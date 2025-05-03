GodOfMarket EA MT4

GOD OF MARKET EA - La Nouvelle Génération de Trading Grid Piloté par IA

Le Premier Système Grid Auto-Optimisé avec Gestion Neuronale du Risque

Version 1.10 | Pour MT4 | Par God Of Market Ltd.

🔹 Révolutionnez le Trading Grid avec l 'Adaptabilité IA

Le GOD OF MARKET EA n' est pas un simple système de trading grid – c 'est un algorithme intelligent et auto-ajustable qui apprend du comportement du marché en temps réel. En intégrant une évaluation neuronale du risque, un espacement dynamique des grids et un ajustement des tailles de position, il surpasse les systèmes martingale et grid traditionnels grâce à une exécution de trades ultra-précise.

Contrairement aux EA statiques, GOD OF MARKET affine continuellement sa stratégie – ajustant take-profit, stop-loss et distances de grid en fonction des conditions du marché en direct.

🔹 Pourquoi Ce EA est Différent

✅ Logique Grid Auto-Apprenante – Ajuste distances et tailles de lot en fonction de la volatilité

✅ Contrôle Neuronale du Risque – Gestion intelligente des positions et optimisation des stop-loss

✅ Hybride Grid/Martingale Sécurisé – Sortie par moyenne pondérée (WAE) pour éviter le sur-engagement

✅ Adaptation en Temps Réel – Recalcule les paramètres après chaque trade pour une performance optimale

✅ Filtrage Nouvelles & Sentiment – Évite les événements majeurs via analyse NLP des news

✅ Décisions IA Transparentes – Lignes WAE visuelles et analytiques pour un contrôle total

> (Nécessite l' indicateur externe "news_investing_com" pour une fonctionnalité complète.)

🔹 Modules Intelligents de Trading

#1. Intelligence Grid Adaptative

- Espacement Dynamique du Grid – Ajuste les distances entre trades en fonction de la volatilité

- Gestion des Lots Basée sur l 'Équité – Adapte automatiquement la taille des positions (de 5K$ à 100K+)

- Sortie par Moyenne Pondérée (WAE) – Calcule les TP/SL globaux pour un exit optimal

#2. Gestion Intelligente des Trades

- TP/SL Auto-Ajustables – Recalcule les niveaux après chaque trade

- Breakeven & Trailing Stop – Verrouille les profits lorsque les trades évoluent favorablement

- Analyse des Clusters de Trades – Optimise les sorties groupées

#3. Systèmes Avancés de Risque

- Suite de Lots Manuel – 70 niveaux de trades précisément contrôlés

- Grids Adaptés à la Volatilité – Augmente/réduit les espacements selon le marché

- Protection du Capital – Mécanismes intégrés anti-sur-engagement

#4. Filtres d' Événements Marché

- Évite l 'Impact des News – Intègre l' indicateur news_investing_com (disponible sur demande)

- Contrôle des Sessions – Évite les périodes à risque (fermeture NY, weekends)

- Sync Calendrier Économique – Bloque les trades autour des annonces majeures

🔹 Sélection Manuelle de Tendance & Contrôle des Directions Le GOD OF MARKET EA permet aux traders d 'aligner manuellement leurs positions avec les conditions du marché :

• Marché Hausier → Mode ACHAT uniquement • Marché Baissier → Mode VENTE uniquement • Marché Lateral/Incertain → Activer les DEUX directions (BUY et SELL)

Ce système flexible offre : ✓ Un contrôle total des directions de trading ✓ Une protection contre le trading à contre-tendance ✓ Des boutons ON/OFF simples pour les fonctions ACHAT/VENTE ✓ Un tableau de bord visuel montrant le statut d' activation

Note : Bien que présenté avec une terminologie IA pour plus de clarté marketing, le système utilise des calculs algorithmiques sophistiqués plutôt que des réseaux neuronaux. L'aspect "auto-apprenant" provient des ajustements dynamiques basés sur le comportement du marché en direct.

🔹 Comment Ça Marche

1. Analyse les Conditions du Marché – Évalue volatilité, tendances et impact des news.

2. Ouvre un Trade Initial – Premier trade avec TP fixe ; les suivants suivent un espacement grid ajusté.

3. Calcule la Moyenne Pondérée (WAE) – Garantit une sortie optimale des trades martingale.

4. S' Auto-Optimise Après Chaque Trade – Ajuste TP/SL, tailles de lot et distances de grid.

5. Sort en TP Global ou SL Neuronale – Regroupe les trades pour une efficacité maximale.

🔹 Performance & Gestion du Risque

✔ 5 Niveaux de Risque – Du Très Faible (conservateur) au Très Élevé (agressif)

✔ Gestion des Lots par Équité – S 'adapte de 5K$ à 100K+

✔ Breakeven & Trailing Stop – Sécurise les profits au fil des trades

✔ Filtres Temporels – Évite les périodes de faible liquidité

🔹 Trading en Conditions Réelles (Pas de Manipulation de Backtest)

⚠ Note Importante :

Alors que de nombreux EA affichent des backtests irréalistes, GOD OF MARKET est optimisé pour le marché réel. Plus de 60% de sa logique IA ne s' active qu 'en live, incluant :

- Recalculs neuronaux du grid

- Mises à jour d' auto-apprentissage

- Filtrage des trades par sentiment

Cet EA excelle en conditions réelles – pas juste sur données historiques.

🔹 Spécifications Techniques

- Paires : Optimal sur EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, NASDAQ (fonctionne sur tout actif liquide)

- Timeframe : M5-M15-H1

- Dépôt Minimum : 5000$ (ou 50$ en compte CENT)

- Type de Compte Recommandé : ECN ou Raw Spread

- Effet de Levier : 1:1000 à 1:2000

🔹 Lancez-Vous Dès Aujourd 'hui

📧 Support : infos@godofmarket.com