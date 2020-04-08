AI Trend Pro Max MT4

Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading ne repinte pas, ne redessine pas et n'a pas de retard, ce qui le rend idéal tant pour le trading manuel que pour le trading algorithmique.

Le manuel utilisateur, les préréglages et le support en ligne sont inclus.

AI Trend Pro Max est un système de trading sophistiqué tout-en-un, conçu pour les traders à la recherche de précision, de puissance et de simplicité. Basé sur des années de développement à travers des indicateurs précédents, c'est la version la plus avancée à ce jour — équipée de plusieurs couches de signaux, de filtres professionnels et d'une interface utilisateur intelligente.

Que vous soyez un débutant ou un trader professionnel, AI Trend Pro Max vous donne tout ce dont vous avez besoin pour trader en toute confiance, quelles que soient les conditions du marché.

🔹 Stratégies principales et logique du système :

Moteur de signaux multicouche : combine le momentum de tendance, la force des prix, le volume, le RSI, les bandes de Bollinger et la logique de la couleur des bougies pour des entrées à haute probabilité.

Momentum de tendance : aide à confirmer si une tendance prend de la force ou s'affaiblit.

Force des prix : mesure la conviction derrière une tendance des prix, aidant à confirmer si une rupture ou un mouvement a un véritable momentum ou est susceptible de s'estomper.

Volume : agit comme une couche de confirmation pour la force et la fiabilité de chaque mouvement de prix.

RSI : détecte les conditions de surachat et de survente sur le marché, et sert de filtre pour éliminer les mauvaises transactions.

Bandes de Bollinger : utilisées comme filtre basé sur l'expansion et la contraction des prix pour éviter les ranges et les mouvements erratiques.

Stratégie de couleur des bougies :

Bougie verte = signal d'achat

Bougie rouge = signal de vente

Bougie violette = signal de faiblesse (indique une sortie possible ou une inversion)

Filtrage intelligent :

Filtre de SL et TP maximal

Taille maximale des bougies de signal

Logique BB et RSI pour éliminer les faux signaux

SL automatique et SL personnalisé :

Choisissez entre un stop loss automatique ou personnalisez-le manuellement pour chaque transaction

Deux niveaux de TP :

Affichage personnalisé des TP1 et TP2

Le panneau des statistiques suit le taux de réussite et le pourcentage de gains pour les deux niveaux

Sortie par couleur de bougie :

Une bougie violette apparaît après une bougie rouge ou verte pour suggérer une possible exhaustion de la tendance

Mode de signaux haute fréquence :

Optimisé pour des configurations de type HFT ou pour un trading actif à court terme

Trading journalier, swing et à long terme :

Performances élevées sur toutes les périodes et paires, y compris les principales paires de devises, l'or et les indices

📈 Interface utilisateur intelligente et analyse :

Panneau interactif :

Activez/désactivez les indicateurs avec des boutons à bascule

Modifiez les paramètres de l'indicateur directement depuis le graphique

Panneau des profits et des statistiques :

Affichage P/L en temps réel (transaction actuelle, historique, total)

Filtres de statistiques personnalisés basés sur les résultats des TP1/TP2

Affiche le nombre de transactions, le taux de réussite et le total de pips

Mécanisme de trailing stop :

Trailing stop visuel intégré avec affichage de ligne pointillée ou ligne pleine

Alertes :

Notifications par téléphone, email et bureau pour chaque signal

Alertes pour l'entrée, la sortie, SL, TP1 et TP2

Tampons pour l'intégration d'EA :

Prêt pour une utilisation avec Expert Advisor via les tampons de signal

Signaux réalistes :

Conçu pour les mouvements réels du marché, sans repaint ni backpaint

Les filtres évitent le bruit du marché, créant des configurations fiables

🌐 Fonctionnalités supplémentaires :

Section d'entrée entièrement personnalisable pour tous les filtres et indicateurs

Architecture sans repaint, sans redessin et sans délai

Parfait pour les défis des prop firms et les comptes professionnels

Prise en charge des courtiers ECN et à faible spread

Plusieurs modèles de graphiques et préréglages

Prise en charge de l'analyse multi-temps

📋 Paramètres recommandés :

Meilleurs timeframes : M30

Instruments : EURJPY

indicateur non repinté, indicateur de signal, indicateur de scalping forex, système de trading journalier, stratégie swing forex, indicateur trailing stop, signaux intelligents de bougies, filtre RSI, stratégie de Bandes de Bollinger, compatible avec Expert Advisor, signaux de tampon EA, trading haute fréquence, alertes sur téléphone, panneau de trading, système forex rentable, indicateur de renversement de tendance, stratégie de bougie violette, trailing stop, système forex multi-stratégie, indicateur sans délai, scanner de tendance, détecteur de tendance

AI Trend Pro Max — l'évolution ultime du trading de précision. Tradez plus intelligemment. Tradez plus fort.



