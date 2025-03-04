Wind Rose Prop Firm mt5 eurusd keltner channel





EXPERT for PROP FIRM - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour être utilisé dans le cadre d'un challenge prop firm.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies KELTNER CHANNEL et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un objectif et un stop loss fixes définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (EURUSD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (EURUSD) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (EURUSD), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for PROP FIRM - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Numéro magique,

[#02] Solde de départ du compte,

[#03] Mode d'opération (Agressif/Modéré/Conservateur),

[#04] Fixed Lot (ON-true/OFF-false),

[#05] Lot fixe,

[#06] Commentaire.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - KELTNER CHANNEL - par Chester W. Keltner et Linda Bradford Raschke





Le canal de Keltner se compose de trois lignes distinctes. La ligne centrale est une moyenne mobile exponentielle (EMA) du prix et est similaire à la ligne centrale originale de Keltner. Les autres lignes sont placées au-dessus (la bande supérieure) et au-dessous (la bande inférieure) de l'EMA et sont généralement fixées à deux fois l'Average True Range (ATR).

L'EMA est généralement collectée sur 20 périodes, contrairement à la moyenne mobile initiale de Keltner sur 10 jours. Les formules de calcul seront examinées en détail plus loin, mais les bandes supérieure et inférieure s'étendent et se contractent en fonction de la volatilité.

Il est courant que la plupart des actions se déroulent entre les bandes supérieure et inférieure (connues sous le nom de canal), de sorte que toute activité anormale sera examinée de près, car elle représente probablement des changements de tendance ou un phénomène plus important.

La direction ou l'angle du canal permet d'identifier la direction des tendances ; lorsque le canal est orienté vers le haut, le prix est à la hausse, et lorsque le canal est orienté vers le bas, le prix est à la baisse.





DIRECTION DE LA TENDANCE

Si le vecteur de pente du canal est descendant, la tendance générale est à la baisse. Il y a une forte probabilité que le cours atteigne un nouveau point bas, plus bas que le précédent. La chute des prix devrait se poursuivre. Si le vecteur de pente du canal est ascendant, la tendance générale est à la hausse. Dans ce cas, il est avantageux d'envisager des positions d'achat, car le prix est susceptible d'augmenter et d'atteindre un nouveau sommet supérieur au précédent.





LE MARCHÉ EST PLAT

Si les lignes du canal n'ont pas de vecteur de pente prononcé et sont orientées horizontalement, cela signifie que le marché évolue dans une fourchette (un plat). Dans ce cas, il est profitable de travailler à partir des limites du range : vendre à partir du haut, acheter à partir du bas ; et clôturer les positions sur la ligne médiane, ou sur la bordure opposée du canal.





LA TENDANCE DEVRAIT SE POURSUIVRE

La forte probabilité que la tendance se poursuive est indiquée par un fort mouvement des prix, qui conduit à un dépassement de la limite supérieure ou inférieure du canal.





UNE CORRECTION EST PROBABLE

La probabilité d'une correction - un mouvement contraire à la tendance principale - est indiquée par l'incapacité des acheteurs ou des vendeurs à franchir la limite supérieure ou inférieure du canal pendant une longue période. Dans l'exemple ci-dessous, une telle zone est mise en évidence par un rectangle rose en pointillés.





RETOUR DANS LE CANAL

Une déviation extrême des prix conduisant à une sortie profonde du canal indique généralement un retour dans le canal à l'avenir. De tels mouvements doivent être exploités avec prudence. Confirmez le point d'entrée par un support ou une résistance horizontale.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



