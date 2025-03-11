BTC Breezy

First Ever Truly Crypto Trader

Rencontrez le Changeur de Jeu: Breezy

Imaginez un EA qui fait plus que simplement placer des transactions—il gère stratégiquement chaque ordre pour un meilleur contrôle des risques. Breezy est conçu pour exceller sur des marchés volatils, s'adaptant rapidement aux mouvements de prix. Il présente une approche unique où il divise chaque position en plusieurs ordres plus petits, chacun avec des niveaux de prise de profit personnalisés, permettant une gestion précise des bénéfices et des risques.

Qu'est-ce qui le rend spécial?

Entrées de Support et de Résistance: Utilise des niveaux de support et de résistance soigneusement identifiés pour trouver des points d'entrée précis, maximisant les opportunités dans les zones de prix clés.

Négociation Adaptative: Ajuste la taille des transactions en fonction des conditions du marché, aidant à optimiser les résultats durant différentes phases du marché.

Comment ça fonctionne?

Breezy est conçu pour analyser l'action des prix autour des niveaux de support et de résistance. Lorsqu'une transaction est déclenchée près de ces zones critiques, l'EA divise l'ordre en parties plus petites. Cette approche permet des sorties plus fluides à mesure que chaque portion atteint son objectif, aidant à sécuriser les bénéfices et à réduire le risque des inversions soudaines du marché. C’est idéal pour les traders qui veulent des entrées et sorties précises à des points de prix importants.

Résultats Prouvés

Les données de test rétroactif montrent des performances constantes, avec un accent sur l'identification des inversions et des cassures aux niveaux de support et de résistance. Les utilisateurs ont trouvé la fonction de division des ordres bénéfique pour ajuster le comportement de l'EA selon leur appétit pour le risque, conduisant à une croissance régulière du compte.

Configuration Simplifiée

No complicated settings—just load Breezy on your BTCUSD(Bitcoin) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Conseils Importants: Graphique Unique Seulement: Pour éviter des transactions superposées, assurez-vous que Breezy est attaché à un seul graphique.

Pour éviter des transactions superposées, assurez-vous que est attaché à un seul graphique. Contactez le Support: Besoin d'aide? Obtenez des conseils sur l'optimisation de l'EA pour s'adapter à votre style de trading.

