Algo Trader Advanced

EA Algo Trader Advanced pour MetaTrader 5

Automatisation Intelligente et Flexible pour votre Trading – Compatible avec les Comptes Netting et Hedging

Algo Trader Advanced est un Expert Advisor complet, conçu pour les traders recherchant efficacité, contrôle et flexibilité totale dans leurs opérations.
Développé pour le Forex, les Indices, les Actions, les Cryptomonnaies et la B3, il combine stratégies configurables, gestion avancée du risque et exécution automatique dans un seul système.

Automatisation Intelligente
Exécutez des stratégies avancées automatiquement sur n’importe quel marché, sans rester collé devant l’écran.

Personnalisation Totale
Configurez les indicateurs, filtres et stratégies selon votre style de trading, avec une liberté totale d’ajustement.

Gestion Avancée du Risque
Protégez votre capital grâce au Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Stop Progressif, Hedge, Compensation de Profits, Objectifs Quotidiens, Clôtures Partielles et bien plus encore.

Multi-Marchés
Tradez différentes classes d’actifs avec efficacité et flexibilité à l’aide d’un seul EA.

Fonctionnalités Principales

🔹 Indicateurs Techniques
Combinez plusieurs unités de temps et stratégies pour identifier les opportunités :

  • Tendance : Moyennes Mobiles, Ichimoku, ADX, Parabolic SAR

  • Renversement : Fibonacci, RSI, Stochastique, MACD

  • Marché Latéral : Bandes de Bollinger, RSI, Stochastique

🔹 Gestion du Risque

  • Stop Loss et Take Profit automatiques

  • Trailing Stop et clôture programmée

  • Stop Progressif pour réduire les positions en cas de pertes

  • Objectifs quotidiens de gains ou pertes

  • Clôtures partielles pour sécuriser les profits

  • Compensation de Profits et Martingale contrôlée

  • Hedge automatique configurable

  • Limites de Spread et de Swap pour éviter des coûts excessifs

🔹 Entrées Manuelles et Automatiques

  • Lots fixes, automatiques ou proportionnels au solde

  • Entrées manuelles avec gestion automatique de la sortie

  • Opérations multi-actifs sur plusieurs paires et instruments simultanément

🔹 Panneaux Visuels

  • Panneau général des profits, pertes, swaps et marges

  • Ratio des lots et solde des positions

  • Coûts en temps réel : spread, swap et drawdown

  • Détection automatique des plus hauts et plus bas historiques

  • Direction et variation des dernières bougies

  • Lignes TP et SL visibles sur le graphique

  • Panneau Panorama (multi-actifs) et Panneau d’Exposition (lots et positions)

🔹 Stratégie Hauts et Bas

  • Identification des zones critiques de renversement

  • Blocage des trades opposés

  • Entrées autorisées uniquement à des niveaux extrêmes

🔹 Filtres et Alertes

  • Restriction par dates, heures et sessions

  • Notifications automatiques dans MetaTrader, sur mobile ou par e-mail

  • Alertes de risque pour le drawdown et la marge critique

🔹 Contrôle du Temps et des Bougies

  • Définissez des fenêtres de trading par heure ou par jour de la semaine

  • Analysez la force et la direction des bougies pour éviter les marchés neutres

Téléchargez dès maintenant sur MQL5 et testez gratuitement Algo Trader Advanced.
Automatisez vos opérations avec efficacité, sécurité et un EA totalement configurable pour tout style de trading.



