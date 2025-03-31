Sky Hit MT5

  • Robot de trading : précision et discipline dans chaque transaction

  • Le conseiller travaille selon la stratégie consistant à franchir le niveau de tendance et à suivre la tendance, en analysant des périodes de temps plus longues pour une précision maximale.





  • Paramètres par défaut pour les courtiers avec 2 décimales sur XAUUSD pour les courtiers avec 3 décimales, vous devez ajouter 0 dans les paramètres

  • SL 45200;
  • TP 45200;
  • Aucune perte 3600 ;
  • 11 000 à la traîne ;
  • S'il est nécessaire d'augmenter le lot à Lot 0,1 ;       il faut alors augmenter la valeur à TotalProfitToClose 100 ;
  • Avantages :

  • Stop loss fixe - contrôle strict des risques dans chaque transaction.
  • Trailing stop - prise de bénéfices automatique lorsque le marché évolue en votre faveur.
  • Clôture par bénéfice total - réalisation du bénéfice cible en unités de dépôt.
  • Simplicité, fiabilité et stabilité sont vos clés pour un trading en toute confiance

  • Période M30

  • Paire de trading XAUUSD

  • Paramètres

  • Lot 0,01;                                                                              Beaucoup
  • SL 4520;                                                                               Stop Loss
  • TP 4520;                                                                              Prendre des bénéfices
  • NoLoss 360 ;                                                                         Seuil de rentabilité
  • À la traîne 1100;                                                                   À la traîne
  • Propagation maximale 550 ;                                                  MaxSpread
  • Bénéfice total à clôturer 10 ;                                                Bénéfice total à clôturer
  • Facteur d'augmentation 1,5 ;                                                facteur d'augmentation
  • MA_Période 230;                                                                   M.A.


clonr
28
clonr 2025.04.08 14:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

krom_cz
28
krom_cz 2025.04.03 07:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis