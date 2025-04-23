SnD Precision Grid Pro

Un Expert Advisor (EA) intelligent mettant en œuvre une stratégie complexe combinant divers indicateurs techniques, notamment la Moyenne Mobile, le RSI, le MFI, l’ATR, le Parabolic SAR, ainsi que 3 indicateurs personnalisés. Cet EA adopte une approche complète basée sur le Smart Money Concept (SMC) et la méthodologie Inner Circle Trader (ICT), en se concentrant sur le trading à l’intérieur des zones d’offre et de demande pendant chaque session de marché (Asie, Londres et New York).

Le système utilise une structure multi-unité de temps, avec les unités de temps supérieures pour la confirmation de tendance et les unités inférieures pour l’exécution et la gestion des positions en couches.

Comme mesure de sécurité supplémentaire, l’EA inclut une fonction de clôture automatique de toutes les positions en cas de cassure importante en dehors des zones d’offre et de demande définies, afin d’éviter une perte excessive ou un drawdown important.

Utilisez toujours la version originale, jamais une version piratée. Les versions piratées ne garantissent pas les mêmes résultats et l’authenticité du système ne peut être assurée.