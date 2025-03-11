BTC Breezy

1.4

First Ever Truly Crypto Trader


OFFRE LIMITÉE:

  • Obtenez la meilleure offre avant que le prix n'augmente!
  • Prix final: 990$

Rencontrez le Changeur de Jeu: Breezy

Imaginez un EA qui fait plus que simplement placer des transactions—il gère stratégiquement chaque ordre pour un meilleur contrôle des risques. Breezy est conçu pour exceller sur des marchés volatils, s'adaptant rapidement aux mouvements de prix. Il présente une approche unique où il divise chaque position en plusieurs ordres plus petits, chacun avec des niveaux de prise de profit personnalisés, permettant une gestion précise des bénéfices et des risques.

Qu'est-ce qui le rend spécial?

  • Système de Division Personnalisable: Contrôlez comment les ordres sont divisés pour une gestion des risques sur mesure. Chaque segment peut être ajusté pour répondre aux différentes conditions du marché.
  • Entrées de Support et de Résistance: Utilise des niveaux de support et de résistance soigneusement identifiés pour trouver des points d'entrée précis, maximisant les opportunités dans les zones de prix clés.
  • Négociation Adaptative: Ajuste la taille des transactions en fonction des conditions du marché, aidant à optimiser les résultats durant différentes phases du marché.

Comment ça fonctionne?

Breezy est conçu pour analyser l'action des prix autour des niveaux de support et de résistance. Lorsqu'une transaction est déclenchée près de ces zones critiques, l'EA divise l'ordre en parties plus petites. Cette approche permet des sorties plus fluides à mesure que chaque portion atteint son objectif, aidant à sécuriser les bénéfices et à réduire le risque des inversions soudaines du marché. C’est idéal pour les traders qui veulent des entrées et sorties précises à des points de prix importants.

Résultats Prouvés

Les données de test rétroactif montrent des performances constantes, avec un accent sur l'identification des inversions et des cassures aux niveaux de support et de résistance. Les utilisateurs ont trouvé la fonction de division des ordres bénéfique pour ajuster le comportement de l'EA selon leur appétit pour le risque, conduisant à une croissance régulière du compte.

Configuration Simplifiée

No complicated settings—just load Breezy on your BTCUSD(Bitcoin) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Conseils Importants:

  • Graphique Unique Seulement: Pour éviter des transactions superposées, assurez-vous que Breezy est attaché à un seul graphique.
  • Contactez le Support: Besoin d'aide? Obtenez des conseils sur l'optimisation de l'EA pour s'adapter à votre style de trading.

Ne tardez pas—procurez-vous votre copie avant que le prix n'augmente à 990$! Déverrouillez le pouvoir d'une gestion avancée des ordres et prenez le contrôle de votre parcours de trading.

Filtrer:
mh888
706
mh888 2025.05.02 14:39 
 

Scam product. Backtest results are fake. Real trading results are all different to backtests

Miss Chahana Ibrahim
630
Réponse du développeur Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:23
There is nothing faked. A new version is coming with a lot of improvements. Please send a message! We will fix it together
Guilherme Jose Mattes
2667
Guilherme Jose Mattes 2025.04.17 23:25 
 

Not good as backtest

Miss Chahana Ibrahim
630
Réponse du développeur Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:23
Send me a DM if possible. We can solve your issue. Also a big update is on the way
John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2025.04.14 18:22 
 

All the author says is, 'an update is coming'. This EA is a waste of money. 5 trades, all losses. I was told an update is coming for three weeks, but it hasn't happened. EA definitely needs a spread filter. BTC spreads are 5000+ right now. No Scalping system can overcome spreads this high. Typical for the MQL market, this EA has fake back-test results.

Miss Chahana Ibrahim
630
Réponse du développeur Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Please send me a private message. The new update has fixed a lot of issues!
Leonstevey20
327
Leonstevey20 2025.03.24 18:07 
 

The EA looks promising, so far great trades on demo, i was skeptical initially since the developer was unresponsive but it appears she was involved in an accident, wishing her a quick recovery, i will keep monitoring and continue to review the performance as we go, so far so good.

Update: the EA has few trades lately but again when it gets one it ends in a loss, i have to reduce my ratings unless the developer fixes issues, i also think trailing stop might help, until then i will continue to monitor it on demo to see if the strategy works in the current markets.

Miss Chahana Ibrahim
630
Réponse du développeur Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Thank you very much
Michael 888
413
Michael 888 2025.03.15 21:26 
 

EA is working good in the backtest not in live trading environment.There is too many losing trades,have also some winners but account is overall in loss.

Miss Chahana Ibrahim
630
Réponse du développeur Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Please send me a private message. The new update has fixed a lot of issues! I can guide you through this
Répondre à l'avis