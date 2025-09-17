Smart Pivot

Élevez votre trading avec Smart Pivot

Êtes-vous prêt à prendre le contrôle du marché ? L'EA Smart Pivot offre des outils à la pointe de la technologie pour vous aider à naviguer sur les marchés avec précision, combinant flexibilité, fonctionnalités avancées et sécurité. Que vous visiez une croissance stable ou une récupération rapide, cet EA est conçu pour les deux.

Fonctionnalités Principales :

  • Filtre de Nouvelles : Restez en sécurité en évitant les événements à fort impact. Smart Pivot suspend automatiquement le trading pendant les nouvelles de marché cruciales, garantissant que vous êtes protégé contre la volatilité inattendue.
  • Contrôle Avancé du Temps : Définissez vos propres heures de trading pour correspondre aux meilleures conditions du marché pour votre stratégie. Réglez des heures et jours spécifiques pour que l'EA trade, vous donnant un contrôle ultime.
  • Zone de Récupération : Pour ceux qui veulent un avantage supplémentaire, l'EA inclut une puissante fonctionnalité de zone de récupération. Si vous tradez avec un dépôt plus petit (au moins 100 $), vous pouvez commencer sans mode de récupération. Cependant, pour activer la récupération, il est recommandé d'avoir au moins 2000 $ ou plus sur votre compte pour des performances optimales.

Stratégie

L'EA Smart Pivot est construit autour de la combinaison puissante de Bounce sur Support & Résistance. Cette stratégie utilise l'IA pour calculer dynamiquement les zones de support et de résistance, détectant quand le prix est le plus susceptible de rebondir sur ces niveaux. L'EA entre en position lorsqu'il trouve des zones à haute probabilité où le prix réagit fortement à ces zones ombragées.

Votre Compagnon de Trading Flexible

Conçu avec une configuration simplifiée, l'EA Smart Pivot facilite la vie des traders à n'importe quel niveau d'expérience. Attachez-le à un seul graphique (any symbol) M15 , configurez les paramètres de base, et laissez la magie opérer. Vous bénéficierez de sa capacité à s'adapter à des styles à la fois conservateurs et agressifs, avec des outils de reconnaissance de marché avancés qui garantissent que les meilleures opportunités sont capturées.

"Le succès dans le trading est de travailler plus intelligemment, pas plus durement."

Détails Importants :

  • Dépôt Minimum :
    • Sans Mode de Récupération : 100 $
    • Avec Mode de Récupération : 2000 $+
  • Symboles Pris en Charge : AUDCAD,AUDNZD,CADJPY,GBPCAD
  • Graphiques : M15

Contrôle de Risque Intelligent

Avec des fonctionnalités intégrées pour gérer et atténuer le risque, Smart Pivot garantit que chaque trade est soutenu par un plan stratégique. Que vous cibliez des défis de sociétés de prop ou que vous construisiez une croissance de compte à long terme, l'EA propose des réglages fiables de stop-loss, de take-profit et de gestion des risques qui fonctionnent dans toutes les conditions de marché.


Avertissement : Une compréhension appropriée des paramètres de risque est cruciale. Assurez-vous de lire le manuel de l'utilisateur ou de nous consulter avant d'activer le mode de récupération sur des comptes plus petits.

Prêt à Commencer ?

Téléchargez l'EA, configurez les paramètres faciles à utiliser et mettez Smart Pivot au travail. Optimisez votre stratégie avec un effort minimal et un rendement maximal.

Offre Spéciale :

Pour une durée limitée, obtenez votre copie de Smart Pivot à un tarif réduit. Ne manquez pas l'occasion de maximiser votre potentiel sur le marché !


