SimSim 10 Strategy for Gold MT5

Ce robot de trading est conçu spécifiquement pour le trading d'or. Il comprend une douzaine de stratégies de trading, dont neuf sont basées sur des indicateurs standards et une utilise une méthodologie unique et exclusive. Chaque stratégie offre jusqu’à une centaine d’options pour ouvrir, fermer et maintenir une transaction pendant toute la durée de sa détention. Pour un trading rentable, l'utilisateur doit sélectionner des stratégies appropriées et définir la fréquence de génération de signaux de trading pour chacune d'entre elles. Le conseiller vous permet d'ouvrir soit une grande position, par exemple, avec un volume de 1,0 lot, soit plusieurs petites positions - jusqu'à une centaine de transactions avec un volume de 0,01 lot, et chacune d'entre elles peut être dirigée dans sa propre direction. Le trading en petits lots multidirectionnels est plus sûr et préférable.

La liste des stratégies est disponible dans les paramètres.
Si aucun signal n'est enregistré pour une stratégie particulière, celle-ci est automatiquement exclue de l'opération.
Les transactions sont ouvertes soit par un lot fixe, soit par un pourcentage de risque.
Calcul du lot : LOT = Lot maximum pour l'instrument * Pourcentage de risque / 100.

La version 1.4 a introduit le paramètre Pr_Fix, un pourcentage permettant de fixer les profits.
Si le montant des profits dépasse le pourcentage spécifié du solde du dépôt actuel, toutes les positions sont clôturées et le robot de trading continue de fonctionner.
Dans la version 1.5, le paramètre Pr_Fix, compris entre 1 % et 100 %, fixe un pourcentage du dépôt. S'il est supérieur à 100 %, il fixe le montant spécifié, par exemple 1 000 $.


Indicateur de l'auteur pour la stratégie n°10 SimSim Line KijunSen Plus MA MT5 SimSim Line KijunSen Plus MA MT4

Découvrez comment travaille l'expert, serveur VPS depuis décembre 2024 24h/24 et 7j/7.

Dépôt  Compte de couverture : MetaQuotes-Serveur de démonstration Connexion 88642678 Mot de passe investisseur : Inv123***

Ce robot de trading, conçu pour un travail délicat sur les comptes de couverture, révèle de manière inattendue son potentiel sur des comptes de compensation plus simples.

La procédure pour travailler avec le conseiller.

  1. Téléchargez la version démo de l'expert.
  2. Testez chaque stratégie séparément avec différentes tailles de dépôt et différents nombres de signaux.
  3. En fonction des résultats du test, prenez la décision d’ACHETER ou de PENSEZ à ACHETER.
Vous pouvez utiliser n’importe quel système pour travailler. Le nombre de signaux pour chaque système dépend également de vous.
N'oubliez pas que chaque signal est une transaction potentielle, donc le nombre total de signaux sélectionnés ne doit pas dépasser la limite de transaction de l'instrument.
L'expert n'ouvrira pas de transactions au-dessus de la limite, mais continuera à travailler.
Quelques fonctionnalités :
  • Non utilisé : grille et martingale
  • Dépôt minimum = 500 $ et le nombre de signaux pour la stratégie 1 ou 2 pas plus.
  • Augmentez le dépôt - vous pouvez également augmenter le nombre de signaux.
