Cybrus AI est un système de trading automatisé méticuleusement conçu, spécialement conçu pour le trading de la paire XAU/USD (OR). La volatilité inhérente au trading de l'or exige une grande précision, une analyse complète et des stratégies de gestion des risques rigoureuses. Cybrus AI Expert Advisor intègre efficacement ces composants essentiels dans une solution de trading sophistiquée visant à optimiser les transactions sur l'or.

Cybrus AI intègre des stratégies intelligentes et adaptatives avec des fonctionnalités de pointe, telles que l'analyse multi-périodes et les ajustements de trading automatisés.





Recommandations pour Cybrus AI Titre Description Symbole XAU/USD (OR) Laps de temps M30 Capital minimum 100 $ Tirer parti de 1:20 - 1:500 Type de compte N'importe lequel Courtier Tout (non compatible avec Exness) VPS Recommandé mais pas indispensable





Principales caractéristiques de Cybrus AI



Réduction des pertes : Conçu pour réduire efficacement les risques et protéger votre capital.

Filtre d'actualités : Adoptez une attitude proactive en évitant les transactions lors des communiqués de presse importants, atténuant ainsi les risques potentiels.





Personnalisable et convivial



Cybrus AI est conçu pour être convivial, avec des paramètres par défaut adaptés aux nouveaux traders et garantissant une accessibilité à tous les niveaux de compétence. Pour les traders expérimentés, il permet une personnalisation détaillée des paramètres, y compris les niveaux de risque. Un manuel d'utilisation complet est fourni avec le logiciel.

Plus qu'une simple plateforme de trading, Cybrus AI est un partenaire fiable dans le domaine du trading de l'or. Que vous soyez novice ou expert en trading algorithmique, Cybrus AI offre une solution alliant flexibilité sur mesure, précision et protection du capital à long terme. En combinant des analyses avancées avec des stratégies éprouvées, cet outil vous permet de saisir des opportunités lucratives tout en maîtrisant les subtilités du marché de l'or.












