisseurs.

Les investisseurs sont toujours exposés au risque de pertes importantes, c'est pourquoi la gestion des risques doit être appliquée.

Les résultats des tests passés ou des tests antérieurs ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs.

Ceux qui souhaitent voir son véritable potentiel devraient envisager de mettre en œuvre cet EA sur un compte de démonstration et d'effectuer des tests parallèles avec divers paramètres pour déterminer les meilleurs résultats.

Assurez-vous également de vérifier la limite de spread maximale pour éviter de trader pendant les périodes de spreads élevés.

Plus la période du graphique est longue, plus le retournement sera fiable.



