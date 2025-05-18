SimSim Arrow ADX

Happy Scalping Indicator Leandro Bernardez Camero Indicateurs

Ce indicateur a été conçu pour un scalping agressif et des entrées rapides dans les options binaires , générant des signaux sur chaque bougie afin que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe à tout moment. Rejoignez le canal Happy Scalping : MQL5 Ne repince pas : le signal de la bougie actuelle est généré en temps réel , ce qui signifie qu'il peut changer pendant que la bougie est encore en formation, selon que le prix monte ou descend par rapport à la clôture de la bougie précédente.