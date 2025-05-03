GodOfMarket EA MT4

GOD OF MARKET EA - La Nouvelle Génération de Trading Grid Piloté par IA  

Le Premier Système Grid Auto-Optimisé avec Gestion Neuronale du Risque  
Version 1.10 | Pour MT4 | Par God Of Market Ltd.  

🔹 Révolutionnez le Trading Grid avec l'Adaptabilité IA  
Le GOD OF MARKET EA n'est pas un simple système de trading grid – c'est un algorithme intelligent et auto-ajustable qui apprend du comportement du marché en temps réel. En intégrant une évaluation neuronale du risque, un espacement dynamique des grids et un ajustement des tailles de position, il surpasse les systèmes martingale et grid traditionnels grâce à une exécution de trades ultra-précise.  

Contrairement aux EA statiques, GOD OF MARKET affine continuellement sa stratégie – ajustant take-profit, stop-loss et distances de grid en fonction des conditions du marché en direct.  



🔹 Pourquoi Ce EA est Différent  
✅ Logique Grid Auto-Apprenante – Ajuste distances et tailles de lot en fonction de la volatilité  
✅ Contrôle Neuronale du Risque – Gestion intelligente des positions et optimisation des stop-loss  
✅ Hybride Grid/Martingale Sécurisé – Sortie par moyenne pondérée (WAE) pour éviter le sur-engagement  
✅ Adaptation en Temps Réel – Recalcule les paramètres après chaque trade pour une performance optimale  
✅ Filtrage Nouvelles & Sentiment – Évite les événements majeurs via analyse NLP des news  
✅ Décisions IA Transparentes – Lignes WAE visuelles et analytiques pour un contrôle total  

> (Nécessite l'indicateur externe "news_investing_com" pour une fonctionnalité complète.)  



🔹 Modules Intelligents de Trading  

#1. Intelligence Grid Adaptative  
- Espacement Dynamique du Grid – Ajuste les distances entre trades en fonction de la volatilité  
- Gestion des Lots Basée sur l'Équité – Adapte automatiquement la taille des positions (de 5K$ à 100K+)  
- Sortie par Moyenne Pondérée (WAE) – Calcule les TP/SL globaux pour un exit optimal  

#2. Gestion Intelligente des Trades  
- TP/SL Auto-Ajustables – Recalcule les niveaux après chaque trade  
- Breakeven & Trailing Stop – Verrouille les profits lorsque les trades évoluent favorablement  
- Analyse des Clusters de Trades – Optimise les sorties groupées  

#3. Systèmes Avancés de Risque  
- Suite de Lots Manuel – 70 niveaux de trades précisément contrôlés  
- Grids Adaptés à la Volatilité – Augmente/réduit les espacements selon le marché  
- Protection du Capital – Mécanismes intégrés anti-sur-engagement  

#4. Filtres d'Événements Marché  
- Évite l'Impact des News – Intègre l'indicateur news_investing_com (disponible sur demande)  
- Contrôle des Sessions – Évite les périodes à risque (fermeture NY, weekends)  
- Sync Calendrier Économique – Bloque les trades autour des annonces majeures  

🔹 Sélection Manuelle de Tendance & Contrôle des Directions
Le GOD OF MARKET EA permet aux traders d'aligner manuellement leurs positions avec les conditions du marché :

• Marché Hausier → Mode ACHAT uniquement
• Marché Baissier → Mode VENTE uniquement
• Marché Lateral/Incertain → Activer les DEUX directions (BUY et SELL)

Ce système flexible offre :
✓ Un contrôle total des directions de trading
✓ Une protection contre le trading à contre-tendance
✓ Des boutons ON/OFF simples pour les fonctions ACHAT/VENTE
✓ Un tableau de bord visuel montrant le statut d'activation


Note : Bien que présenté avec une terminologie IA pour plus de clarté marketing, le système utilise des calculs algorithmiques sophistiqués plutôt que des réseaux neuronaux. L'aspect "auto-apprenant" provient des ajustements dynamiques basés sur le comportement du marché en direct.  




🔹 Comment Ça Marche  
1. Analyse les Conditions du Marché – Évalue volatilité, tendances et impact des news.  
2. Ouvre un Trade Initial – Premier trade avec TP fixe ; les suivants suivent un espacement grid ajusté.  
3. Calcule la Moyenne Pondérée (WAE) – Garantit une sortie optimale des trades martingale.  
4. S'Auto-Optimise Après Chaque Trade – Ajuste TP/SL, tailles de lot et distances de grid.  
5. Sort en TP Global ou SL Neuronale – Regroupe les trades pour une efficacité maximale.  



🔹 Performance & Gestion du Risque  
✔ 5 Niveaux de Risque – Du Très Faible (conservateur) au Très Élevé (agressif)  
✔ Gestion des Lots par Équité – S'adapte de 5K$ à 100K+  
✔ Breakeven & Trailing Stop – Sécurise les profits au fil des trades  
✔ Filtres Temporels – Évite les périodes de faible liquidité  



🔹 Trading en Conditions Réelles (Pas de Manipulation de Backtest)  
⚠ Note Importante :  
Alors que de nombreux EA affichent des backtests irréalistes, GOD OF MARKET est optimisé pour le marché réel. Plus de 60% de sa logique IA ne s'active qu'en live, incluant :  
- Recalculs neuronaux du grid  
- Mises à jour d'auto-apprentissage  
- Filtrage des trades par sentiment  

Cet EA excelle en conditions réelles – pas juste sur données historiques.  



🔹 Spécifications Techniques  
  • - Paires : Optimal sur EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, NASDAQ (fonctionne sur tout actif liquide)  
  • - Timeframe : M5-M15-H1  
  • - Dépôt Minimum : 5000$ (ou 50$ en compte CENT)  
  • - Type de Compte Recommandé : ECN ou Raw Spread  
  • - Effet de Levier : 1:1000 à 1:2000  



🔹 Lancez-Vous Dès Aujourd'hui  
🚀 Le prix augmente avec la performance – Obtenez votre copie maintenant !  

🔗 Signal Live : (Bientôt Disponible)  
📧 Support : infos@godofmarket.com  
🌐 Site Web : https://www.godofmarket.com  

Le Futur du Trading Grid est Là. Êtes-Vous Prêt ? 🚀
Produits recommandés
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
BobBR Scalper
Gabriel Felipe Sanita
Experts
** REAL LIVE SIGNAL ACCOUNT TRUSTED BROKER CLICK HERE ** Live signal real account and honest and reliable broker, unlike many scammers who advertise results on fraudulent brokers Revolutionary AI Trading Concept: We proudly present BobBR Scalper, an innovation that is redefining the financial market! Unlike anything you've ever seen before, our EA uses three advanced strategies based on Artificial Intelligence (AI), providing safe, fast and extremely efficient entries, resulting in consistent pr
VanquishGT
Vasile Verdes
Experts
VanquishGT – Expert Advisor MT5 basé sur les pullbacks pour XAU et indices VanquishGT est un Expert Advisor (EA) conçu pour MetaTrader 4, spécialement adapté aux instruments comme l’or (XAU) et les indices boursiers. Il aide à détecter les retracements du marché (pullbacks) et à y réagir de manière stratégique. Il fonctionne entièrement au sein de la plateforme MT5, sans connexion externe ni fichiers requis, et adapte son comportement via une logique interne selon la dynamique des prix. Fonction
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Experts
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
Experts
The Grid stability plus semi automatic expert Advisor trades on the signals of the RSI indicator. Trades are made in different directions when the indicator reaches values of 30 or 70 . If the indicator is greater than 70 , the Short direction is selected for initial trades, and if the indicator is less than 30 , the Long direction is selected. Profitable trades are closed by take profit. Unprofitable ones are processed by the expert Advisor using the averaging method, a network of transactions
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Easy HFT prop firm EA
Florent Moreau
3.4 (5)
Experts
Unlock the Gateway to Prop Trading Success with 'Easy HFT EA' – Your High-Octane EA Companion! Designed with precision for the ambitious trader, this Expert Advisor stands out in the bustling market of high-frequency trading tools. Crafted for those aiming to conquer the stringent challenges of proprietary trading firms, 'Easy HFT EA' is your secret weapon to breeze through evaluation phases in record time. This EA is engineered for efficiency and speed, ensuring you stand out amongst the compe
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experts
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Experts
Reverence Gold EA is a portfolio of advanced gold strategies that are made up of systems that have proven to be stable and profitable. The EA uses improved versions of the classic breakout, trend reversal, swing trading, and price action setup. All of these systems create a smooth yield curve, and make it easy to get through periods of economic and political turbulence. This system is specially designed for those who are serious about investments and want to increase their capital. The basis of
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   est un EA de scalping agressif. Il utilise principalement les bandes de Bollinger et l'indicateur Parabolic SAR , qui détecte rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille avec martingale en option , et peut ouvrir jusqu’à 15 positions en recouvrement avec multiplicateur de lots. Avec compteur de ticks , le bot n’est
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
Experts
Gegatrade Pro EA is a Cost Averaging System with a Sophisticated Algorithm. It is secured by a built-in “ News WatchDog ” system that suspends trading during news events. Trading Strategy Gegatrade Pro EA is based on the fact that most of the time the price usually moves between the upper and lower boundaries of the trading channel. Basing on this fact, Gegatrade Pro places its first trade, assuming that the price is going to return to its average value and take the profit which is defined. If
Cloud 9
Mr Luke Rory Samuel Watson
Experts
After months of hard work and development, we are delighted to release Cloud 9 into the MQL4 MarketPlace! Cloud 9 is a unique fully-automated trend robot designed to work on a variety of currency pairs. It utilizes moving averages and a complex theory of the ichimoku cloud, catching strong trends in currency markets.  Historically, manual traders have lacked patience and discipline. Cloud 9 has no such problem. It scan the markets 24/5 searching for its specific entries without any need for huma
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Experts
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
C'est un conseiller ordinaire travaillant sur le système martingale. Expose les ordres en fonction de l'intersection du prix moyen. Ici, il faut dire que le cours de clôture avec un bénéfice après l'ouverture du deuxième et des ordres suivants, par exemple, sur la vente est mesurée en points et ne compte pas. C'est-à-dire que vous devrez vous-même chasser le conseiller dans le testeur de stratégie et préparer ses paramètres correctement à l'une ou l'autre paire de devises, etc. courtier. extern
Magic Flash
Ho Wai Kee
Experts
Magic Flash is going to be a strong investent weapon for you.  Follow your established personal settings.  This EA can be turned into a fast and efficient but relatively high-risk EA,  it can also become a medium or low risk but slower profit.  High growth in a short period of time when in the right market conditions.  But if the market conditions are not right, the "Martingale Stop Loss" function to decisively leave the scene.  This EA is very varied and malleable.  This EA is built on the Sc
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Gold Miner MT4 Pro
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
My  Expert Advisor  trade  Gold  (XAUUSD) on M5  time frame, Base on very special  hedging  strategy and it take a along time to test. Recommend broker: Exness (Zero account,  spread = 0 ) and use VPS,  Min deposit: from 200 usd. - From 200 usd to 1000 usd after 6 months (backtest but worthy to try). - Live signal: coming soon - No need to do any things, just run and take profit.
Algolution HK50
Kin Ching Chan
Experts
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the HK50 Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users ma
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experts
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
EAs Holder
Dimitri Nepomniachtchi
Experts
EA's HOLDER - Gérez plusieurs robots de trading sous contrôle total HOLDER d'EA est un système avancé pour les traders qui les aide à gérer efficacement plusieurs robots de trading (EA). Avec le programme, vous pouvez répartir vos robots sur des comptes virtuels distincts et configurer des risques individuels et des paramètres de trading pour chacun. Comment fonctionne le HOLDER d'EA ? HOLDER d'EA résout le problème clé des traders qui possèdent de nombreux robots de trading ou souhaitent les
OGNSFA system
Sirojiddin Nosirov
Experts
Live signal: https: // www.mql5.com/en/signals/1809948?source=Site Fully automated Expert Advisor OGNSFA system . The Expert Advisor works on the basis of neural networks. There is a possibility of choosing a fixed lot and an autolot. The EA has the ability to choose the trading time.  If you trade in 7 pairs, the system works normally with a minimum deposit of $ 5 000. You can use cent accounts. You will earn more if you use a broker with fewer spreads. Recommendations An ECN account with a
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Sunan Giri
Victor Adhitya
5 (2)
Experts
Sunan Giri EA by Victoradhitya Risk Disclosure : Futures, Forex, Stock, Crypto and Derivative trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. I am not responsible for any financial losses you may incur by using this EA! ea uses a no martingle strategy or martingale strategy depends on your set every trade always uses a hidden SL EA has back test for 5 years Minimum balance $1000
FREE
Sentalis Master Key PRO EA
Gary Clifford Townsend
Experts
Sentalis Master Key PRO EA is an advanced system that uses a complex algorithim that factors in over six built in custom indicators. It can be as easy or as complex as you the trader chose it to be. Sentalis Master Key EA is a result of   hundreds of hours of Forward Testing   on   all the Major Pairs   (GBPUSD; EURUSD; AUDUSD; USDJPY; USDCAD; USDCHF, and EURGBP. It is a fully automated and configurable , multi-currency Expert Advisor that   factors in real-time price trend ,   market strength
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experts
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Unstoppable Breakthrough
Pinjia Liu
1 (1)
Experts
Unstoppable Breakthrough   is a trading strategy designed specifically for gold trading (XAUUSD) in the financial markets. This strategy identifies potential trading opportunities based on market price behavior and the breakout of key price levels. The core of the strategy lies in accurately setting buy stop and sell stop orders, which automatically enter the market when gold prices break through these preset levels. Test Report: (Download XAUUSD 10 year Test report on fixed hands) Test Report:
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis