Tropic Pro

Tropic Pro est un bot fiable et polyvalent conçu pour vous offrir un rendement raisonnable avec une prise de risque mesurée. Ses deux indicateurs techniques (Bollinger et RSI) lui permettent d'ouvrir des positions optimales basées sur le volume et la tendance, tout en incorporant une stratégie de récupération de grille avec martingale en option. Les paramètres comprennent également le stop loss et la distance de position de la grille. Très simple d'utilisation, les entrées de Tropic Pro sont précises et prudentes.

Il est compatible FIFO (pour les brokers des États-Unis).

Veuillez noter qu’il est recommandé d’arrêter l’EA avant les grosses annonces.

Il est livré avec des paramètres pour plusieurs paires (AUDCAD, NZDCAD et AUDNZD), et il peut être adapté à encore plus de paires en forex. Capital minimum recommandé : 500 $/paire.

Le guide de configuration est disponible ici. Vous y trouverez l'URL à utiliser pour la clé API, les sets et d'autres outils que nous recommandons (filtre d'annonces et indicateur de drawdown).

Vous avez besoin d'un bon VPS? Voici le nôtre!

Vous pouvez également rejoindre mon groupe Telegram.

Produits recommandés
LimitGridEA Pro TestMode
Miss Sakunaa Kakhesuanworrasakul
Experts
LimitGridEA Pro – Smart & Clean Grid EA for Gold and Forex Trade confidently with a Buy/Sell Limit Grid System powered by technical filters, equity control, and a user-friendly interface. Key Features : Buy/Sell Limit Only – Structured order placement, no spamming, no chaos RSI + Bollinger Band Filters – Ensures entries happen only with clear technical signals Combined TP (per side) – Automatically closes all orders on each side when profit target is hit Average Price TP (opt
FREE
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Tribal EA
Roman Starostin
2 (2)
Experts
Tribal EA is the newest conservative trading Expert Advisor with a powerful order control filter, the development of which took the last six months. The EA does not use martingale, averaging or similar risky techniques. It always uses stop loss, tale profit and order closure based on additional filters. All appropriate settings are stored in the Expert Advisor code, so there is no need to download additional set files - you only need to attach the EA to recommended pairs. The settings are valid
Recovery Grip Meta 4
Marta Gonzalez
1 (1)
Experts
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Experts
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. Fixed Stoploss and Takeprofit = Safe. Win rate is 99%. ProfitFactor is over 5. One trade at a time. The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMet
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
Immortal
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:/
Folow The Trend
Hassan Ez Zahid
Experts
In the world of forex, I have always looked for ways that give us the possibility of profit despite the difficult conditions that the market is going through. Therefore, a new method had to be devised to profit in spite of the fact that the market was in a small amount. Therefore, I devoted all my time to creating a method based on quantitative analysis of forex, so that you trade away from the range. Which is considered the only obstacle that limits the possibility of knowing the right directi
Candles Power
Alexander Nikolaev
4.5 (2)
Experts
This adviser analyzes the candles, determines their strength and volume. It trades when there is a high probability of continuing a trend that has formed a little earlier (based on several candles, the number of which is adjustable). Has the ability to use several methods for analyzing the strength of movement by candlelight. Many options are customizable. Input parameters Lots  - lot size; MinProfitForAutoClose - automatic closing of a transaction upon a return signal when the profit in points
FREE
Finance Craft mt4
Ivan Simonika
Experts
The Finance Craft bot is suitable for everyone who was looking for a universal scalpel but cannot dwell on a specific product, because in all of them it notices flaws or does not understand the trading strategy. For those who fall into this category of searchers, there is good news - this bot is for you! In the description presented below, only essential information will be provided, and nothing superfluous. The first important point is that the bot works on both Netting and Hedging account typ
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Experts
«Smart Golden» est un produit conçu spécifiquement pour le marché de l'or, utilisant une stratégie de scalping. Et il n'utilise pas de méthodes de gestion telles que le Martingale, la grille ou la couverture. Nous utilisons des outils d'IA (apprentissage automatique) pour extraire des caractéristiques robustes des données historiques de l'or, qui sont ensuite directement encodées dans «Smart Golden». Comme nous ne nous entraînons pas en continu sur des données historiques spécifiques (surappren
Ai Core Breakout
Mr Nattawut Poochomchuen
Experts
Ai.CORE Breakout EA is a powerful and efficient trading tool designed to capitalize on daily breakout opportunities. It works by placing bidirectional pending orders based on the previous day's trading range, ensuring that these price levels remain untested before execution. This EA provides a wide array of trading behaviors, flexible position management options, and incorporates advanced modes like martingale and inverse martingale for enhanced performance. - REAL SIGNAL: Default Setting:  htt
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
Taurus Swing EA
Botond Ratonyi
Experts
Taurus is a high quality EA designed to be consistently profitable in the long run. Strategy: It is a Swing Trading Strategy that finds key turning points and trades them. It uses fix tight stop loss and dynamic TP to catch swings. It is working on the 7 best pairs for diverzification calculated by AI to maximize reliability and minimize DD.  EA works on the following Pairs:(set files in the comments) -- EURUSD H4(DEFAULT) -- AUDUSD H4 -- CADCHF H4 -- NZDCAD H4 -- AUDNZD H4 -- USDJPY H4 -- A
Velosity
Vladimir Khlystov
Experts
The Expert Advisor analyzes the rate of price change and opens positions in the direction of price movement when the speed sign changes. Then it accompanies the positions with a trawl, which also depends on the speed. That is, when the price growth SL SL is pressed closer, when the speed increases, respectively, further, allowing the price to gain weight and prevents from closing when the market noise. tp also moves higher when the speed changes. If necessary, you can enable the transfer func
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Big Player EA Nzdusd
Hulya Cinar
Experts
Big Player EA NZDUSD is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times.  Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Echo one tradeConfirm
Phongkrit Phattanawijak
4 (1)
Experts
Echo One: The provided robot is a result of several Test of trading many many strategies,various indicators of forecasting, To make the best decision for making profits in markets. By combining several strategies and algorithms in this robot, at changing each tick price, with the utmost precision and speed  Real account has been opened where it will be possible to analyze the entire history, as well as constantly, in real time, monitor all current results: https://www.mql5.com/en/signals/71523
FREE
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Experts
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experts
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
Datrada
Letiks Business Engineering
Experts
This Expert Advisor takes a look at the market each day and try to study the market direction using the candle formation at a specific time of that day, and based on its conclusions it places trades in opposite directions and wait for the market to trigger either (Buy or Sell) of the directions. Once a direction is triggered, it focuses on that trade until it hits its targets. As such, trades are one per time and runs until a complete predefined circle of profit or loss is reached before another
ProTradeBot
Vladislav Filippov
Experts
ProTradeBot is a fully automated trading advisor. The configuration of the advisor's program settings is based on the use of a safe trading strategy, which implies closing a trade when a positive progression of profitability of several points is achieved, which allows the buyer to minimize the leakage of funds from opening unprofitable trades. The Expert Advisor has special utilitarian macros and settings that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of profitability from trad
The king Hedging Forex
Samir Arman
Experts
Hello all The expert advisor is on my channel for those who want to buy or rent https://t.me/Arman_MT4 Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to
PackTrading
Andrey Shvecov
Experts
Fully automatic indicator - type trading expert . Entry into the market is based on the signals of two indicators . A distinctive feature of this expert Advisor is that it is possible to enter the market both as single positions and as a Pack of positions at the entry point . Entering with a bundle of positions makes it possible to " spread out " the entry point a little and allow several positions and bundles to enter the market at a more favorable price if the price goes against the direction
EA Mining Lots
Truong Vu Van
Experts
This EA is designed for mining lots. Open a buy sell order based on the timeframe M15 candle sticks. When the price goes over open order EA  keep opening orders against the price until the profit is positive and EA will close all orders and continue the new round.  Requirement -          Flatform: MT4 -          Symbol: XAUUSD. -          Time frame: M15 -          Minimum deposit: >1000$ -          Leverage: 1:500 and higher -          ECN broker -          Virtual Private Server hosting (VPS)
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
Le spécialiste HERMES est un robot pour Meta Trader dont l'objectif est de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ HERMES GOLD PRO INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. RECOMMANDATION D'UTILISATION SUR LA PÉRIODE : H1 HERMES a été développé pour fonctionner sur le métal américain XAUUSD (GOLD). HERMES est un Expert de longue date en SCALPING assertif, et ainsi, il peut rester 1,2,3 jours sans trader, selon la valeu
Limitless Arbitrage
Thomas Bradley Butler
Experts
Limitless Arbitrage est la version complète de Latency Arbitrage Pro :  https://www.mql5.com/en/market/product/10282 Limitless Arbitrage - Trading Systems - 12 November 2023 - Traders' Blogs (mql5.com) Le "Limitless Arbitrage" est un Expert Advisor sophistiqué conçu pour le trading d'arbitrage sur le marché des changes. Ce robot de trading de pointe est capable de surveiller simultanément plusieurs paires de devises, de détecter les disparités de prix entre elles et d'exécuter des transactio
Breakdown Velocity
Yurij Dumanskyy
Experts
Breakdown Velocity is a fully automated trading system, using which you'll never miss a trend or sharp price movement. The Expert Advisor uses custom indicators of trend growth and tick volume. Main Features Low drawdown! Built-in money management Tight stops Protection against high level of spread Protection against slippage (to minimize losses and maximize profits) Non-grid system Not arbitrage. Does not fit results with historical data The maximum loss is no more than 60 points for a 5-digit
Sunrise on mars MT4
Marta Gonzalez
Experts
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
Plus de l'auteur
Gator Scalper SAR
Charles Crete
Experts
Gator Scalper SAR   est un EA de scalping agressif. Il utilise principalement l'indicateur   Parabolic SAR   pour les renversements de tendance rapides et les   bandes de Bollinger   pour le support et la résistance. Ensemble ces indicateurs détectent rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Il intègre un   compteur de ticks   pour repérer l’emplacement optimal des ordres. U
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   est un EA de scalping agressif. Il utilise principalement les bandes de Bollinger et l'indicateur Parabolic SAR , qui détecte rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille avec martingale en option , et peut ouvrir jusqu’à 15 positions en recouvrement avec multiplicateur de lots. Avec compteur de ticks , le bot n’est
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis