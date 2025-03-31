Sky Hit MT5
- Experts
- Salavat Yulamanov
- Version: 1.0
- Activations: 5
- Robot de trading : précision et discipline dans chaque transaction
- Le conseiller travaille selon la stratégie consistant à franchir le niveau de tendance et à suivre la tendance, en analysant des périodes de temps plus longues pour une précision maximale.
- Paramètres par défaut pour les courtiers avec 2 décimales sur XAUUSD pour les courtiers avec 3 décimales, vous devez ajouter 0 dans les paramètres
- SL 45200;
- TP 45200;
- Aucune perte 3600 ;
- 11 000 à la traîne ;
- S'il est nécessaire d'augmenter le lot à Lot 0,1 ; il faut alors augmenter la valeur à TotalProfitToClose 100 ;
- Avantages :
- Stop loss fixe - contrôle strict des risques dans chaque transaction.
- Trailing stop - prise de bénéfices automatique lorsque le marché évolue en votre faveur.
- Clôture par bénéfice total - réalisation du bénéfice cible en unités de dépôt.
- Simplicité, fiabilité et stabilité sont vos clés pour un trading en toute confiance
- Période M30
- Paire de trading XAUUSD
- Paramètres
- Lot 0,01; Beaucoup
- SL 4520; Stop Loss
- TP 4520; Prendre des bénéfices
- NoLoss 360 ; Seuil de rentabilité
- À la traîne 1100; À la traîne
- Propagation maximale 550 ; MaxSpread
- Bénéfice total à clôturer 10 ; Bénéfice total à clôturer
- Facteur d'augmentation 1,5 ; facteur d'augmentation
- MA_Période 230; M.A.
