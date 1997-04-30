TIO Hedge Algorithm MT5

TIO Hedge Algorithm - Советник работает по хеджирующему авторскому алгоритму. Советник не пытается предсказать куда пойдет рынок, а зарабатывает на любом движении. Советник можно настроить на любой инструмент.

Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender

Настройки

  • Take Profit  - тейк профит в пунктах
  • Start lot - стартовый лот;
  • Point order step - шаг между ордерами
  • Minimal profit for close grid - минимальный профит при закрытии серии ордеров
  • Magic Number - серийный номер ордеров, по которому советник отличает свои ордера

Для покупателей есть закрытая группа в телеграмм. Пишите для добавления вас.


Потенциальные риски:

  • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
  • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
  • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.


Produits recommandés
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! RSI Grid est basé sur les conditions de surachat et de survente RSI et ouvre une grille lorsque le commerce est du côté perdant du marché. Le RSI fournit aux traders techniques des signaux sur la dynamique des prix haussière et baissière, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d'un actif. Un actif est
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Grid Balance
Tan Au Phuong
3 (2)
Experts
Stratégie de Trading Automatisée par Grille Grid Balance EA est un outil de trading en grille puissant et hautement personnalisable, développé en MQL5 . Il ouvre automatiquement des ordres d’achat et de vente, définit un take-profit individuel pour chaque trade et clôt toutes les positions dès que l’objectif global de profits est atteint, rationalisant ainsi l’ensemble du processus de trading automatisé. C’est un assistant fiable pour le grid trading nécessitant efficacité et discipline. Obtenez
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Aurum Synergy
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Aurum Synergy – The Dual-Engine Trend Master for XAUUSD (Gold) Aurum Synergy is a sophisticated, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor designed to methodically capitalize on prevailing trends in the XAUUSD (Gold) market. We believe in quality over quantity, focusing on capturing high Risk-Reward Ratio (RR) trades by riding sustained trends. Live signal MT5 :   Click Here Usage Recommendations: Symbol:  XAUUSD Timeframe:  Attach to the H1 chart. Leverage:  A leverage of 1:100 or higher is reco
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA est un conseiller expert entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour atteindre une efficacité maximale avec un risque minimal. Il utilise des algorithmes avancés pour analyser les modèles de chandeliers et filtrer les signaux à l'aide de moyennes mobiles (MA). Golden Scalper EA combine une analyse puissante avec des paramètres flexibles, ce qui en fait un outil indispensable pour les traders de tous niveaux. Avantages de Golden Scalper EA Analyse avancée des modèles d
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
Experts
Quantum AI Scalper Why Quantum AI Scalper? The financial markets move at the speed of light— Quantum AI Scalper is your edge. Built with cutting-edge machine learning algorithms, this MetaTrader 5 indicator scans trends in real-time, executes precision scalping signals, and adapts to market shifts faster than humanly possible. Whether you’re chasing pips on USDJPY or riding volatile breakouts, Quantum AI turns complexity into opportunity. Key Features : AI-Powered Trend Analysis : Detects em
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Simplifié Prix de lancement : Seulement 50 $ (le prix augmentera à chaque achat – verrouillez votre copie dès aujourd’hui !) Le Smart Breakout Zones EA est un système de trading entièrement automatisé du London Breakout, conçu pour les traders qui recherchent des opportunités régulières durant la session la plus volatile de la journée. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet EA vous apporte un avantage simple, professionnel et sans stress. Pourquoi
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experts
Breakout Master Strategy is a precision-built, long-only Expert Advisor that capitalizes on bullish breakouts across indices and commodities like Gold . It’s the actual engine running behind the publicly tracked Darwinex strategy EWLT — real money, real results , and now available for automation on your MetaTrader 5 terminal. This is not a grid or martingale EA. It’s a rules-based strategy based on price action and momentum , designed for traders who value consistency, risk control , and transpa
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (333)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.5 (8)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.97 (30)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoignez une communau
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
Syna
William Brandon Autry
5 (5)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinan
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.15 (27)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.83 (6)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (104)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
Experts
Prix : 404 $ -> 505$ Signal: ENIX XAUUSD Signal: ENIX  USDJPY ENIX mt5 – Adaptation Multicouche du Marché + Moteur Quantitatif Hybride (HQE) ENIX mt5 est un système de trading entièrement automatisé de nouvelle génération, basé sur la recherche et l’expérience de son prédécesseur, tout en introduisant une approche hybride entièrement nouvelle pour l’analyse du marché et l’exécution des ordres. Il combine logique quantitative, analyse de la volatilité et apprentissage automatique dans un systè
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
Pourquoi choisir un bot de trading sans compte de signaux pour le suivi ? Suivi des trades en direct :   Compte principal  |  Compte secondaire  | Canal officiel AOT  Cet EA est adapté aux défis de firmes prop et aux comptes de trading personnels, en combinant outils analytiques et fonctionnalités de gestion des risques pour soutenir votre trading. AOT MT5 EA de trading multi-symboles : AOT est un EA conçu pour assister le trader en utilisant une IA avancée pour l'analyse de marché sur 16 pa
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (27)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.62 (37)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Plus de l'auteur
TIO Experience
Ihar Tsitou
Indicateurs
Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов. Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы. Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без. Для Бинарных опционов просто время экспирации.  В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.  Можно настроить расписание работы. Можно н
FREE
TIO Minecraft
Ihar Tsitou
Indicateurs
Это инструмент для проверки сторонних стрелочных индикаторов с выводом статистики на экран. Так же можно применить для них встроенные фильтры. Или можно вообще создать свою систему из одних только встроенных фильтров. Блок  ADX Включение   ADX   - вкл/выкл использование индикатора   ADX   ( Average   Directional   Movement   Index ); Период   - период используемого индикатора; Уровень   - сигнальный уровень для используемого индикатора; Тип цены   - тип цены для используемого индикатора; Блоки 
FREE
TIO Oscillator
Ihar Tsitou
Indicateurs
TIO Oscillator - Индикатор собственной разработки, показывающий каждую минуту значения от  М1, М5, М15, М30, Н1, Н4. При превышении критических уровней, например 80 и 20, на всех таймфреймах, мы имеем сильный сигнал на разворот движения.  В индикаторе есть 4 режима подсчета средних значений. Подберите уровни и режимы под свой стиль торговли. Как и все индикаторы, он не Грааль. Это лишь помощник для вашей Торговой Стратегии.
FREE
TIO No Limits
Ihar Tsitou
5 (1)
Experts
TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться. Советник торгует на 18 валютных парах! Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Experts
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD, USDCAD , EURUSD, GBPUSD и др. Новые настройки под новые пары будут периодично выкладываться в Обсуждении.  Но вам лучше изучить большую и подробную инструкцию, если вы хотите работать как профи и успешно зарабатывать, а не терять деньги на любительский советник
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Experts
Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения. Файлы настроек  + Тесты для всех покупателей в закрытой группе! Мы имеем: 1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Clos
Gold Level 1
Ihar Tsitou
Experts
Символ XAUUSD Timeframe (период) M5 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Первого уровня. Мониторы my.roboforex
Gold Level 2
Ihar Tsitou
Experts
Символ XAUUSD Timeframe (период) M15 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Второго уровня. Мониторы my.robofore
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis