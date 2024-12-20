Circle Intelligent Trend Indicator
- Indicateurs
- Daniel Matos De Paula
- Version: 1.5
- Mise à jour: 20 décembre 2024
Bénéficiez d'un trading plus intelligent avec l'indicateur de tendance intelligent Circle
(100 % sans refonte | Haute précision du signal | Conçu pour MetaTrader 4)
Passez à la vitesse supérieure avec l'indicateur de tendance intelligent Circle, un outil puissant et précis qui vous offre une expérience fluide et intuitive, digne de TradingView, directement sur votre plateforme MT4. Dites adieu aux modèles complexes et aux configurations complexes !
Principales fonctionnalités en un coup d'œil
Technologie 100 % sans refonte
Ne doutez plus jamais d'un signal. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez : pas de refonte, pas de surprises.
Signaux ultra-précis (jusqu'à la précision)
Des signaux fiables pour vous aider à entrer et sortir de vos positions en toute confiance.
Clarté visuelle digne de TradingView
Graphiques clairs et modernes, optimisés pour MT4 : aucun modèle ni plugin requis.
Des signaux intelligents pour tous les styles de trading
Que vous soyez scalper, day trader ou swing trader, cet indicateur s'adapte à votre stratégie :
Signaux d'achat/vente Circle
Identifiez instantanément les points d'entrée et de sortie optimaux grâce à des signaux puissants et codés par couleur.
Prise en charge multi-périodes
Analysez facilement les tendances sur différentes périodes, sans outils supplémentaires.
Adaptation du marché en temps réel
Anticipez les fluctuations du marché grâce à des signaux qui s'adaptent dynamiquement aux conditions changeantes.
Pourquoi les traders l'adorent ?
Simplifie les analyses de marché complexes
Améliore la précision et la cohérence
Compatible avec tous les styles et stratégies de trading
Installation minimale : installez et commencez à trader
Commencez dès aujourd'hui
Choisissez l'offre qui vous convient :
Démo gratuite disponible : essayez avant d'acheter
Licence de 30 jours : test à court terme
Accès à vie : achat unique, accès complet et permanent
Ne vous contentez pas de trader : tradez intelligemment avec l'indicateur de tendance intelligent Circle pour MT4.
Téléchargez-le dès maintenant et prenez le contrôle de vos transactions !
Avertissement :
Le trading sur le Forex, les CFD, les cryptomonnaies, les contrats à terme et les actions comporte un risque de perte. Veuillez évaluer attentivement si ce type de trading vous convient. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les articles et le contenu de ce site web sont uniquement destinés à la formation au trading et ne constituent en aucun cas des recommandations ou des conseils d'investissement.