AlgoTrader Expousure Chart

Exposure Chart - Surveillance visuelle de l'exposition au marché dans MetaTrader 5

Exposure Chart est un outil essentiel pour les traders qui souhaitent visualiser en temps réel la répartition des lots et l'exposition au risque directement sur le graphique de MetaTrader 5.

Grâce à un graphique circulaire dynamique, il permet de suivre chaque actif négocié, facilitant ainsi la gestion de la diversification et permettant des ajustements rapides des stratégies d'allocation des actifs.

Principales fonctionnalités

Panneau visuel et personnalisable

Affiche un graphique circulaire interactif indiquant la proportion de lots négociés par actif.

Mise à jour automatique en temps réel, reflétant les changements de portefeuille à mesure que les positions sont ouvertes ou fermées.

Interface personnalisable, avec réglages des couleurs et de la taille du graphique pour une meilleure intégration dans la mise en page de MetaTrader 5.

Surveillance de l'exposition

Suit la répartition des actifs dans le portefeuille de manière claire et intuitive.

Identifie une concentration excessive sur un seul actif, facilitant ainsi la gestion des risques.

Compatible avec Forex, Actions, Indices, Cryptomonnaies et tous les autres actifs disponibles sur MetaTrader 5.

Intégration simple et configuration rapide

Installation facile : il suffit d'ajouter l'Expert Advisor à MetaTrader 5 et de le glisser sur le graphique souhaité.

Activation et désactivation rapide directement depuis le panneau de configuration.

Options avancées de personnalisation, incluant le réglage de la fréquence des mises à jour, la position sur l'écran et l'alignement du panneau.

Pourquoi choisir Exposure Chart ?

Visualisation intuitive de l'exposition au marché, sans avoir besoin de calculs manuels.

Idéal pour les traders manuels et automatisés qui ont besoin d'un contrôle visuel de la répartition des actifs.

Améliore la gestion des risques en aidant à maintenir un portefeuille plus équilibré.

Léger et efficace, sans impact sur les performances de la plateforme.

Téléchargez dès maintenant Exposure Chart sur MQL5 et prenez le contrôle total de votre exposition au marché dans MetaTrader 5.

Autres outils de la gamme Algo Trader

En plus de Exposure Chart, la gamme Algo Trader propose divers outils conçus pour optimiser et automatiser le trading sur MetaTrader 5, offrant une meilleure efficacité et un contrôle opérationnel.

Découvrez les autres produits de la gamme Algo Trader et développez vos stratégies de trading.