Driftal MT5

EA One-Chart : Driftal doit fonctionner sur un seul graphique seulement (XAUUSD) M15 et trader automatiquement sur tous les symboles.

Extra details on set-up: (link)

Driftal - L'avenir du trading

Gestion des risques : Des fonctionnalités de stop-loss et de take-profit intégrées garantissent que vos trades sont toujours protégés.

Installation simple : Pas de paramètres compliqués requis. Chargez simplement l'EA sur votre graphique, et c'est prêt à fonctionner !

Stratégie : Utilise la méthode "Gann Square of Nine" pour calculer les niveaux de support et de résistance précis en utilisant des angles mathématiques.



Driftal ?

Algorithmes avancés pour une prise de décision plus rapide.

Optimisé pour les marchés volatils comme XAUUSD.

Prend en charge divers courtiers avec des spreads faibles.

Fonctionne très bien avec les défis des sociétés de prop-trading et les comptes financés.

En utilisant nos stratégies sophistiquées, Driftal assure un trading stable, efficace et rentable dans différentes conditions de marché. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet EA s'adapte à vos besoins.

Installation et configuration

Installez l'EA sur votre plateforme MetaTrader et appliquez-le à un graphique (XAUUSD). Sélectionnez la période (M15), ajustez la taille du lot si nécessaire, et laissez l'EA faire le reste. Assurez-vous que votre compte fonctionne sur un VPS pour un trading continu.

Dépôt minimum : Nous recommandons au moins 200 $ pour obtenir les meilleurs résultats.

Après l'achat, veuillez nous envoyer un message privé pour obtenir l'accès au canal Telegram privé, où vous recevrez les dernières mises à jour, nouvelles et instructions.