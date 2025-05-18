SimSim Arrow BEARPower

SimSim Arrow BEAR est un indicateur standard "Bears Power", mais une version flèche.

Version pour MetaTrader 5

Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta.
Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur zéro. Modification du niveau zéro de l'indicateur, plus et moins sont possibles.

L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne zéro +- Delta.
Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transactions basées sur le signal de l'indicateur seront ouvertes automatiquement..


Vous pouvez utiliser l'indicateur pour l'usage auquel il est destiné, comme dispositif de signalisation fiable.
Cependant, son objectif secondaire est de servir de fournisseur de signaux pour l'utilitaire « CONTROL DEAL ».
La symbiose entre l'indicateur et cet utilitaire vous permet non seulement de voir le signal, mais également de conclure une transaction en fonction de celui-ci.
Si vous souhaitez travailler efficacement avec ces signaux, téléchargez l'utilitaire gratuit : SimSim Control Deal .


Les signaux de la série d'indicateurs « SimSim ARROW » captivent les traders par leur évidence et leur clarté, ce qui les rend plus attractifs par rapport aux conseillers. La clarté visuelle de l'indicateur est révélée au moment où la flèche apparaît - c'est le moment d'ouvrir une transaction ! En revanche, lorsqu'on fait appel à des conseillers, les événements se déroulent souvent de manière voilée, et le trader ne comprend pas toujours clairement pourquoi une opération particulière a été initiée, car beaucoup de choses restent cachées dans les coulisses des algorithmes. Dans ces indicateurs tout est transparent et accessible ! Vous pouvez utiliser ces indicateurs individuellement ou en combinaison, ce qui ouvre de nouveaux horizons d’analyse. Les options d'indicateurs offrent une variété de téléchargements et leurs possibilités sont infinies. Aucune restriction ne fera obstacle à votre succès, car vous pouvez utiliser des centaines d'indicateurs en même temps, créant des stratégies et des combinaisons uniques qui vous permettent d'atteindre une efficacité maximale dans le trading.


Paramètres de l'indicateur uniquement pour travailler avec « CONTROL DEAL »

Sélection des paramètres d'ouverture des transactions :
Pas d'offres, offres d'achat et de vente, offres d'achat uniquement, offres de vente uniquement
Barre de départ pour le calcul de l'indicateur d'ouverture de transaction. Le numéro de barre de départ par défaut pour l'ouverture d'une transaction = 1.
Liste des périodes de temps pour le fonctionnement de l'indicateur.(60,H4,D1...). Liste des intervalles de temps pour les signaux à partir desquels les transactions seront ouvertes.


Liste complète des indicateurs de la série "SimSim ARROW".

  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEAR
  4. SimSim ARROW BULLS
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku


