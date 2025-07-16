Tropic Pro est un bot fiable et polyvalent conçu pour vous offrir un rendement raisonnable avec une prise de risque mesurée. Ses deux indicateurs techniques (Bollinger et RSI) lui permettent d'ouvrir des positions optimales basées sur le volume et la tendance, tout en incorporant une stratégie de récupération de grille avec martingale en option. Les paramètres comprennent également le stop loss et la distance de position de la grille. Très simple d'utilisation, les entrées de Tropic Pro sont précises et prudentes.

Il est compatible FIFO (pour les brokers des États-Unis).

Veuillez noter qu’il est recommandé d’arrêter l’EA avant les grosses annonces.

Il est livré avec des paramètres pour plusieurs paires (AUDCAD, NZDCAD et AUDNZD), et il peut être adapté à encore plus de paires en forex. Capital minimum recommandé : 500 $/paire.

Le guide de configuration est disponible ici. Vous y trouverez l'URL à utiliser pour la clé API, les sets et d'autres outils que nous recommandons (filtre d'annonces et indicateur de drawdown).

