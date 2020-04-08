Acceleration Bar md
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
Barre d'accélération de l'indicateur Crypto_Forex pour MT4 - capable de détecter d'énormes tendances.
- L'indicateur "Barre d'accélération" est un outil très puissant pour le trading de tendance - l'influence du marché plat est minimisée.
- La barre d'accélération haussière (bleue) est une barre sur le graphique dont le maximum est supérieur au maximum des 5 barres précédentes et dont le minimum est inférieur au minimum des 5 barres suivantes.
- La barre d'accélération baissière (rouge) est une barre sur le graphique dont le minimum est inférieur au minimum des 5 barres précédentes et dont le maximum est supérieur au maximum des 5 barres suivantes.
- TRADING DE TENDANCE :
- Signal d'achat - lorsqu'il y a une séquence de 4 AccBars haussières sur le graphique.
- Signal de vente - lorsqu'il y a une séquence de 4 AccBars baissières sur le graphique.
- Avec des alertes PC, Mobile et Email.
