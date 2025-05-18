SimSim Arrow 2MA

Un indicateur très simple mais efficace. Il est basé sur la ligne KijunSen de l’indicateur Ichimoku, sur laquelle est construite la moyenne mobile MA. Les signaux d’achat ou de vente se produisent lorsque ces deux lignes se croisent. J'utilise souvent la ligne indicatrice KijunSen pour mon trading : lorsque le prix est AU-DESSUS de cette ligne, je me concentre uniquement sur l'ACHAT, tandis que lorsqu'il est EN DESSOUS, je me concentre sur la VENTE. De plus, après avoir calculé la moyenne de