Cybrus AI est un système de trading automatisé méticuleusement conçu, spécialement conçu pour le trading de la paire XAU/USD (OR). La volatilité inhérente au trading de l'or exige une grande précision, une analyse complète et des stratégies de gestion des risques rigoureuses. Cybrus AI Expert Advisor intègre efficacement ces composants essentiels dans une solution de trading sophistiquée visant à optimiser les transactions sur l'or.

Cybrus AI intègre des stratégies intelligentes et adaptatives avec des fonctionnalités de pointe, telles que l'analyse multi-périodes et les ajustements de trading automatisés.


Recommandations pour Cybrus AI

Symbole XAU/USD (OR)
Laps de temps M30
Capital minimum 100 $
Tirer parti de 1:20 - 1:500
Type de compte N'importe lequel
Courtier Tout (non compatible avec Exness)
VPS Recommandé mais pas indispensable


Principales caractéristiques de Cybrus AI

  • Réduction des pertes : Conçu pour réduire efficacement les risques et protéger votre capital.
  • Filtre d'actualités : Adoptez une attitude proactive en évitant les transactions lors des communiqués de presse importants, atténuant ainsi les risques potentiels.


Personnalisable et convivial

Cybrus AI est conçu pour être convivial, avec des paramètres par défaut adaptés aux nouveaux traders et garantissant une accessibilité à tous les niveaux de compétence. Pour les traders expérimentés, il permet une personnalisation détaillée des paramètres, y compris les niveaux de risque. Un manuel d'utilisation complet est fourni avec le logiciel.

Plus qu'une simple plateforme de trading, Cybrus AI est un partenaire fiable dans le domaine du trading de l'or. Que vous soyez novice ou expert en trading algorithmique, Cybrus AI offre une solution alliant flexibilité sur mesure, précision et protection du capital à long terme. En combinant des analyses avancées avec des stratégies éprouvées, cet outil vous permet de saisir des opportunités lucratives tout en maîtrisant les subtilités du marché de l'or.




Mihai catalin Stoica
Mihai catalin Stoica 2025.07.25 09:19 
 

The EA is incredible. It demonstrates its potential in backtests, but day after day, in demo or real-life situations, it shows you what it's capable of. Incredible results, and even though it makes a few trades, they're winners, and that's what counts toward the broker's spread or commissions. Congratulations to the creator, great work.

samxu13 2025.01.07 16:34 
 

Author is very helpful, cleared my issue about my backtest on MT4. Great support received in setting up. The backtested in MT5 looks quite promising, and have my first trade today. Looking forward to the upcoming trading.

Alex Quino
297
Alex Quino 2025.08.28 21:11 
 

Poor R:R. I think it's around 1:15 if I'm not wrong. I've been using the EA for a week and I got 8 wins and 1 big loss because of the deep SL. The author is still working with the update and I'm happy to edit this review once this EA gets better and not wiping all my capital.

Mihai catalin Stoica
77
Mihai catalin Stoica 2025.07.25 09:19 
 

The EA is incredible. It demonstrates its potential in backtests, but day after day, in demo or real-life situations, it shows you what it's capable of. Incredible results, and even though it makes a few trades, they're winners, and that's what counts toward the broker's spread or commissions. Congratulations to the creator, great work.

samxu13
108
samxu13 2025.01.07 16:34 
 

Author is very helpful, cleared my issue about my backtest on MT4. Great support received in setting up. The backtested in MT5 looks quite promising, and have my first trade today. Looking forward to the upcoming trading.

Wendi Zheng
2390
Wendi Zheng 2024.12.18 19:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

