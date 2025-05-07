Mirova Mirova est un expert advisor puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent mélanger automatisation et précision. Construite autour d'un moteur Martingale stable, cet EA n'est pas exempt de risques, mais c'est l'un des systèmes Martingale les plus équilibrés et intelligemment conçus disponibles sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur de son fonctionnement, Mirova vous met aux commandes pendant qu'il s'occupe des tâches lourdes. Le noyau de la stratégie repose sur la recherche des points de pivot du marché pour effectuer les transactions, minimisant ainsi le besoin de Martingale, et ces pivots sont trouvés par l'un des indicateurs les plus puissants que j'ai jamais écrits.



Principales capacités et personnalisations : Flexibilité des symboles : Vous pouvez facilement définir les paires de trading à utiliser, que ce soit XAUUSD (GOLD) , EURUSD ou un panier de vos favoris. Les symboles par défaut sont : ( XAUUSD (GOLD) )

Choisissez parmi des tailles de lot fixes ou des calculs basés sur le risque (par exemple, % du solde du compte) pour s'adapter à votre profil de trading. Moteur Martingale contrôlé : Activez ou désactivez la logique Martingale avec un contrôle total — personnalisez le calcul de distance en utilisant ATR, Moyennes Mobiles ou étapes de pip fixes.

Activez ou désactivez la logique Martingale avec un contrôle total — personnalisez le calcul de distance en utilisant ATR, Moyennes Mobiles ou étapes de pip fixes. Protection contre les retraits : La protection intégrée contre les retraits bloque de nouvelles transactions et peut éventuellement fermer toutes les positions ouvertes si les fonds tombent en dessous de votre seuil défini.

Offre à durée limitée : Les premiers adopteurs peuvent obtenir Mirova à un prix exclusif avant qu'il n'augmente à 599 $. Bonus : Envoyez-nous un message après votre achat pour accéder à notre canal privé de cadeaux et de conseils sur Telegram.

Envoyez-nous un message après votre achat pour accéder à notre canal privé de cadeaux et de conseils sur Telegram. Instructions d'installation : Guide complet disponible pour une installation et une configuration en douceur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Guide complet disponible pour une installation et une configuration en douceur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5 : Rejoignez ici pour des mises à jour

Commencer est simple :

Attachez Mirova à n'importe quel graphique (nous recommandons de commencer avec XAUUSD (GOLD) sur M15), entrez vos paramètres de risque préférés et laissez-le gérer les transactions selon vos règles. Pas besoin de s'attacher à plusieurs graphiques — l'EA scanne et exécute des transactions sur tous les symboles à partir d'une seule instance.

Pourquoi les traders aiment Mirova Ce EA se distingue par son mélange de stabilité et d'adaptabilité. Bien que les EAs Martingale nécessitent une manipulation soigneuse, Chart Sense offre l'une des implémentations les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctionnalités de sécurité, il est conçu pour ceux qui souhaitent une automatisation intelligente sans complexité inutile.

Conseils pro pour les meilleures performances : Utilisez un seul graphique : L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une seule instance graphique.

L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une seule instance graphique. Ajustez le risque de manière réfléchie : Commencez avec des pourcentages de risque plus bas (1-2 %) et explorez la personnalisation de Martingale en fonction de votre stratégie.

Commencez avec des pourcentages de risque plus bas (1-2 %) et explorez la personnalisation de Martingale en fonction de votre stratégie. Restez informé : Suivez le canal MQL5 pour les mises à jour de version et les informations de la communauté.

Élevez votre trading à un niveau supérieur avec Mirova — où l'automatisation intelligente rencontre la logique Martingale structurée. N'oubliez pas : ce n'est pas sans risque, mais c'est l'un des systèmes Martingale les plus stables et personnalisables disponibles aujourd'hui.