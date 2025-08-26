EA Algo Trader Advanced pour MetaTrader 5

Automatisation Intelligente et Flexible pour votre Trading – Compatible avec les Comptes Netting et Hedging

Algo Trader Advanced est un Expert Advisor complet, conçu pour les traders recherchant efficacité, contrôle et flexibilité totale dans leurs opérations.

Développé pour le Forex, les Indices, les Actions, les Cryptomonnaies et la B3, il combine stratégies configurables, gestion avancée du risque et exécution automatique dans un seul système.

Automatisation Intelligente

Exécutez des stratégies avancées automatiquement sur n’importe quel marché, sans rester collé devant l’écran.

Personnalisation Totale

Configurez les indicateurs, filtres et stratégies selon votre style de trading, avec une liberté totale d’ajustement.

Gestion Avancée du Risque

Protégez votre capital grâce au Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Stop Progressif, Hedge, Compensation de Profits, Objectifs Quotidiens, Clôtures Partielles et bien plus encore.

Multi-Marchés

Tradez différentes classes d’actifs avec efficacité et flexibilité à l’aide d’un seul EA.

Fonctionnalités Principales

🔹 Indicateurs Techniques

Combinez plusieurs unités de temps et stratégies pour identifier les opportunités :

Tendance : Moyennes Mobiles, Ichimoku, ADX, Parabolic SAR

Renversement : Fibonacci, RSI, Stochastique, MACD

Marché Latéral : Bandes de Bollinger, RSI, Stochastique

🔹 Gestion du Risque

Stop Loss et Take Profit automatiques

Trailing Stop et clôture programmée

Stop Progressif pour réduire les positions en cas de pertes

Objectifs quotidiens de gains ou pertes

Clôtures partielles pour sécuriser les profits

Compensation de Profits et Martingale contrôlée

Hedge automatique configurable

Limites de Spread et de Swap pour éviter des coûts excessifs

🔹 Entrées Manuelles et Automatiques

Lots fixes, automatiques ou proportionnels au solde

Entrées manuelles avec gestion automatique de la sortie

Opérations multi-actifs sur plusieurs paires et instruments simultanément

🔹 Panneaux Visuels

Panneau général des profits, pertes, swaps et marges

Ratio des lots et solde des positions

Coûts en temps réel : spread, swap et drawdown

Détection automatique des plus hauts et plus bas historiques

Direction et variation des dernières bougies

Lignes TP et SL visibles sur le graphique

Panneau Panorama (multi-actifs) et Panneau d’Exposition (lots et positions)

🔹 Stratégie Hauts et Bas

Identification des zones critiques de renversement

Blocage des trades opposés

Entrées autorisées uniquement à des niveaux extrêmes

🔹 Filtres et Alertes

Restriction par dates, heures et sessions

Notifications automatiques dans MetaTrader, sur mobile ou par e-mail

Alertes de risque pour le drawdown et la marge critique

🔹 Contrôle du Temps et des Bougies

Définissez des fenêtres de trading par heure ou par jour de la semaine

Analysez la force et la direction des bougies pour éviter les marchés neutres

Téléchargez dès maintenant sur MQL5 et testez gratuitement Algo Trader Advanced.

Automatisez vos opérations avec efficacité, sécurité et un EA totalement configurable pour tout style de trading.



