Cybrus AI MT4

Cybrus AI - XAUUSD EA


Cybrus AI est un système de trading automatisé méticuleusement conçu, spécialement conçu pour le trading de la paire XAU/USD (OR). La volatilité inhérente au trading de l'or exige une grande précision, une analyse complète et des stratégies de gestion des risques rigoureuses. Cybrus AI Expert Advisor intègre efficacement ces composants essentiels dans une solution de trading sophistiquée visant à optimiser les transactions sur l'or.

Cybrus AI intègre des stratégies intelligentes et adaptatives avec des fonctionnalités de pointe, telles que l'analyse multi-périodes et les ajustements de trading automatisés.


Le prix augmentera de 100 $ après chaque 5 exemplaires vendus, prix final 1200 $


Recommandations pour Cybrus AI

Titre Description
Symbole XAU/USD (OR)
Laps de temps M30
Capital minimum 100 $
Tirer parti de 1:20 - 1:500
Type de compte N'importe lequel
Courtier Tout (non compatible avec Exness)
VPS Recommandé mais pas indispensable


Principales caractéristiques de Cybrus AI

  • Réduction des pertes : Conçu pour réduire efficacement les risques et protéger votre capital.
  • Filtre d'actualités : Adoptez une attitude proactive en évitant les transactions lors des communiqués de presse importants, atténuant ainsi les risques potentiels.


Personnalisable et convivial

Cybrus AI est conçu pour être convivial, avec des paramètres par défaut adaptés aux nouveaux traders et garantissant une accessibilité à tous les niveaux de compétence. Pour les traders expérimentés, il permet une personnalisation détaillée des paramètres, y compris les niveaux de risque. Un manuel d'utilisation complet est fourni avec le logiciel.

Plus qu'une simple plateforme de trading, Cybrus AI est un partenaire fiable dans le domaine du trading de l'or. Que vous soyez novice ou expert en trading algorithmique, Cybrus AI offre une solution alliant flexibilité sur mesure, précision et protection du capital à long terme. En combinant des analyses avancées avec des stratégies éprouvées, cet outil vous permet de saisir des opportunités lucratives tout en maîtrisant les subtilités du marché de l'or.



