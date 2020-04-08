RVI with Dynamic OSB zones m

Indicateur Crypto_Forex "RVI avec zones dynamiques de surachat/survente" pour MT4, sans repeinture.





- L'indice de vigueur relative (RVI) lui-même est un indicateur de momentum technique qui est très utile sur les marchés de tendance.

- Il est idéal pour les entrées de vente à partir de la zone de surachat dynamique et les entrées d'achat à partir de la zone de survente dynamique.

- L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle période, mais il est particulièrement efficace sur les grandes périodes : D1, H4, H1, M30.

- Zone de surachat dynamique - au-dessus de la ligne rouge.

- Zone de survente dynamique - en dessous de la ligne verte.

- Avec alertes PC et mobiles.




