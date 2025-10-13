MadMax
- Experts
- Vasile Verdes
- Version: 25.10
- Mise à jour: 13 octobre 2025
- Activations: 13
Révolutionnez votre trading avec ce puissant EA de Scalping !
Cet Expert Advisor (EA) a été spécialement conçu pour les indices tels que DE40, US30 et d'autres principaux marchés d'indices. Il est l'outil ultime pour les traders recherchant des performances constantes sur des marchés à forte volatilité.
💡 Caractéristiques principales :
- Stratégie de suivi de tendance : Conçu pour identifier et suivre les tendances du marché avec précision.
- Code minimaliste pour une exécution ultra-rapide : Optimisé pour une exécution éclair, sans graphiques ou panneaux inutiles, même pendant les périodes de forte volatilité.
- Paramètres hautement personnalisables : Adaptez l'EA à votre style de trading et à votre appétit pour le risque.
- Résultats de backtest éprouvés : Un backtest court démontrant ses performances sur une courte période est inclus.
📈 Tradez là où cela compte :
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez cet EA avec des brokers offrant des spreads minimaux, maximisant ainsi votre efficacité et votre rentabilité.
🚀 Pourquoi choisir cet EA ?
Cet outil a été méticuleusement conçu pour vous offrir un avantage compétitif dans le monde du scalping d'indices.