RVI with Dynamic OSB zones m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "RVI avec zones dynamiques de surachat/survente" pour MT4, sans repeinture.
- L'indice de vigueur relative (RVI) lui-même est un indicateur de momentum technique qui est très utile sur les marchés de tendance.
- Il est idéal pour les entrées de vente à partir de la zone de surachat dynamique et les entrées d'achat à partir de la zone de survente dynamique.
- L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle période, mais il est particulièrement efficace sur les grandes périodes : D1, H4, H1, M30.
- Zone de surachat dynamique - au-dessus de la ligne rouge.
- Zone de survente dynamique - en dessous de la ligne verte.
- Avec alertes PC et mobiles.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.