Acceleration Bar md

Barre d'accélération de l'indicateur Crypto_Forex pour MT4 - capable de détecter d'énormes tendances.





- L'indicateur "Barre d'accélération" est un outil très puissant pour le trading de tendance - l'influence du marché plat est minimisée.

- La barre d'accélération haussière (bleue) est une barre sur le graphique dont le maximum est supérieur au maximum des 5 barres précédentes et dont le minimum est inférieur au minimum des 5 barres suivantes.

- La barre d'accélération baissière (rouge) est une barre sur le graphique dont le minimum est inférieur au minimum des 5 barres précédentes et dont le maximum est supérieur au maximum des 5 barres suivantes.

- TRADING DE TENDANCE :

- Signal d'achat - lorsqu'il y a une séquence de 4 AccBars haussières sur le graphique.

- Signal de vente - lorsqu'il y a une séquence de 4 AccBars baissières sur le graphique.

- Avec des alertes PC, Mobile et Email.



