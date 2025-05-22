SimSim Arrow Ichimoku MT5
- Indicateurs
- Aleksandr Tyunev
- Version: 1.1
- Mise à jour: 26 mai 2025
- Activations: 9
SimSim Arrow Ichimoku est un indicateur standard "Ichimoku Kinko Hyo", mais une version en forme de flèche.
Version pour MetaTrader 4
L'indicateur génère les signaux 1 et 2.
- La ligne Kijun-sen croise la ligne de prix.
- La ligne Kijun-sen croise la ligne Tenkan-sen
Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement.
Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable.
Cependant, son objectif secondaire est de servir de fournisseur de signaux pour l'utilitaire « CONTROL DEAL ».
La symbiose entre l'indicateur et cet utilitaire vous permet non seulement de voir le signal, mais également de conclure une transaction en fonction de celui-ci.
Si vous souhaitez travailler efficacement avec ces signaux, téléchargez l'utilitaire gratuit : SimSim Control Deal MT5.
Paramètres de l'indicateur uniquement pour travailler avec « CONTROL DEAL »
- Sélection des paramètres d'ouverture des transactions :
- Pas d'offres, offres d'achat et de vente, offres d'achat uniquement, offres de vente uniquement
- Barre de départ pour le calcul de l'indicateur d'ouverture de transaction. Le numéro de barre de départ par défaut pour l'ouverture d'une transaction = 1.
- Liste des périodes de temps pour le fonctionnement de l'indicateur.(60,H4,D1...). Liste des intervalles de temps pour les signaux à partir desquels les transactions seront ouvertes.
Liste complète des indicateurs de la série "SimSim ARROW".
- SimSim ARROW CCI
- SimSim ARROW ADX
- SimSim ARROW BEARPower
- SimSim ARROW BULLSPower
- SimSim ARROW 2MA
- SimSim ARROW MACD
- SimSim ARROW RSI
- SimSim ARROW Stochastic
- SimSim ARROW Momentum
- SimSim ARROW KijunSen Plus MA
- SimSim ARROW Simple Signal
- SimSim ARROW Ichimoku